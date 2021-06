“Camino propio” del PS y “vetos” a políticos: por qué está en duda la unidad de la Lista del Apruebo en la convención

Hace casi dos semanas, los convencionales electos por la Lista del Apruebo (DC, PS, PR, PPD, PRO y PL) sostuvieron una reunión con el fin de comenzar a articular y coordinar el trabajo conjunto. Pero a la cita no asistió ni la mitad de los convocados, que sumaban 25.

La escena grafica el ambiente que se ha instalado entre los constituyentes y las colectividades de ese pacto, y el riesgo latente de que la Lista del Apruebo no funcione como bancada en la convención. A un mes de que comience a funcionar la instancia, en el sector admiten que hoy no existe ninguna articulación formal entre los 25 convencionales electos por esa lista (15 PS, dos DC, tres PL, tres PPD, un PR y un PRO), más allá de un grupo de WhatsApp que comparten. “Hoy la Lista del Apruebo no existe en ninguna parte”, dice uno de los timoneles de ese pacto electoral.

La coordinación preliminar de ese pacto comenzó en un mal pie. Tres días después de las elecciones del 15 y 16 de mayo, en las que el sector llegó en cuarto lugar después de Apruebo Dignidad (PC-FA) y la Lista del Pueblo, el pacto de Unidad Constituyente estuvo a punto de quebrarse en el marco de la inscripción de las primarias presidenciales. Esa jornada (19 de mayo), el Partido Socialista y el PPD estuvieron a minutos de aislar a la Democracia Cristiana y unirse al Frente Amplio y al Partido Comunista.

En ese contexto -y a pesar de éste-, algunos de los constituyentes comenzaron a hacer gestiones con el fin de lograr una coordinación dentro del pacto. Sin embargo, hasta hoy eso no ha tenido frutos. La mayor complicación para ese objetivo, dicen en el sector, radica en la postura que han adoptado los constituyentes electos por cupos del Partido Socialista.

Los convencionales electos por esa tienda -quienes hoy son la fuerza más grande de la centroizquierda dentro de la convención- tomaron la definición política de que su prioridad será la articulación de su propio grupo, al que denominaron “Colectivo Socialista”.

En ese sentido, si bien no descartan una coordinación con la Lista del Apruebo en el futuro, entre los convencionales PS sostienen que por ahora no participarán formalmente de otra articulación. De hecho, los socialistas se excusaron de participar de esa primera reunión con el resto del grupo. “El camino propio de PS debilita a la Lista del Apruebo”, ironiza un dirigente de Unidad Constituyente.

“El significado de la denominación de “Colectivo Socialista” tiene que ver con una decisión de abandonar las lógicas de la política tradicional y del Congreso y plantearse como un colectivo de ideas, además de otorgarle un nombre que puede ser muy amplio en la discusión”, dice el convencional electo por Atacama Maximiliano Hurtado. Y agrega: “Con la Lista del Apruebo, por cierto, es un tema que no hemos definido aún, estamos aún en proceso de articulación propia, del ordenamiento de nuestro propio colectivo y de avanzar en temas que van a ser importantes, como el reglamento. Pero aún no es una decisión tomada si se puede avanzar hacia la construcción de un bloque como la Lista del Apruebo. Por ahora hemos puesto como prioridad la articulación de nuestras ideas”.

En esa misma línea, su par por El Maule, Ricardo Montero, sostiene que “nosotros nos estamos articulando dentro de este grupo, que es muy amplio y diverso, y estamos conociéndonos, afinando posturas comunes. La orgánica que hemos utilizado está bajo este “Colectivo Socialista”, hemos conversado con diversos convencionales, pero la articulación la hemos realizado hasta ahora desde ese colectivo”.

En el PS admiten que al interior del grupo existe resistencia a relacionarse de inmediato con dirigentes que, según ellos, “representan la política tradicional que la ciudadanía rechazó” en las elecciones, como el extimonel de la DC Fuad Chahin y el exsenador PPD Felipe Harboe. En ese sentido, según las mismas fuentes, esa preocupación la habrían manifestado con mayor intensidad los independientes electos por cupo PS. Asimismo, en ese grupo sostienen que genera suspicacia el hecho de que sectores con menor fuerza que el “Colectivo Socialista” sean quienes busquen articular a la Lista del Apruebo.

En esa línea, algunos dirigentes del sector admiten que están “preocupados” por la postura de los socialistas y aseguran que, de no lograr una articulación como bloque, podrían caer en la “irrelevancia”. Esto, debido a que el PS representa a un poco más de la mitad de los convencionales electos de Unidad Constituyente.

En las colectividades tras la Lista del Apruebo afirman que llegar coordinados a la convención será clave para incidir en la primera etapa del órgano constituyente, como en la constitución de comisiones, el reglamento y en la elección de la mesa que liderará la instancia. En contraste, en el sector remarcan que otras fuerzas de la centroizquierda ya se están organizando como bloque, como el pacto de Apruebo Dignidad, cuyos 28 convencionales ya han sostenido reuniones.

Con todo, en el PS sostienen que durante estos días seguirán conversando sobre cómo dialogar con el resto de las fuerzas en la convención.