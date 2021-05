Alberto Herrera, vocero de la Lista del Pueblo: “Obviamente vamos a actuar como un bloque, no tendría sentido de otra forma”

Es uno de los voceros de la Lista del Pueblo, y su participación en ese movimiento ganó visibilidad para la franja televisiva. El actor Alberto Herrera -conocido por participar en la serie Bkn que se emitió en 2012- protagonizó un polémico capítulo de la franja en el que se hacía alusión a la supuesta muerte del Presidente Sebastián Piñera al “enterarse” que habían sido elegidos los candidatos de dicha lista como convencionales constituyentes.

El CNTV, que no tiene atribuciones para intervenir en la franja, sí emitió una declaración en la que afirmó que los mensajes “no deben incurrir en acciones que pudieran implicar insultos, difamación, incitación a la violencia u otros delitos o ilícitos”.

El comunicador de 31 años -más conocido en redes sociales como Another Brother- decidió involucrarse en la Lista del Pueblo tras el plebiscito del 25 de octubre, y asegura que el bloque ya está trabajando para las elecciones parlamentarias del 21 de noviembre. “Nuestra lucha es abrir las puertas del Congreso a la ciudadanía independiente de cara a las elecciones de noviembre”, enfatizó a La Tercera.

Herrera cuenta cómo fue la génesis de la lista que agrupó a varias listas regionales, pero que terminó dándole el tercer lugar en términos de fuerzas al interior de la Convención.

-Ellos estaban haciendo una tarea que yo me propuse a mí mismo hacer después del plebiscito, que era juntar la mayor cantidad de listas independientes reales, con las mismas posturas, para evitar la dispersión de votos y ganarle no solo a la derecha, sino a toda la partidocracia (...) (Los resultados) Fueron lo que esperábamos, yo en un momento pensaba que íbamos a tener incluso más éxito, porque se estaba impulsando una agenda 100% independiente que estaba siendo bien efectiva. La gente de verdad estaba entendiendo las injusticias que habían hecho los partidos políticos, mientras más avanzó el tiempo, la gente más se fue enterando y menos votos fueron para los partidos. Pensábamos que iba a ser un poco así, pero los partidos igual sacaron más votos de los que pensábamos.

¿Cuáles cree que fueron las razones del éxito de la Lista del Pueblo el domingo?

Hicimos la campaña pensando en el sistema electoral D’Hondt, sabíamos cómo funcionaba y pensamos en la paridad. Pero creo que el éxito fue por todo lo que representa la Lista del Pueblo, que son las ganas de luchar contra un sistema abusivo y las ganas de ir siempre de frente con la verdad, porque las personas ahora ya no quieren que les mientan, no quieren que les “metan el pendrive”, como digo yo. Lo único que quiere la gente ahora, aparte de justicia y todas estas demandas sociales, es que les digan la verdad, por sobre todas las cosas. Entonces el éxito de la elección se atribuye también a eso, a un sello que tiene la Lista del Pueblo, que es la lucha en la calle, constante, sin invertir cientos de millones de pesos en panfletos y pancartas. Sin nada, 300 luquitas, en la calle, en la feria, hablando con la gente, luchando contra la policía y el sistema abusivo.

¿Con qué fuerzas ve que puede haber coordinación dentro de la Convención?

Eso habría que conversarlo y es un tema que se tiene que ver con los coordinadores nacionales y el comité ejecutivo. Obviamente habrá que trabajar en equipo. Todos tienen que estar preparados para que esté Marcela Cubillos, y que por lo menos le puedan decir “hola”. Alianza con un partido, eso está descartado. Trabajar junto con un partido en la convención para que funcione bien, obviamente eso no está descartado. Pero, por ejemplo, aliarse con algún partido para las primarias, no se ha hablado, pero no es nuestro camino. Sí estamos pensando en noviembre, pero no en las presidenciales, ni tampoco en las primarias.

¿La Lista del Pueblo actuará como un bloque en la Convención?

Obviamente vamos a actuar como un bloque, no tendría sentido de otra forma.

¿Usted es crítico del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución firmado el 15 de noviembre de 2019?

Yo no estoy de acuerdo para nada con ese tratado, y ni los del Partido Comunista, ni Humanista, ni la mitad del Frente Amplio estuvo de acuerdo con ese tratado, que el mismo Boric fue a firmar. No estoy de acuerdo porque tiene la regla de los dos tercios, y se hizo a puertas cerradas (...) Para poder ir acomodándonos a como de verdad queremos trabajar, obviamente vamos a tener que trabajar en conjunto con las fuerzas aliadas.

¿Qué le espera en el futuro a la Lista del Pueblo?

Con lo que pasó este fin de semana se abre una nueva fuerza política que no sólo va a tener cabida en la Convención Constitucional, ahora la gente espera más aún. Esperan cosas para noviembre, para los próximos cuatro años. Mientras esté la Convención trabajando, en paralelo estaremos con las ruedas sobre la marcha de nuestra nueva lucha, que es abrir las puertas del Congreso a la ciudadanía. Vamos a cambiar la ley -ya estoy hablando con varios parlamentarios- para que en las elecciones de diputados y senadores de noviembre puedan haber listas 100% independientes, y también puedan hacer listas de candidatos independientes en subpacto por la lista de un partido político. Porque lo de hacer listas de candidatos independientes fue algo que se permitió exclusivamente para la constituyente.