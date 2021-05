De Baradit a Pinto: quiénes integran y cómo se coordinará la bancada de convencionales PS

La directiva del Partido Socialista, que encabeza el senador Álvaro Elizalde, se dio una pausa ayer en medio de la vorágine de la inscripción de las primarias para reunirse por Zoom con los 15 nuevos constituyentes inscritos en la lista del partido que obtuvieron un escaño dentro de los 155 convencionales elegidos en las elecciones del fin de semana. Sus convencionales podrían situarse a la cabeza del conglomerado de oposición, que en total consiguió 25 escaños.

El presidente Álvaro Elizalde dio la bienvenida y les dio la palabra a cada uno para que compartieran su diagnóstico poselecciones y sus desafíos de cara a la nueva tarea de constituir la Convención Constitucional (CC). También les presentó al equipo que los acompañará como asesor, que está liderado por el abogado Gabriel Osorio y las abogadas Claudia Sarmiento y Catalina Lagos. Al grupo se unirán también -con mayor o menor protagonismo- los 24 abogados constitucionalistas que hoy colaboran en el comando de la candidata de la tienda, Paula Narváez. Uno de ellos es Flavio Quezada.

Los 15 constituyentes no se conocen mucho, sólo se han contactado en el marco de este proceso a través del chat de los 45 candidatos que tenían en un principio, y varios han estado vinculados a la nueva Constitución. Pero la próxima semana esperan encontrarse presencialmente en Santiago en las primeras citas de coordinación. Por lo mismo, no han tomado ninguna definición.

Esta nueva bancada está compuesta por 12 hombres y tres mujeres; 10 militantes y cinco independientes, con 47 años como promedio de edad. En el grupo hay siete abogados, una persona con estudios en Derecho, tres profesores, una actriz, una matrona, un cientista político y un escritor. Si duda, las figuras más mediáticas de la nueva bancada PS son la actriz Malucha Pinto -”militante histórica, de chiquita”, dicen en el partido-, y Jorge Baradit, independiente, conocido por ser autor de libros de difusión histórica como Historia secreta de Chile y Héroes.

“Aún no hemos hablado sobre los criterios para definir el liderazgo de la convención, Esperamos verlo después, así como ver la forma de organizarse y articularse con otros movimientos y partidos”, admite uno de los constituyentes, Ricardo Montero. Este abogado, que es militante y fue jefe de gabinete de los ministros de Interior, Jorge Burgos Varela (ex DC), y de Defensa, Mario Fernández (DC), fue elegido en El Maule con el 5,50% de los votos.

¿Serán una sola bancada?

En el PS buscan que los 15 se conformen como un grupo propio, “que haya un nivel de coordinación como bancada, con reuniones permanentes, con asesorías con expertos”. Sin embargo, al mismo tiempo, añaden que se respetará la heterogeneidad de las miradas, porque varios provienen de un trabajo territorial en regiones, “no puede ser que lleguemos y pongamos un libro sobre la mesa, sino que habrá que conversar sobre todos los temas y sus distintos aspectos”. No habrá órdenes de partido ni nada de eso, comentan.

De hecho, los independientes fueron invitados a estar en la lista sin ningún tipo de compromiso, excepto el sentirse cómodos con los principios del PS de mayor igualdad, sociedad inclusiva, reinvindicación de pueblos originarios, participación ciudadana. “Los candidatos independiente presentaron su programa constitucional que debiese ser su base. Estamos abiertos a incorporar todas esas características, otras propuestas y los intereses de estos independientes. Tenemos claro que se refleja la heterogeneidad de la convención como de la propia lista”, acotan en la tienda socialista.

De hecho, cada candidato tuvo su programa, que no fue chequeado ni revisado por la estructura partidaria.

“Me siento muy cómodo en una lista del PS, no lo voy a negar, pero no hubo ningún tipo de compromiso, ni suscripción de acuerdos ni exigencia de ninguna naturaleza. Simplemente se me dio el cupo y hasta el día de hoy no se me ha exigido nada a cambio para el ejercicio de la función que se viene para más adelante. Siento compromiso con sus valores, pero yo tengo mi propio programa, yo mismo lo redacté”, indica el exfiscal de Coyhaique, Coronel y Talcahuano Andrés Cruz, una de las cinco candidaturas independientes con cupo del PS que triunfó en la Región del Biobío con el 3,58% de los sufragios.

Y respecto de la posibilidad de conformar una sola bancada, afirma que todo está en pañales aún: “Cómo vamos a funcionar, se está viendo para poder determinar si existen puntos en común y afinidades que también tienen mucho que ver con el carácter y las personalidades de las personas, para ir generando un bloque o una bancada”.

En la misma línea opina Montero: “Entendemos que estamos bajo el alero del partido, pero no significa que habrá una orden de partido tradicional como uno ve en el Congreso. Yo soy militante, pero fuimos todos en el cupo PS y, sin duda, compartimos principios del progresismo, pero hay que salirse de la lógica del funcionamiento del Congreso. Nosotros vamos a crear una Constitución y eso requiere pensar acuerdos amplios, fuera de la caja, no estamos condicionados a la forma de organización del Parlamento”.

Perfiles

Aparte de los mencionados, los otros nueve escogidos no son rostros conocidos, pero hay algunos cercanos a los parlamentarios, como es el caso de Maximiliano Hurtado, elegido por Atacama, y quien fue asesor de la senadora Isabel Allende.

César Valenzuela, elegido por Santiago, es otro militante que se hizo conocido por ser dirigente de la Revolución Pingüina en 2006. Igual que Matías Orellana, que ha sido presidente regional de la Juventud Socialista en O’Higgins.

En el sur salieron electos dirigentes conocidos como Ramona Reyes, exalcaldesa de Paillaco, que al cumplir sus tres períodos decidió ir como candidata a la convención en un cupo general, no de pueblos originarios. También se eligió a Pedro Muñoz, que fue presidente de la Juventud Socialista, concejal en la Municipalidad de Valdivia y es activista del movimiento de minorías sexuales LGBTIQ+ y fundador de Valdiversa.

Un poco más al sur están Mario Vargas, profesor de Osorno, que era uno de los voceros contra el nombramiento del obispo Juan Barros en esa ciudad, que luego terminó con la renuncia del prelado. Y Julio Álvarez, concejal de Castro en Chiloé, y Tomás Laibe, abogado y exasesor de la diputada Maya Fernández, quien además pertenece al movimiento LGTB.

Entre los independiente figuran Adriana Cancino, profesora y parte de la Agrupación de Discapacitados de Nancagua, que ingresó por paridad; el profesor Carlos Calvo y el abogado Claudio Gómez. Los dos últimos fueron fruto de la exploración del diputado Marcelo Schilling: ”A ambos los propuse yo previas consultas a organizaciones sociales, a personalidades, a direcciones comunales y regionales del PS. En el caso de Calvo, también le pregunté al diputado Raúl Saldívar, de la Región de Coquimbo. Lo hice por encargo de la comisión política del PS”.