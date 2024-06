“Deberíamos sumariar”: Decanatos de la U. de Chile toman partido tras dichos de José De Gregorio

Desde hace más de un mes, se instaló en la Casa Central el “acampe” pro Palestina que busca que la Universidad de Chile corte relaciones con universidades israelíes. A este hecho se suma el amplio número de paralizaciones estudiantiles en las diversas facultades de la institución, tanto por la situación en Gaza como a demandas internas de la universidad.

En medio de este conflicto, José De Gregorio, economista y decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) señaló mediante una carta su descontento e indignación por el “acampe”, recalcando que si este sigue deberían tomarse medidas más drásticas que incluyen sumarios e incluso la posible expulsión de los estudiantes involucrados:

“En caso de continuar deberíamos sumariar a todos los estudiantes involucrados, determinar sus responsabilidades según la institucionalidad vigente, y si así corresponde, expulsarlos o suspenderlos. Tampoco se puede descartar acudir a la justicia civil. No se entiende que si un académico o funcionario comete un error involuntario debe ser sumariado, en cambio estudiantes en flagrante falta no lo sean. ¿Son acaso impunes? ¿Qué les da este privilegio?”, cuestionó el decano.

Desde la Facultad de Gobierno, el decano Leonardo Letelier señaló a La Tercera que respalda la postura del decano de la FEN: “Yo sería partidario de que las personas que han estado involucradas en ofensas graves a la rectora o académicos de la universidad, en los episodios que dieron lugar el acampe, sean sujetos a sumarios y que se les sancione correspondientemente”.

"Marcha contra el abandono de la educación", convocada por estudiantes de la Universidad de Chile. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

Esto, en referencia a que la universidad recibió el miércoles 15 de mayo a la primera viceministra de Ucrania, Yuliia Svyrydenko, quien realizó una charla magistral en la Casa Central. Sin embargo, el grupo de estudiantes pro Palestina ingresó al Salón de Honor con intenciones de tomarse la sede, dejando a su paso a cuatro funcionarios agredidos y reubicando la charla a Rectoría, según comentaron conocedores de la situación.

En cuanto a represalias legales, Letelier afirma que, en su opinión, “en tema más específicos hay pruebas, fotografías, videos y evidencia gráfica importante, como por ejemplo en caso del afiche que se puso, que la gente responsable sea sujeta de un sumario”.

A su vez, los hechos ocurridos en la Casa Central podrían inclusive llegar a la justicia civil: “Sí se puede, el estado de derecho rige para todo el mundo no solo para las personas que caminen en la calle. No creo que se deba llamar a la fuerza pública y expulsar al acampe por la vía de la fuerza, no se puede ser negativo, pero creo que deberían ser sujetos de una investigación sumaria en caso calificado”, afirma Letelier.

“La rectora ha tenido una actitud muy sabia y una muy buena gestión en la materia, por lo tanto creo que merece todo nuestro apoyo. Ha hecho una gestión magnifica en ese sentido no solo ella sino su equipo, los rectores y quienes la asesoran, pero al mismo tiempo existe un problema colectivo difícil de resolver individualmente. Ha hecho una buena gestión”, recalca Letelier.

En esa línea, el decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Pablo Richter, también destaca la labor de rectoría ante estos hechos. “No estoy de acuerdo con el acampe. Creo que las tomas causan un daño irreparable a la Universidad. Apoyo el manejo que ha tenido la rectora de esta situación, así como las declaraciones del Consejo Universitario y de algunos senadores universitarios. En el próximo consejo lo más probable es que se sigan evaluando alternativas de solución”, señaló Richter.

Hasta la fecha, el “acampe” y rectoría se encuentran en conversaciones respecto a los convenios con las universidades israelíes. La rectora ha señalado en múltiples ocasiones que esto no sucederá, por lo que se propuso un plebiscito para que la comunidad universitaria decida la continuidad de los convenios, algo que fue inmediatamente descartado por la autoridad.

En el caso de los decanatos del Campus Juan Millas no se pronunciaron ante las declaraciones de De Gregorio, dado que su prioridad recae en la resolución de los conflictos que aquejan a los estudiantes del campus y el petitorio de estos. Durante la jornada del martes se llegó a un acuerdo para que se bajara la toma del campus, teniendo efecto oficial el día jueves a las 08:00 hrs.

Sin embargo, la Facultad de Artes seguirá en toma hasta que se lleguen acuerdos para la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios y la infraestructura de sus sedes.