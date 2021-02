El “grupo de los 24″ de Narváez: Candidata PS forma equipo constitucionalista y prepara cabildos ciudadanos

Una primera reunión sostuvo ayer la candidata presidencial del PS, Paula Nárvaez, con el equipo que desde la semana pasada le encargó liderar al abogado de la Universidad de Chile y doctor en derecho y ciencia política, Flavio Quezada.

El también militante socialista y académico de la Universidad de Barcelona -quien además trabajó en los programas de Michelle Bachelet y Alejandro Guillier- recibió con sorpresa el llamado de la exministra, quien le pidió convocar a distintos expertos para conformar su equipo constitucional, un tema que sin duda cruzará el debate presidencial una vez que la convención constituyente inicie su trabajo tras las elecciones del 11 de abril.

Con ese objetivo en mente y como una forma de homenajear al denominado “grupo de los 24″, espacio conformado en 1978 por constitucionalistas opositores a la dictadura que trabajaron en un proyecto alternativo a la Constitución del 80, Quezada contactó a otros 23 abogados y abogadas. “Me gusta la historia y creo que los símbolos son importantes para generar mística en política. Además me pareció un lindo homenaje a quienes intentaron salvar el constitucionalismo democrático y republicano que la dictadura aniquiló. Cuando le conté a Paula le pareció maravilloso”, afirma Quezada.

El jurista cuenta que “cuando Paula Narváez me llamó, lo que me sorprendió bastante la verdad, yo no lo dudé ni un segundo porque estoy convencido de que hay que hacer las cosas distinto y por eso formamos un equipo que fuese con características distintas: paritario, con gente de regiones y de distintos orígenes socioeconómicos”.

Entre quienes se sumarán al “grupo de los 24″ de Narváez se encuentran el experto en derecho electoral y quien representó al PS en la comisión que redactó la reforma constitucional que abrió el proceso constituyente, Gabriel Osorio; la abogada socialista experta en derecho presupuestario y miembro de Abofem, Lía Arroyo; el abogado, máster en derecho constitucional y derechos fundamentales de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Tomás de Rementería (exPPD), la profesora constitucional de la Universidad de Concepción, Tania Busch; el exjefe jurídico de la Segpres de Michelle Bachelet, William García, entre otros.

Según explica Quezada, el objetivo principal del equipo se dividirá en dos pilares: “De temas constitucionales hay harto escrito y reflexionado tanto a nivel académico como político, pero hay una reflexión que es necesario profundizar y es cuál va a ser el rol específico del próximo gobierno en el proceso constituyente y respecto de la nueva Constitución (...). Y ahí los desafíos son dos. El primero, colaborar para que el proceso constituyente termine exitosamente asegurando que la participación ciudadana se proyecte y mantenga. Y, el segundo, el desafío más grande y bonito también, iniciar el camino de la implementación de la nueva Constitución para que no sea solo un mero papel y que el día de mañana la ciudadanía perciba en su cotidianidad que Chile cambió y que la Constitución en la que todos vamos a depositar parte importante de nuestras esperanzas y anhelos es parte de su realidad”.

Para cumplir con esos objetivos, Quezada asegura que comenzará a trabajar para abrir el espacio a la ciudadanía mediante cabildos locales. “Lo que vamos a reflexionar es cómo utilizar el derecho y el aparataje estatal para que los anhelos ciudadanos se materialicen, por eso es un equipo técnico, pero sin perjuicio de eso queremos abrir el espacio a través de cabildos ciudadanos para generar diálogo e intercambio con las organizaciones sociales”, explica el jurista.

El equipo comenzará a reunirse todas las semanas para preparar distintos insumos, además de asesorar a la candidata socialista en materias constitucionales.