Técnico de Francia destaca el trabajo de la Roja de Gareca: “Nosotros tuvimos menos energía que Chile”

Didier Deschamps, técnico de la poderosa Francia, se fue un poco más tranquilo del estadio Vélodrome de Marsella. Una jornada en la que los más importantes fue el triunfo 3-2 sobre la Roja de Ricardo Gareca.

“Volver a marcar fue algo bueno, eso es lo que no pudimos hacer contra Alemania. No hubo dinamismo en el comienzo del partido. Había mucho cansancio en estos partidos”, explicó el exvolante de la Juventus.

Asimismo, el técnico destacó el trabajo del equipo nacional, al que calificó con mucha “energía”. A la vez que reconoció las grandes dificultades que el propuso el elenco del Tigre.

“Es cierto en que estos partidos son amistosos. Somos la selección de Francia, pero los rivales también tienen mucha energía. Nosotros tuvimos menos energía que Chile. Es bueno haber ganado, pero cometimos algunos errores, nos costó bastante. Tenemos que gestionar mejor los errores para no correr riesgos”, sostuvo el entrenador de los Bleus.

Silbidos a Mbappé

Una de las polémicas del duelo fueron los constantes silbidos que sufrió Kylian Mbappé en Marsella, la casa del Olympique, principal rival del PSG, equipo del delantero.

“No me sorprende, lamentablemente. Todo el mundo conoce la rivalidad de Marsella con el PSG, antes del partido del domingo. No debería suceder, es el equipo francés, es el capitán. Tampoco es todo el estadio. Pero no es específico de Marsella. En otras provincias también pasa. Pero ese no debería ser el caso. Vamos a ver, seré amable: es decepcionante, por decir lo mínimo”, dijo Deschamps.

Una de las grandes críticas fue la falta de gol del propio Donatello, quien no pudo anotar contra Chile, tal como ocurrió en la derrota 2-0 frente a Alemania, en el anterior amistoso.

“Kylian tiene esa capacidad de ser decisivo muy a menudo. Cuando no anota en dos partidos, parece que no ha marcado en tres meses. No se preocupen, estará allí en los próximos encuentros. Tiene la capacidad de marcar la diferencia en cada duelo. Tuvo pocas situaciones; tal vez, podría haber mejorado”, afirmó el seleccionador de los galos.

Uno de los mejores en la cancha del equipo focense fue Randal Kolo Muani, así lo elogió su DT: “Es un mérito. Tuvo mucha frescura, esa calidad que queríamos. Al hablar con él, modificamos su posición y nos dio mucho. Ya había hecho cosas buenas con nosotros”.