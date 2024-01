Será a inicios de febrero cuando Comunes acuda al Servicio Electoral (Servel), organismo al que oficiarán para saber si las aspiraciones que tienen sus militantes en los comicios municipales y de gobernadores pueden verse afectadas por la ley antidíscolos, en caso de que se resuelva la disolución del partido -como lo planteó Andrés Tagle, presidente del consejo directivo del Servel-.

Esta idea ha sido contrariada desde la colectividad que preside Marco Velarde y será uno de los puntos a discutir ante el Tribunal Electoral (Tricel), instancia a la que dicha tienda apelará por la posibilidad de desaparecer.

“Estoy seguro de que los candidatos de Comunes van a llegar a la papeleta. No estamos para nada de acuerdo con la interpretación de Tagle sobre la ley antidíscolos y la vamos a discutir en todas las instancias que tengamos para ello”, dijo Marco Velarde a La Tercera, a mediados de enero, dando cuenta de que darán la pelea en el asunto.

Comunes da la pelea: oficia al Servel para saber si pueden competir como independientes en caso de disolución

La diputada Camila Rojas, jefa de bancada del Frente Amplio, indicó a este medio que “nosotros hemos establecido como prioritarios las candidaturas, unificación del FA y el pago de nuestras deudas. Esas tres cosas son cuestiones que deben conversar. En ese sentido, hay una interpretación del presidente del consejo directivo del Servel que nosotros no compartimos, que es la aplicación de la ley antidíscolos a nuestra gente en caso de disolución. Eso lo vamos a pelear y ese es el paso en el que estamos”.

Con esto, en el partido buscan zanjar si el criterio de Tagle es compartido dentro del consejo directivo del Servel, instancia que resolvió solicitar la disolución de Comunes a fines de diciembre de 2023.

En Comunes defienden que la ley antidíscolos solo debería ser aplicable en aquellos casos en donde un militante de un partido renuncia a su colectividad a propósito, para competir en una elección como independientes o bajo el patrocinio de otra tienda.

Por ello, en el caso de que el Tricel determine la disolución de Comunes, advierten que los criterios de dicha ley no aplicarían, ya que no se cumplirían dichos requisitos. Esto porque un militante que quiere ser candidato no renunciaría voluntariamente a la tienda. Además, recalcan que la disolución del partido, de concretarse, no es un acto individual de una persona, sino que colectivo.

Uno de los que su candidatura corre riesgo -en caso de que prevalezca la visión de Tagle- es Gonzalo Vega, la opción que tiene Comunes en San Antonio, lugar en donde el partido ha logrado importantes resultados, como la elección de la diputada Camila Rojas, hoy jefa de bancada del Frente Amplio en la Cámara.

“Se nos dio tranquilidad (desde el partido). Nuestras candidaturas están plenamente vigentes. La ley antidíscolos fue hecha para los militantes que se iban de un partido para competir por otro partido. Ese ese el espíritu de la ley, y en este caso no dependería de la voluntad de los militantes de Comunes ser disueltos, por lo tanto no deberíamos quedar inhabilitados para participar en las próximas elecciones en caso de que el Tricel acogiera la tesis del Servel”, dijo Gonzalo Vega.

Y agregó: “Nosotros nos íbamos a disolver de todas formas porque estábamos en un proceso de fusión con el resto del FA. Por tanto, por anga o por manga, la disolución iba a ocurrir. La disolución va a ocurrir igual y lo que más nos importa en este momento es defender nuestras candidaturas”.

Esto último fue ratificado el sábado, en el consejo general del partido. Allí se determinó que las diputadas Camila Rojas y Claudia Mix reforzaran las labores electorales del partido, mientras que el exministro Marcelo Díaz y la otrora jefa de campaña del “En contra”, Camila Miranda, hicieran lo propio con las tareas de unificación con el Frente Amplio.