La mejor victoria de su carrera: Nicolás Jarry derriba a Carlos Alcaraz y se mete en la final de Buenos Aires

Nicolás Jarry (21° ATP) logra la hazaña y borra a Carlos Alcaraz (2°) de Buenos Aires. En un partido planteado a la perfección, el chileno venció por primera vez en su carrera al español, consiguiendo de paso instalarse en la final del Argentina Open. Una tarde histórica para el nacional, quien tras superar por 7-6(2) y 6-3 al murciano, buscará su cuarto título profesional. Será este domingo ante Facundo Díaz Acosta (87°).

Llegará a la definición encendido. De eso no hay dudas. Superó a uno de los “invencibles” del circuito. Ex número uno del mundo, campeón de Wimbledon y el US Open, ganador de cuatro Masters 1000 y dueño de unos de los estilos más impactantes en la actualidad, la figura del español genera adeptos en todo el planeta. Su juventud (20 años) obliga a pensar que no hay forma que no escriba su nombre entre los mejores de la historia.

Números y pergaminos que fueron disminuidos por Jarry, quien planteó a la perfección el duelo ante el español, quien sigue sin poder levantar un trofeo desde que ganó Wimbledon en julio de 2023, donde venció al nacional en tercera ronda. Se la jugó por su servicio y su derecha, mejorando considerablemente las estadísticas firmadas en los cuartos de final ante Etcheverry (27°).

Poco importó que en los primeros cuatro juegos de servicio de Alcaraz, no haya ganado un solo punto. Tenía claro que mientras mantuviese su saque, el español estaría enjaulado. Pero tuvo que luchar. Pese a que no se enfrentó a puntos de quiebre en la primera manga, el dos del mundo logró llevarlo a momentos complejos, los cuales siempre fueron contenidos con servicios potentes y agresividad.

Así llegaron al tiebreak, donde las diferencias fueron abismales. Carlitos clavó una doble falta de entrada y Jarry no perdonó. Le ganó por segunda vez en su carrera un set al español. La otra vez había sido en Río de Janeiro, en el primer partido que jugaron en contra. También por 7-6.

Sensaciones similares que lo hacían mantenerse firme y con los pies en la tierra, porque de seguro el recuerdo de esa derrota en Brasil seguía presente. Y el quiebre que sufrió en su primer juego de servicio fue un mensaje. Sin decaer, devolvió el castigo de entrada, dejando claro que iba por todo.

Tuvo chances de quiebre en el quinto juego, pero Alcaraz resistió con puntos de fantasía y una defensa perfecta, incluso frente a los potentes tiros del santiaguino, quien siempre buscó líneas o encerrar en el fondo a su rival.

Todo se dio en el octavo juego, cuando tras batallar punto a punto, la mejor raqueta del país tuvo su premio. Un quiebre muy valioso, que lo dejaba a solo un paso de la victoria más grande de su carrera. Pasó sustos y dudas cuando tuvo que definir, pero lo cerró con broche de oro. 6-3 para hacer historia en el tenis nacional. Por contexto, rival y nivel, fue algo único.

Alcaraz así se despide de Buenos Aires sin defender la corona, en lo que podría ser su última vez en Sudamérica en el corto plazo, ya que el contrato con Río de Janeiro termina en 2024 y sin esa obligación se hace difícil imaginar un retorno próximo al continente.

Jarry por su parte, disputará la final a las 16.00 de este domingo ante el argentino Facundo Díaz Acosta, 87 del mundo y campeón del singles en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. De levantar el trofeo, no solo será el segundo chileno en coronarse en Buenos Aires (Nicolás Massú, 2002), sino que llegará al mejor ranking de su carrera: 17°. Mucho en juego, pero ya avisó que puede ante cualquiera. Poco importa que uno de los mejores esté al otro lado de la red.

De comenzar el año sin las mejores sensaciones a jugar una final ATP, sin escalas. Aún más valioso si se piensa en que el camino derrotó a la estrella del circuito. Cambio de 180 grados para el mejor del país.