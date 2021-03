Toselli: “Ya es suficiente tiempo sin jugar”

Cristopher Toselli (32) decidió dejar Universidad Católica. Quien alguna vez fuese capitán del equipo cruzado optó por salir del club de sus amores para recuperar el protagonismo que perdió durante las dos últimas temporadas. El nivel de Matías Dituro lo hizo tener un rol secundario en el tricampeonato del equipo de la Franja.

En conversación con La Tercera, el futbolista formado en San Carlos resume su presente tras haber firmado en Palestino. Ya suma una semana de práctica, en La Cisterna. “Estamos trabajando súper bien. Tenemos súper buen equipo y queremos pelear por todo”, dice, visiblemente ilusionado con la campaña entrante.

¿Por qué Palestino?

Porque vienen haciendo campañas buenas estos últimos años, con Copa Chile incluida. Tienen jugadores con experiencia, con prestigio, al igual que el técnico (José Luis Sierra). Palestino viene haciendo las cosas bien. Antes estaba Basay. Son un club serio.

¿Lo convenció la presencia del Coto Sierra?

Esas cosas son más de la interna, pero sí es evidente que saber que está José Luis, que es un técnico que ha salido campeón varias veces a nivel nacional y que ha estado en el extranjero, y la campaña que tuvo recientemente en Palestino, demuestra que todo es serio.

¿Le aseguraron titularidad?

Eso no pasa en ningún lado. Acá hay que convencer al técnico día a día para ser una opción. No creo que pase que te digan que vas a jugar siempre. No me ha pasado nunca..

¿Llega bien físicamente?

Sí. Me operé a fines de julio de la rodilla derecha. Estuve tres o cuatros meses fuera y a partir de diciembre estoy bien. Estoy sin ningún problema.

¿Qué busca en Palestino?

Quiero volver a sumar minutos fin de semana tras fin de semana, eso es lo que más necesito. Me parece que fijarse objetivos a futuro no va. Yo voy en el paso a paso. Nosotros hemos conversado antes y siempre digo lo mismo porque así lo pienso. Uno con continuidad empieza a sentir más confianza y es lo que ahora busco.

¿Sale de la UC para recuperar confianza?

No he perdido la confianza, pero sí salgo para jugar más. Es evidente.

¿Quiere volver a reinsertarse de una vez por todas?

Sí, de todas maneras. Estoy en una edad buena, madura y ya tengo un poco de recorrido. En Católica lo pasé bien, fui feliz, conseguimos el tricampeonato, pero eran sensaciones distintas a las que estoy acostumbrado.

Fue suplente casi dos años en la UC ¿No se demoró mucho en salir?

No sabría responderte esa pregunta. Lo pasé bien en la UC. Me tocó estar en una situación que no me había tocado vivir en Católica, pero crecí en muchos sentidos. Si bien el jugador necesita jugar, que es lo que uno más quiere, gané otras cosas que no había vivido, por lo menos en Católica.

Pero perdió el protagonismo que siempre tuvo...

Es que uno aprende de eso. A eso voy que uno crece en todo sentido. Jugué casi 10 años en Católica y un día me tocó apoyar a los compañeros que estaban jugando, ser una buena competencia por si a Matías Dituro le pasaba algo, ser un buen jugador en el entrenamiento. Si bien no es lo que uno quiere, uno se tiene que ir adaptando a las situaciones que van pasando en el fútbol.

¿No estaba incómodo siendo suplente?

Estaba todo bien. Uno quiere jugar, es lógico, pero no puedo decir que no estaba preparado para eso. Entrenaba todos los días para ser titular y al final uno con los partidos siente la gratitud y la recompensa de los trabajos de la semana. Yo eso no lo tenía, pero tampoco me podía reprochar nada porque me entrenaba al máximo.

¿Sale de manera repentina o lo tenía planeado?

No, la decisión de salir de la UC la tenía tomada hace tiempo. Sentía que ya es suficiente tiempo sin jugar. Esa sensación de estar ayudando de otra manera este año creía que no lo iba a lograr. Ya era bueno jugar.

Pero Dituro podría emigrar. ¿No pensó esperar su salida para jugar?

No, no podía esperar a lo que pasara con Matías. Hace mucho tiempo hay opciones para Matías, en las que se puede ir o no se puede ir. Yo tenía que pensar en mí. No me ponía en ese caso. Si Matías se va hoy, estoy convencido que la decisión que tomé de ir Palestino es la más acertada.

¿Con Dituro era imposible ser titular?

Hoy día era muy difícil porque Matías está en un nivel increíble. Fue el mejor arquero del torneo y ayudó mucho a conseguir este campeonato. Uno conoce la posición del arquero. Era complicado.

Sale de la UC y extiende su contrato hasta 2022. ¿Lo hace para volver y recuperar su puesto?

Es una opción que me dio el club y que me pone contento, pero uno no sabe lo que puede pasar de acá a fin de año. Uno no se puede amarrar a sus palabras. No sé lo que va a pasar. Mi próximo objetivo es Cobresal por la Sudamericana y después ir partido a partido.

¿Pensó que se le arrancaba el título con la UC?

No, nunca lo pensé. Siempre dependió de nosotros y eso daba tranquilidad. No es casualidad que el equipo lleve tres años punteros. Eso te da jerarquía y seguridad en ese tipo de situaciones. La Calera tampoco aprovechó las oportunidades que le cedimos. Y aún así nos iban a igualar y dependía de nosotros por el partido que jugaríamos.

¿Le sorprendió la salida de Holan?

No, no me sorprendió. Pensé que pasaría algo así porque es un técnico con prestigio, que busca seguir creciendo deportivamente. Hablo que fuese a equipos más grandes de Sudamérica o quizás de Europa. Uno ve cómo trabaja y es un técnico que te deja mucho.

¿Por qué duran tan poco los técnicos en la UC?

El Tati ha sido súper claro en sus respuestas y es la misma que tengo yo. La Católica le ofrece el puesto a técnicos con prestigio y les da cierta flexibilidad al término de torneo. Eso es una forma de incentivarlos a que vengan. Los últimos técnicos que han venido al club se han ido a otros mercados mejores que Chile. Eso para el técnico es llamativo.

¿No lo ve como que los técnicos no ven a la UC con las armas para pelear la Libertadores?

Pero acá hay que ser súper realistas y ver con los que uno va a competir. La Católica ha tenido hasta mala suerte en los grupos; nos ha tocado con puros campeones de cada país. Cuando uno mira los presupuestos que invierte uno u el otro es complicado.

Lasarte, uno que a usted lo dirigió en la UC, llega a la Selección. ¿Le abre el apetito?

Siempre es mi sueño estar en la Selección. Trabajo para estar en las futuras nóminas y eso no va a cambiar hoy día. Si bien conocemos a Martín, al cual le deseo el mayor de los éxitos, lo primero es afirmarme en Palestino. Una cosa es querer ir a la Selección y la otra es ser realista y empezar a jugar para ver si te consideran. Pero sí, es un sueño.

Fue campeón en la UC siendo titular y suplente. ¿Lo vivió diferente?

Sí, de todas maneras pero se celebra igual. Uno como es hincha lo disfruta porque es fanático de Católica. Pero sí es distinto. Pero eso no quita que lo celebre como cuando jugaba. Son sensaciones y felicidades distintas.

¿Las medallas las colgó en alguna parte de su casa?

No soy de colgar mucho mis trofeos. Si tú entras a mi casa no te darás cuenta que juego fútbol.

¿Las regala?

No, las guardo pero no tengo nada. No me gusta. Quizás cuando sea más viejo me va a gustar más. No me gusta exhibir mis trofeos.

¿Por qué no le gusta?

No sé, no es necesario. Si bien me siento orgulloso de lo que he logrado, no necesito una sala para exhibir mis trofeos.

Quizás eso refleja el bajo perfil que ha exhibido durante toda su carrera...

Puede ser, pero sí las guardo. Tengo muchas camisetas que las guardo, pero no las luzco.