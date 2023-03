“Es pura política”: los descargos de la mamá de Mauricio, preso del estallido que Boric rechazó indultar

Alejandra Valdés se quiebra al hablar de su hijo, Mauricio Guajardo (22), y de la noticia que recibió el viernes por parte del gobierno de que no sería indultado por parte del Presidente Gabriel Boric.

El joven cumple una pena de 5 años y un día en la cárcel de Arica por tres delitos de lanzamiento de artefactos incendiarios a un banco BCI y carro lanzaaguas de Carabineros que cometió en Iquique el 28 y 29 de enero de 2020, en pleno estallido social. En el papel, cumple con todos los requisitos que tuvieron las 12 personas que fueron indultadas por el Mandatario en diciembre e, incluso, a su haber tiene el no registrar detenciones ni delitos previos a esa fecha, contrario a los que exhiben la mitad de los beneficiados por el Mandatario.

Sin embargo, según dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero, este domingo a CNN, el argumento para no otorgarlo “responde a los criterios de política que me indicó el Presidente de la República, los indultos asociados al estallido tenían un contexto y un momento, ese contexto y momento no es el que está vigente. Y además de eso, yo analicé el resto de los antecedentes en conciencia y no se daba ninguna de las hipótesis excepcionales que permitiría otorgar un indulto al margen de ese criterio de política que me definió el Presidente”.”.

Su madre afirma que, siendo candidato, el propio Boric en persona -de visita en Iquique- les comprometió que iba a “liberar” a los presos del estallido. “Nosotros, felices y contentos, fuimos y votamos por él”, cuenta a La Tercera PM. ¿Qué pasó entonces? “Esto es pura política”, responde.

Ayer el ministro de Justicia confirmó que se iba a rechazar el indulto a su hijo. ¿Cómo se toman como familia esta decisión?

Anoche mi hijo se consiguió un teléfono y me llamaba y me gritaba a viva voz que por favor lo sacara de ahí, que lo iban a matar, imagínate cómo estoy yo ahora. Estoy bien afectada por el problema, tengo mucho miedo, estoy muy preocupada. Yo sé que mi hijo si cometió algún error, andar gritando, pero andar tirando piedras y tirando esas cuestiones ya lo está pagando, ya lo ha pagado (...) Mi hijo ya lleva arriba de tres años preso, considero que con eso ya es suficiente porque mi hijo no es un asesino ni un delincuente, ni un violador. Entonces con respecto a eso a mí me da pena, porque él no es un delincuente y lo están enseñando y lo enseñaron a convivir con delincuentes. Han dicho que mi hijo era guardia de seguridad, eso le ha pasado la cuenta a mi hijo adentro de la cárcel, porque usted sabe que para un delincuente, un guardia de seguridad es un enemigo. Viera usted anoche como le gritaban cosas, él me pedía anoche que por favor lo sacara de ahí. Mi hijo se enfermó adentro.

¿Ustedes van a presentar algún recurso, van a apelar a esta decisión del ministerio?

Yo he tenido muy malas experiencias. Cuando empezó todo este proceso del indulto que yo estaba en La Serena con mi hijo, yo le comenté a la abogada. Le dije: “Señorita, yo necesito que usted me agilice y me haga el tema del indulto”. Me dijo “señora, olvídese de eso (...) porque a nosotros no nos han dado ninguna orden y ese indulto capaz que salga cuando su hijo esté en libertad”. Eso fue en La Serena, pero con la abogada de acá de Arica no me he contactado, porque a mí nadie más me ha hablado de esto.

Alejandra Valdés asegura que se enteró de que su hijo estaba postulando al indulto cuando lo anunció el consejero del CDE, Raúl Letelier, en medio del debate por esta medida ante el Tribunal Constitucional. “Lo único que vi (fue) que dijeron ahí, cuando estaba en el TC, si es que había otra persona pidiendo el indulto y un señor que estaba adelante que no sé quién era, abogado, dijo ‘sí, hay uno más’”, relata.

¿Ahí supo que era su hijo?

Claro, pero no lo nombró. Entonces yo dije “capaz que sea mi hijo” y de ahí empezaron a bombardear y lo hicieron -con permiso suyo- mierda.

El ministro fundó esta resolución de rechazar el indulto a su hijo porque dijo que el gobierno había establecido esta política de decir como no se iban a aceptar más indultos por lo del estallido. ¿Usted considera que eso fue una decisión política? A raíz de la polémica que hubo con los otros indultos...

Sí, si se nota (...) eso es pura política, son puros ¿cómo le puedo decir? disputas que tienen ellos por los bandos.

El ministro dijo que había sido una decisión del Presidente, que le había ordenado no dar más indultos con respecto a las personas que están detenidas por el estallido.

Yo no lo creo, no sé, a lo mejor estoy equivocada. Porque en una oportunidad cuando el Presidente vino acá a Iquique cuando todavía no era Presidente, nos reunió a nosotros los papás y nos prometió y dijo, cuando le entregamos unas cartas pidiéndole y explicándole el tema de cada persona ahí, dijo “si yo salgo Presidente, lo primero que voy a hacer va a ser liberar a los chicos del estallido social” (...) Nosotros, felices y contentos, fuimos y votamos por él.

¿Faltó al compromiso?

Claro que sí, porque eso fue lo que iba a darle probabilidad. Pero bueno, a lo mejor también por un lado lo entiendo también porque me doy cuenta que el Presidente tampoco dispone de él solo. Hay muchas cosas que se le truncan y es con otros partidos y yo no puedo hablarle de eso, porque yo de política nunca he entendido. Me vi involucrada en estos temas porque mi hijo no sé si él lo tomó como una travesura de cabro, nunca pensó que iba a pasar esto, no sé, pero que yo le diga que él estaba involucrado por política, no señor, no.