“Me tomo tres pastillas y me pincho antes de un partido”: el drama de Luis Suárez que amenaza su carrera como futbolista

El fin de la carrera deportiva de Luis Suárez parece acercarse. En este caso no parece ser por un tema de ganas de continuar o por la edad, sino que con un aspecto físico.

La leyenda del fútbol uruguayo se despidió de la afición de Gremio en una jornada que estuvo marcada por la emotividad y consiguiendo un gol que significó la victoria para su escuadra contra Vasco da Gama en la penúltima fecha del Brasileirao, duelo que fue el último como local para su escuadra.

Claro que la alegría por la anotación y el reconocimiento del público ponto quedó atrás después de que entregara impactantes declaraciones sobre su estado físico y el futuro en el fútbol profesional.

Así, en una entrevista con el programa 100% Deporte de la radio Sport 890 de Uruguay, confesó la intensidad de su lesión y el tratamiento que requería antes de cada encuentro deportivo.

“En la parte externa de la rodilla derecha tengo una hiperextensión que hace que no me quede la rodilla extendida. Eso me quedó de la cirugía que me hice en 2020 en Barcelona en enero. Llevaba 3 meses trabajando y justo vino la pandemia, nos mandaron a encerrar y en el último mes terminé trabajando en mi casa solo. No es lo mismo que yo haga cuádriceps o trabajos que venga un fisio y te extienda bien la rodilla”, expuso el delantero.

Agregó que “lo que siento es un pinchazo constante. La suerte que tengo es que no se me hincha la rodilla. Si me generara líquido no podría ni moverla. A veces se me traba, llega un límite que no la puedo doblar. Después de los partidos es impresionante. El día antes del partido me tomo tres pastillas, una al otro día a la mañana, y horas antes de jugar me pincho un Voltaren (antinflamatorio y analgésico)”, comentó sobre la actividad diaria.

luego complementó alegando que “no es solo la rodilla. A veces me duelen los tendones de abajo por el mal apoyo. La espalda muchas veces me molesta, pero por la forma de caminar por la renguera. Todos los días son trabajos diferentes, depende el dolor que sienta”, añadió el ariete charrúa.

Al momento en el que se le preguntó sobre si estaba disponible para continuar su carrera deportiva en una liga con menor exigencia, el goleador remarcó que “tengo que analizar mi vida a futuro. Porque va a llegar un momento, en 5 o 10 años quiera jugar con mis amigos al pádel o jugar un fútbol 5 y no pueda por la artrosis. Hay que pensar todo”.

“El que habla es mi cuerpo y el dolor que siento en el día a día es mucho. Me he ganado el derecho a decidir, a decir basta y a disfrutar del lugar en el que me toque jugar y de mis hijos, que tuvieron pocas vacaciones en el último tiempo y se quedaron conmigo apoyándome. Necesito descansar, disfrutar de la familia y el destino sabrá a donde me tocará en un futuro. Si voy a un club es para ganar; si no, me retiraría. Uno es cabeza dura. Quiere seguir disfrutando”, concluyó Luis Suárez.