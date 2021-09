Martín Lasarte: “De momento tenemos que perseguir el quinto lugar”

Un punto de nueve posibles. Es el saldo que consiguió Chile de la mano de Martín Lasarte en esta triple fecha eliminatoria. El técnico uruguayo es el principal señalado tras la derrota por 3-1 ante Colombia, partido en el que los cafetaleros le dieron un baile al Equipo de Todos en el primer tiempo. Machete reconoce la gravedad de la situación y asegura que la Roja “tiene que ir por el quinto lugar. Por el repechaje”.

“El primer tiempo fue muy malo. Por momentos Colombia nos hizo ver muy mal. Rescato lo del segundo tiempo, nuestra gran dificultades ha sido el gol, sin ninguna duda. Tuvimos muchas ocasiones contra Brasil y no convertimos Nos preocupa y ocupa, pero no tenemos mucho tiempo de trabajo”, analizó Lasarte.

El adiestrador de Chile reconoció la superioridad de los discípulos de Reinaldo Rueda en todo ámbito del juego, sobre todo en los primeros 45 minutos: “Fueron superiores desde el punto de vista futbolístico e individual, en los uno contra uno. Estábamos desordenados, en algunos momentos no logramos ordenarnos y dejar pasar esos minutos donde el rival te supera para reencontrarte. No nos paramos bien, no nos ordenamos. fue complicado”.

“Como cuando ganas o empatas, está claro que el responsable de este resultado soy yo”, agregó.

Con respecto a las posibilidades de clasificar a Qatar 2022, Lasarte no escondió sus dudas: “Desde el punto de vista de la realidad de puntos, estamos muy lejos del Mundial. De momento tenemos que perseguir el quinto lugar. Si conseguimos siete o nueve puntos en la próxima triple fecha, quizás podamos apuntar a más”.

En esa línea, el charrúa fue crítico con la calendarización de las Eliminatorias por la seguidilla de partidos de visita de la Roja: “No sé si es fácil para cualquier selección jugar tres partidos de visita. El partido que viene es visita otra vez. No soy de dar excusas, está claro que la triple fecha que tiene es quizás lo más importante desde que asumí como técnico”.

También tuvo palabras para los juveniles que jugaron ante Colombia, como Iván Morales y Marcelino Núñez. “Tenemos un doble objetivo: la posibilidad de clasificar al Mundial y una suerte de intentar restaurar que aparezcana algunos jugadores que han competido poco para que también acompañen a los más experimentados. Morales jugó de titular, Marcelino era su debut, Nico Díaz ya había jugado... la realidad es que en la parte ofensiva tuvimos muchas dificultades, nos faltaba Vargas, Alexis y Brereton. No fue nada fácil. Tampoco quiero cargarle la mano a los jóvenes, porque ellos tienen que hacer su propio camino poco a poco”, indicó.

“Sigo con la ilusión intacta, sabía que esta triple fecha estaba difícil. Nosotros no empezamos desde cero. Estoy convencido de que podemos dar vuelta esto. La triple fecha siguiente es la más importante de que estamos acá”, cerró.