Las 107 denuncias que preocupan al CNTV: organismo emite resolución tras cifra histórica de reclamos por la franja electoral

Doce días han pasado desde el inicio de la franja electoral de los candidatos a la Convención Constitucional -elecciones que se llevarán a cabo el próximo 10 y 11 de abril junto a la de alcaldes, concejales y gobernadores regionales-, y sólo en este periodo, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) ya ha recibido más de cien denuncias por el contenido de la franja, un número que ha causado preocupación en el organismo e hizo que, por primera vez desde el retorno a la democracia, tuviera que pronunciarse al respecto.

Según señalaron fuentes del organismo a La Tercera PM, “casi la totalidad” de los reclamos se han dirigido a dos videos y ambos forman parte de la campaña de la “Lista del Pueblo”. Uno de ellos hace alusión a la supuesta muerte del Presidente Sebastián Piñera al “enterarse” que fueron elegidos los candidatos de dicha lista como convencionales constituyentes. El actor Alberto Herrera celebra entonces la noticia y se agrega la siguiente frase: “Esto puede ser una realidad. Somos la Lista del Pueblo. No nos gusta Piñera, no nos gusta la policía y no nos gustan los amarillos. Únete a la lista del pueblo. Únete a la resistencia”.

Tras su transmisión el sábado 13, el video fue calificado como “simplemente inaceptable” y una “incitación al odio” por parte del diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Sebastián Torrealba, quien también anunció que interpondría un reclamo al CNTV.

La agrupación de independientes volvió a ser blanco de críticas días después por la pieza audiovisual llamada “Truco de magia”, donde aparece un menor de edad en un campamento manifestando que “siempre me ha gustado la magia, porque con el toque de la varita mágica todo puede cambiar”. Tras agitar su varita, dice: “No pasa nada, nunca pasa nada. Hasta ahora que tú tienes la oportunidad única de cambiar toda la realidad de niños como yo”. Luego realiza el truco que provocó la molestia en algunos sectores: el menor esconde un pañuelo en su mano, sopla y hace un gesto con su dedo del medio para los partidarios del Rechazo.

Al respecto se pronunció la Defensoría de la Niñez, que lamentó la aparición del menor en el espacio a través de un comunicado. Además, llamó a la lista y a todas las candidaturas a respetar y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes “evitando exhibirles ejecutando acciones que les expongan indebidamente a cuestionamientos públicos, que eviten traspasarles tristes odiosidades que como adultos muchas veces no evitamos en nuestras relaciones”.

A la fecha, el Consejo Nacional de Televisión ha recibido un total de 107 denuncias por el contenido de este espacio: la cifra más alta por una franja electoral, según señalaron fuentes del organismo. A modo de comparación, durante la franja del plebiscito del 25 de octubre se interpusieron 79 reclamos.

Existe en el CNTV -afirmaron al interior del organismo- una “preocupación” de que se esté usando dicho espacio de propaganda para una agenda que “no es electoral”, es decir, no informar sobre los candidatos a la Constitución Constituyente sino, por el contrario, usar el espacio para “atacar” a otros grupos.

Resolución

Es por ello que se convocó a una sesión extraordinaria -el pasado 17 de marzo- para decidir sobre las denuncias ciudadanas por la emisión de distintos contenidos en la franja. Tras ello, el organismo liderado por Carolina Cuevas emitió una resolución, la cual no fue unánime, ya que tres consejeros (María de los Ángeles Covarrubias, Carolina Dell´Oro y Andrés Egaña), según fuentes del organismo, habrían considerado que la respuesta del organismo fue “tibia” y que se necesitaba una más “enérgica”.

En el documento, al que tuvo acceso este medio, el CNTV determinó que “carece de atribuciones para revisar y sancionar a los candidatos y/o partidos políticos por los contenidos emitidos en la franja televisiva de propaganda electoral, de acuerdo a la regulación constitucional y legal vigente en la materia” y que, por lo tanto, se archivarán las denuncias.

Pese a lo anterior, declararon que “los contenidos de las emisiones de televisión no deben incurrir en acciones que pudieran implicar insultos, difamación, incitación a la violencia u otros delitos o ilícitos, respecto de cuyo conocimiento y resolución los afectados tienen, además, la facultad de dirigirse a los órganos competentes”.

“La franja electoral es un espacio público, que los canales de televisión abierta están obligados a trasmitir gratuitamente y de cuyo contenido no son responsables. El sentido y razón de ser de la franja es dar a conocer a los candidatos, sus proyectos, o las opciones por las cuales se puede elegir en una elección. Se desvía del fin si basan su mensaje en incitaciones al odio, a la insurrección, denostan personas o autoridades. El fin de la franja es promover ideas que fortalezcan la democracia, no que atenten contra ella”, se lee en el texto.

Más vista que la franja del plebiscito

La franja ha tenido en ambos horarios un aumento de sintonía con respecto a los espacios de otras elecciones, incluso la del plebiscito de octubre.

Al lunes 22, por ejemplo, el espacio primer -de las 20.45 horas- obtuvo un peak de alcance con más de 1,7 millones de personas y en el horario diurno -a las 12.45- la franja llegó a más de 1,1 millones. Y en promedio (combinando ambos horarios) el espacio no ha bajado de los 24 puntos de rating.

Según indicaron fuentes del CNTV, además, el público también ha cambiado, ya que el espacio -aseguran- ha sido visto por más hombres y menores de 35 años.