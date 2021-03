“Es simplemente inaceptable”: Jefe de bancada de diputados de RN presentará denuncia ante CNTV por franja electoral de la Lista del Pueblo

A sólo un día de que comenzara la transmisión de la franja electoral correspondiente a los candidatos de la Convención Constitucional -elecciones que se llevarán a cabo el próximo 10 y 11 de abril- algunos de sus contenidos ya han levantado críticas.

Una de ellas es la del diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Sebastián Torrealba, quien anunció que denunciará ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) la franja de la Lista del Apruebo, debido a uno de los videos que se transmitieron durante el mediodía de este sábado.

En la pieza audiovisual se hace una llamada donde se informa de la muerte del Presidente Sebastián Piñera al enterarse que “salieron los candidatos de la Lista del Pueblo como constituyentes”.

El actor Alberto Herrera celebra la noticia y se agrega la siguiente frase: “Esto puede ser una realidad. Somos la Lista del Pueblo. No nos gusta Piñera, no nos gusta la policía y no nos gustan los amarillos. Únete a la lista del pueblo. Únete a la resistencia”.

El parlamentario calificó esto como “simplemente inaceptable” y añadió que es “una incitación al odio que no vamos a aceptar. Por lo tanto, vamos a ir al Consejo Nacional de Televisión para que esa franja no sea presentada durante el proceso constituyente”.

“Hoy día lo que necesitamos son acuerdos, diálogo y menos violencia. Esa franja, ese discurso incita a ella y va en contra de la democracia, simplemente no lo vamos a aceptar” concluyó Torrealba.