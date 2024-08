Sigue la polémica con Imane Khelif: la IBA premiará a Angela Carini como si hubiese sido campeona olímpica

La controversia entre Imane Khelif y Angela Carini no se detiene. Luego de que la italiana anunciara su retiro del boxeo, surge otra noticia que impacta a la disciplina. La Asociación Internacional de Boxeo (IBA), que anteriormente descalificó a la argelina del Mundial de 2023 por no pasar las pruebas de género tras superar los niveles de testosterona, premiará a la europea por su participación en París 2024.

La púgil europea abandonó la pelea luego de apenas 46 segundos. “Me dio dos golpes y ya no podía respirar”, justificó la peninsular. No obstante, se instalaron las dudas, pues no se registraron golpes de un impacto mayor o que pudiesen generan daños evidentes.

El Comité Olímpico Internacional (COI) defendió la presencia de Khelif, asegurando que cumple con las normas de elegibilidad. “Todos los deportistas que participan en el torneo de boxeo cumplen con las normas de elegibilidad y de inscripción de la competición, así como con todas las normas médicas aplicables establecidas por la Unidad de Boxeo de París 2024 (PBU)”, consignaron.

Carini, como si fuese campeona olímpica

La IBA se mostró contraria a la determinación del COI. La entidad boxística apelaba a que no superó los test de género, además de tener cromosomas XY, lo que la terminó dejando fuera del Mundial celebrado en Nueva Delhi el año pasado.

Ahora, la organización que rige el boxeo mundial continuará mostrándose lejos de la posición del COI, pues premiará a Carini como si fuese campeona olímpica. La italiana recibirá 50 mil dólares, al igual que todos los púgiles que se lleven el oro en los Juegos Olímpicos.

El premio, en total, es de US$ 100 mil. Eso sí, se desglosa en la mitad para la deportista, 25 mil para la federación y 25 mil para el entrenador.

“No podía ver sus lágrimas. No soy indiferente a estas situaciones y puedo asegurar que protegeremos a cada boxeador. No entiendo por qué matan el boxeo femenino. Solo los deportistas que cumplen los requisitos deberían competir en el ring por el bien de la seguridad”, expresó Umar Kremlev, presidente de la IBA.

El dirigente también aseguró que apoyará a la uzbeka Sitora Turdibekova, que cayó por unanimidad ante Lin Yu-ting. La taiwanesa también fue descalificada por la IBA en 2023.