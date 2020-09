Tomás de Gavardo, podio en Junior y quinto en la general de Portugal

El segundo lugar de la categoría Junior aseguró el nacional Tomás de Gavardo durante la primera fecha de la Copa del Mundo de Bajas FIM que se efectuó en Portugal, con la participación de 14 pilotos. Además fue quinto en la clasificación general, que contó con 129 corredores.

“Llovió muchísimo la noche del sábado y además amaneció con una espesa neblina en la zona de la carrera que no dejaba ver con claridad el trazado. Por ello tuve que bajar el ritmo para no cometer errores. Después de una año sin correr, creo que fue un buen resultado”, explicó Tomás de Gavardo de 21 años.

La serie Junior fue ganada por el polaco Maciek Giemza (Husqvarna) y la general, por el alemán Sebastian Buhler (Hero).

En tanto, su hermano Matteo fue octavo en la categoría Open 4 en la primera fecha del Campeonato del Mundo de Enduro FIM, en Réquista en Francia.

“Cómo estoy viviendo en España desde el año pasado, entrenando y compitiendo por el equipo WP Eric Augé, y no se han realizado torneos, me inscribí en el Mundial para tener continuidad y me fue bastante bien. Ser octavo en mi categoría a este nivel me estimula a seguir adelante”, explicó el piloto de 18 años. Su categoría la ganó el alemán Damiaens Dietger (KTM).

En la misma carrera. Ruy Barbosa (Husqvarna) fie 10º en la categoría Junior. “Fue un infierno para mí la Etapa 2. Tuve ocho caídas lo que no es normal. Los peores momentos los viví en la zona de Extremo… No me pude afirmar ahí… Intenté recuperar en las área de Cross y Enduro, pero no fue suficiente. Prefiero olvidar esta fecha. Espero revertir la situación en la siguiente carrera en Spoleto (Italia)”, indicó el piloto de 21 años.

El ganador de Junior fue el francés Théophile Espinasse (Sherco).