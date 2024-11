La semana en que la Roja le ganó a Francia y perdió con Venezuela: “Nos creímos Brasil y se nos olvidó que éramos Chile”

Una de las derrotas más dolorosas que ha recibido Chile fue contra Venezuela. El 4 de septiembre de 2001, la Roja recibía a la Vinotinto y este se impuso por 0-2.

Ante la sorpresa de cerca de 30 mil personas, aquella derrota del Equipo de Todos le terminó costando el puesto al entrenador Pedro García.

Uno de los jugadores que estuvo presente entre los titulares fue Jorge Vargas, quien hace algunos años recordó en diálogo con El Deportivo aquel momento.

“Uff....yo estuve en ese partido. Es, sin duda, uno de las derrotas más dolorosas que tuve con la Selección”, comentó. Una decepción que se entiende aún más considerando que en los días Previos Chile se había impuesto a Francia por 2-1 en el marco de la despedida de Iván Zamorano.

“Había un ambiente especial. La gente, nosotros, todos. Nos agrandamos porque le ganamos a Francia. Nos creíamos Brasil y se nos olvidó que éramos Chile”, enfatizaba Vargas.

“Llegamos al estadio y todos nos aplaudían por cualquier cosa. Uno se abrochaba los zapatos y la gente te ovacionaba. Estaba muy latente la victoria ante Francia y eso nos terminó pasando la cuenta”, agrega el ex defensor.

Otro de los que rememora el encuentro ante Venezuela fue Reinado Navia, delantero titular de aquella noche. “En ese momento, miramos en menos a Venezuela. Uno siempre daba por ganado a ese tipo de selecciones, que, junto a Bolivia, se suponía que eran puntos seguros. Nos sorprendieron”, confesó.

“Nunca voy a olvidar la charla de Pedro García, que siempre fue un caballero. Nos dijo ‘muchachos, esto es Venezuela, no es Francia. No hay estadio lleno y tenemos que ganar como sea. De alguna manera buscó aterrizarnos”, expuso Vargas.

Los elegidos por el DT chileno fueron Nelson Tapia; Jorge Vargas, Luis Fuentes, Clarence Acuña, Francisco Rojas; Rodrigo Tello, Pablo Galdames, Mauricio Aros; Claudio Núñez, Cristián Montecinos y Reinaldo Navia.

El encuentro marcó una de las peores exhibiciones de la “Roja”. El “equipo de todos” cayó por 2-0, tras las anotaciones de Ricardo Páez (56′) y Juan Arango (62′).

“No lo podía creer. Nos entraban por todos lados y no podíamos hacer nada. Yo escuchaba en la cancha a los más experimentados, como Nelson Tapia, y decían que no sabían qué estaba pasando. Fue algo raro, que seguramente nunca más se volverá a repetir”, recordó Vargas.

Asimismo, Reinaldo Navia repasó las pifias que comenzaron a marcar el trámite del encuentro. El público nacional no soportó la humillación del cuadro venezolano y se burló con los tradicionales “oles”.

“Todo el mundo conocía el mal momento de la Selección. Las pifias las escuché, pero las entendía. Es parte del fútbol que te critiquen y sabía que si las cosas no te resultan, la gente se da vuelta. Te estaban ganando de local, un equipo inferior al tuyo”, continuó en el diálogo con El Deportivo hace algunos años.

Una vez finalizado el encuentro, los jugadores se retiraron cabizbajos al camarín y escucharon las últimas palabras de Pedro García como técnico de la “Roja”.

“Nos sentíamos mal. Pedro García, como caballero que es, nos dio las gracias por estar con él y ser parte del proceso. Se despidió y nos dijo que la culpa era de él, algo que nosotros no compartíamos”, confesó Jorge Vargas.

Explicaciones

Jorge Vargas y Reinaldo Navia coinciden en que el mal momento de la Roja se debió a los problemas que existían al interior de la ANFP, que en aquellos años, era comandada por Reinaldo Sánchez.

“Nadie quería venir a la Selección. Estaba todo muy desordenado. Llegaban los pasajes para viajar a Chile con un día de anticipación, nadie te avisaba nada. Yo les pedía a los jugadores de acá que fuéramos a jugar por Chile”, dice Jorge Vargas.

“No había planificación. Se cambiaron muchos técnicos en el proceso y no se estaba realizando una buena gestión”, recordó Reinaldo Navia.

Ahora, bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca, la Roja se alista para enfrentar otra vez a Venezuela en el Estadio Nacional, claro que esta vez los llaneros llegan mucho mejor posicionados y con una idea de juego en pleno crecimiento.

El duelo entre Chile y Venezuela está programado para este martes 19 de noviembre a partir de las 21.00 horas.