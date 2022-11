Sin Amagues, el debut del Pollo Véliz como escritor: “El fútbol chileno me aburre; están metidos los representantes y las sociedades anónimas lo han hecho pésimo”

Leonardo Véliz Díaz, conocido en el ambiente futbolístico como Pollo, está entusiasmado. Es que por estos días el ex puntero izquierdo de la “Roja” está ad portas de publicar su primer libro, que titulará Sin Amagues. Según revela, es una aventura literaria en la que se embarcó una vez comenzada la pandemia del Covid-19 en su casa de Reñaca en Viña del Mar. Un proyecto del que se siente orgulloso y que le tomó casi tres años en ver la luz, de acuerdo a lo que cuenta a El Deportivo.

¿Cuándo se originó el interés por escribir?

Con el inicio de la pandemia, y al estar tanto tiempo encerrados, nos vimos obligados a buscar qué hacer para matar el tiempo. Siempre he sido bueno para leer, y como había tiempos muertos, empecé a escribir recuerdos y vivencias de años de fútbol y política, sin dejar de lado la crítica, en donde conocí a mucha gente y lugares.

¿Cómo podría definir esta experiencia?

Muy buena. Por suerte se me da bien lo de escribir y, como leo, tengo buena ortografía. También me acuerdo que hace un tiempo en La Tercera necesitaban un ex futbolista que escribiera columnas, así que me contactaron y estuve como tres años en eso, así que me ayudó haber escrito para el diario. Recuerdo que al principio me demoraba harto pero luego con la práctica salían más rápido.

¿Tuvo alguna dificultad en especial durante el camino?

Partiendo por el hecho de que no soy periodista, primero debí pensar cuál era mi público objetivo. También quería escribir algo sin grandes pretensiones literarias, pero que tampoco tuviera un lenguaje muy coloquial, así que tuve que encontrar el término medio y la palabra justa.

Por otra parte, decidí tomar un curso de computación porque me manejaba con lo mínimo así que tenía que aprender más. Pero bien, de hecho ya tengo adelantado para un segundo libro con cosas que no alcanzo a contar en el primero, como los inicios en Everton o los años que estuve trabajando en Portugal, donde compartí con Cristiano Ronaldo.

Entiendo que el título de su libro será “Sin Amagues”, ¿cómo dio con el nombre?

En realidad la idea del nombre se dio en medio de una conversación con Carlos “El Gordo” Jimeno, que trabajó muchos años como periodista en La Tercera. Cuando le conté del libro y de qué se trataba me dijo que entonces escribiera “sin esos amagues que haciascuando erai futbolista”. Y así surgió el nombre, porque hay cuentos, crónicas y recuerdos donde también hay crítica, ya que siempre me ha interesado lo que pasa en el país.

¿Hay algún relato que pueda adelantar?

Son varios, pero están las finales de Libertadores con Colo Colo y Unión, historias con el “Zorro” Álamos, los encuentros con Allende, Pinochet (...). El partido con la Unión Soviética en Moscú y los del Mundial de Alemania. Hablo también del gran Leonel Sánchez, que con su frase “que gane el más mejor” fue tratado injustamente como un ser inculto, hago un paralelo entre Colo Colo ‘73 y el Ballet Azul y de mi encuentro con Pelé, entre otros.

Leonardo Véliz (abajo a la derecha) con la Selección Chilena que disputó un amistoso frente a Haití, previo al Mundial de Alemania 1974. Foto: partidosdelaroja.com

¿Hay otra historia que recuerde de manera especial?

Recuerdo mucho el matrimonio del “Negro” Vasconcelos, al que fuimos pocos jugadores del plantel de Colo Colo. Ahí me topé con el “Mamo” Contreras y su doble -que en ese tiempo se daba- porque Pinochet tenía y Corvalán también. Luego traté de corroborarlo con gente del “Frente” pero no me lo confirmaron.

Me acuerdo de la historia del “Piojo” Salinas, conocido cantor popular y colocolino acérrimo, al que conocí siendo jugador de Colo Colo. Me contó que su esposa, su hijo y su cuñada fueron asesinados por la dictadura, si mal no recuerdo en el año 86. También recuerdo la última navidad que pasé con el doctor Álvaro Reyes (médico de la Selección Chilena y Colo Colo, entre otros clubes), una gran persona a la que tuve la suerte de tener en mi casa.

A propósito de sus compañeros de Colo Colo, mucho se ha dicho de la relación con Carlos Caszely, ¿en qué momento está actualmente?

Es verdad que siempre se habla de eso, pero prefiero no adelantar nada porque es algo que cuento en el libro.

“Ya no salen jugadores diferentes”

Sacándolo del tema del libro para entrar a analizar la contingencia, ¿qué le parece el fútbol chileno actual?

El fútbol chileno me aburre. Además están muy metidos los representantes y para qué hablar de las Sociedades Anónimas, que lo han hecho pésimo. Tampoco salen jugadores distintos como antes, aunque siempre fueron escasos. Ahora se juega un fútbol muy mecanizado. No se ven jugadores nuevos que destaquen: por ahí se habla de estos chicos (Darío) Osorio y (Lucas) Assadi de la “U”, que aunque han sido aporte están recién empezando. También está el caso de Marcelino Núñez, que lo está haciendo bien con el Norwich, pero está jugando en la segunda división de Inglaterra.

Por otro lado se habla de (Ben) Brereton, pero él no salió de acá. Sólo tiene un lazo sanguíneo porque su mamá es chilena, pero se formó en Inglaterra.

¿Cree que hay un problema de base en el fútbol formativo?

De todas maneras. No están saliendo esos jugadores diferentes como (Alexis) Sánchez o (Arturo) Vidal, que ya viene de vuelta en Brasil. Por ahí todavía están Bravo, Aránguiz que se ha mantenido en Alemania o el mismo Medel. Por ejemplo está Pulgar que también viene de vuelta.

“A Colo Colo le falta para un campeonato internacional”

Sobre el campeonato nacional, ¿qué le pareció el título conseguido por Colo Colo?

Fue un campeonato merecido. Quizás no se esperaba de manera tan rápida por lo vivido a principios del año pasado con el tema del posible descenso. Después se le fueron jugadores como (Javier) Parraguez que empezó bien en Brasil pero luego se fue quedando, (Christian) Santos o el mismo Pablo Solari. Por ahí se esperaba terminar en un quinto o sexto lugar, lo que para Colo Colo de todas formas es malo, pero ahí ves que salió campeón antes del final y con varios puntos de ventaja.

¿Cómo ve al equipo para el próximo año, pensando también en la Copa Libertadores?

Con lo que tiene, a Colo Colo le alcanza para salir campeón en Chile. Pero para un campeonato internacional le falta, sobre todo en delantera: está Lucero, que ha sido un buen aporte abastecido muchas veces por los laterales Suazo y Opazo, pero no hay nadie más. Por ejemplo llegó este chico de Melipilla (Cristián) Zavala pero ha jugado muy poco. Faltan jugadores y para eso hay que meterse la mano al bolsillo.

¿Y el resto del equipo qué le parece?

En mediocampo pasa lo mismo: está Gil, Fuentes, Pavez y este chico que tanto se habla, Vicente Pizarro, que para mí es un gran jugador, pero no ese que te va a entregar una habilitación. Falta el distinto, como era el “Mago” Valdivia.

En defensa creo que está bien. Está (Emiliano) Amor, el uruguayo (Maximiliano) Falcón, los dos Gutiérrez (Bruno y Daniel), Jeyson Rojas, Opazo, Suazo. Así que creo que la debilidad está en el medio y arriba.

Por último, y regresando a lo que es el debut de “Sin Amagues”, cuéntenos detalles sobre su lanzamiento.

Ahora estoy en Santiago y acabo de retirar 450 copias de las 700 que se mandaron a imprimir. Tendrá un precio asequible y espero lanzarlo tanto en Valparaíso como en Santiago. Sobre la fecha, la idea es que sea en la previa del comienzo del Mundial de Qatar; es decir, el viernes 18 de este mes, pero aún hay que ver todo el tema de organización e invitaciones.