El reservado documento con las bases programáticas de la campaña oficialista

Esta mañana, los secretarios generales de los partidos del oficialismo -y de la Democracia Cristiana- compartieron con sus respectivos presidentes un documento que contiene las bases programáticas de la que será la campaña del sector, de cara a las elecciones de octubre de este año.

El texto se ha trabajado con hermetismo. De hecho, a modo de epígrafe, tiene una advertencia: “no circular”. La Tercera tuvo acceso al borrador de la declaración, y a continuación se detallan sus puntos.

La primera base programática es que el pacto tiene como objetivo el apoyo recíproco en las candidaturas unipersonales, es decir, en las alcaldías “políticamente acordadas” el 10 de abril de este año, como también en el caso de las gobernaciones regionales que “también tienen esa condición”.

Lo cierto es que, según reconocen desde los mismos partidos, no hay un acuerdo unitario en el caso de los candidatos a gobernador. Y es que entre los partidos del oficialismo y la DC inscribieron un total de cuatro pactos. Así las cosas, compiten entre sí en siete regiones. Y en algunas en que ciertas colectividades incluso se han descolgado del supuesto candidato del pacto y han apoyado a un independiente, como es el caso de los liberales en La Araucanía, donde respaldan a René Saffirio (IND) y no a Luis Penchuleo (Frente Amplio).

El segundo punto del documento plantea que con el objetivo mencionado anteriormente debe aplicar “el principio de unidad en la diversidad”. Con eso quieren decir, según se explica, que el apoyo mutuo no puede afectar la identidad ni el perfil de los partidos.

Aunque no hacen mención a ningún tema en particular, en las últimas semanas se han acrecentado las diferencias entre la mayoría de las colectividades y el Partido Comunista (PC) a raíz de la postura que ellos han tomado con respecto a la crisis en Venezuela. Incluso, hay quienes han sugerido -como el presidente del PPD, Jaime Quintana- que difícilmente podrán formar pactos con ellos nuevamente ni no rectifican. Por lo mismo, aplicar este principio podría ser una forma de aminorar ese ruido en tiempos de campaña.

Como tercer punto, los secretarios generales de las distintas tiendas manifestaron que en los actos unitarios que se realicen durante la campaña es necesario convocar “al conjunto de los partidos que hemos suscrito el pacto”. Así, lo que esperan es que cuando se realicen salidas a terreno de las candidaturas, estas se llevan a cabo con la mayor amplitud posible. Además, mencionan que la gira de voceros o figuras partidarias “se organizarán con la misma voluntad de integración”.

Por último, en el documento se enfatiza que la campaña se realiza “en un momento muy especial de la situación nacional”. Esto en consideración de que los sectores conservadores, según se señala, “se distinguen por los improperios y descalificaciones”. Al contrario, plantearon, el pacto debe caracterizarse por “escuchar a la ciudadanía” y recoger sus demandas.