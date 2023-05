Figueroa, Barchiesi, Silva y Hevia: quiénes son los consejeros republicanos que se asoman como “cabeza de serie”

El Partido Republicano se está preparando para ser los dueños del futuro Consejo Constitucional. Tendrán la bancada más grande del órgano. Controlarán sin tener que aliarse con nadie el 45% del Consejo y, además, tienen poder de veto en si mismo al tener más de 2/5.

Su indiscutida hegemonía no solo se queda ahí. Junto con el resto de la derecha tienen el control absoluto y total del proceso constitucional. Al sumar los 11 escaños logrados por Chile Vamos consiguen un total de 34 consejeros, es decir, superan con creces los 3/5 para aprobar lo que quieran y, además, tienen los 2/3 para vetar a la Comisión Experta.

Si lo desean podrán rechazar todas las observaciones que hagan los comisionados cuando les toque armar el informe con comentarios y modificaciones al texto final que redacte el Consejo Constitucional.

Por eso es que los republicanos serán los verdaderos protagonistas del proceso. No firmaron el Acuerdo por Chile y algunos de sus representantes han dicho que no quieren una nueva Constitución, sin embargo, se sumaron al proceso, compitieron en un pacto electoral en todo Chile y ahora tienen la llave para redactar lo que quieran.

Su bancada tendrá un total de 23 consejeros. Todos son militantes del partido que, en el último tiempo, han estado en permanente coordinación y capacitación con el partido y también con el centro de estudios de la colectividad Ideas Republicanas.

Tanto así que la bancada completa tendrá -este miércoles y jueves- un retiro para conocerse y definir una estrategia común para estas semanas previas a la instalación del Consejo que está fijada para el miércoles 7 de junio.

La ascendencia de Silva y Barchiesi

En la Región Metropolitana Luis Silva es uno de los favoritos del partido. Él mismo se llama “el profesor”. Es abogado y hace clases de derecho constitucional en la Universidad de Los Andes. También es conocido por ser integrante numerario del Opus Dei. “Mi modelo es Jesucristo, para mí es el modelo de servicio. Él llega a morir por quienes ama y yo amo a mi país”, dijo esta mañana en La Tercera.

Conoce a Kast hace años, pero el momento que verdaderamente lo motivó a involucrarse en la primera línea fue cuando una turba de personas golpeó, en 2018, al excandidato presidencial durante una actividad en Iquique. Silva anteriormente había sido candidato a la extinta Convención Constituyente pero no tuvo éxito.

Silva es defensor de los valores de la vida y en una entrevista en Emol TV dijo que “el Partido Republicano no quiere una nueva Constitución”. Sin embargo, ayer tras ser electo se mostró abierto a hacerle cambios a la Carta Magna. “Desde el Partido Republicano estamos lejos de querer boicotear el proceso y también estamos lejos de renunciar a nuestro ideario y nuestros principios que nos han caracterizado y que no son una novedad ni una sorpresa para nadie”, comentó Silva.

En esa línea, es que desde Chile Vamos creen que él podría adoptar una especie de liderazgo entre los consejeros republicanos y ser una de las personas con las que se converse para llegar a acuerdos. Esto en el entendido también de que, además, es experto en los asuntos constitucionales.

El abogado Antonio Barchiesi también es una de las apuestas fuertes de Kast en Valparaíso. Ha sido uno de sus brazos derechos desde que se fundó el partido el 2019. Por ese entonces, el jurista era el secretario general de la tienda, siendo Kast el presidente.

Barchiesi es además hermano de la diputada Chiara Barchiesi, quien es representante del distrito 6 de la Región de Valparaíso (San Felipe, Quillota, Los Andes y otras comunas). Su rol en el partido siempre ha sido de colaborar con todos los temas internos.

Sin embargo, Barchiesi también es recordado por frases polémicas. En 2021 en una entrevista de Radio Cooperativa relativizó el rol de la justicia en el caso del condenado por violaciones a los derechos humanos Miguel Krassnoff. “Los tribunales se pueden equivocar, especialmente cuando se ocupa del sistema procesal antiguo (…) El umbral del debido proceso es mucho más bajo que en el sistema actual”, comentó el abogado aquella vez.

Sus frases provocativas también abarcan otros temas. Un par de años antes, en 2018 aseguró en The Clinic que la actriz trans Daniela Vega “es un hombre, háganle un examen de ADN”.

La campaña de Barchiesi también se caracterizó por algunos apoyos desde Chile Vamos, como el senador independiente en comité RN, Kenneth Pugh, y el asesor del senador Manuel José Ossandón (RN), Ronald von der Weth.

En la región de O’Higgins, Sebastián Figueroa es uno de los cercanos a Kast y era una de la apuesta del Partido Republicano. Su cercanía con el líder de la colectividad le permitió llegar a ser el director ejecutivo de Acción Republicana, movimiento ligado al partido. El ingeniero es una de las cartas jóvenes con 40 años y tiene conocimiento en el área educacional.

Así, por ejemplo, fue asesor de educación de Kast durante su campaña presidencial y en 2010 fue Seremi de Educación durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Al líder de republicanos, en tanto, lo conoce cerca desde 2009 cuando colaboraba en temas educacionales en la comuna de Paine, donde Kast reside y fue parlamentario durante décadas.

En esa oportunidad -siendo Kast de la UDI- ambos participaban del programa “Jóvenes al servicio de Chile” de la Fundación Jaime Guzmán. Con el paso de los años, logró incorporarse al círculo de hierro del excandidato presidencial.

En la Región de Los Lagos, la abogada de 30 años, Beatriz Hevia, también fue uno de los rostros destacados dentro de republicanos, por ser la postulante con mayor porcentaje de votación dentro del partido: logró un 23,3%.

Oriunda de Osorno, trabajó en la Subsecretaría de Economía durante el segundo gobierno de Piñera, y colaboró en Acción Republicana en sus primeros acercamientos a la colectividad. Además fue asesora del diputado Harry Jürgensen, quien también es de Los Lagos.

En la campaña presidencial de Kast fue encargada de jóvenes y también vio el área internacional en el centro de estudios del partido, Ideas Republicanas.

En el partido dicen que Silva, Figueroa, Hevia y Barchiesi se perfilan como los consejeros que serán los denominados “cabeza de serie” de sus pares durante el trabajo que desarrollen en el Consejo Constitucional.

Los perfiles conflictivos

Quienes conocen a los 23 consejeros electos encienden sus alarmas en uno de los electos en Atacama. Se trata de Paul Sfeir. El comunicador social, en una entrevista con el Diario Constitucional hace una semana sostuvo que “yo voy a trabajar a favor de que se mantenga la Constitución vigente”.

En esa línea, agregó que “yo no le creo a este proceso, no creo que vaya a llegar a buen puerto y por lo tanto no me planteo bajo ningún concepto que vayamos a tener una nueva Constitución”.

El comunicador se ha desempeñado en radios y en transmisiones por internet. Ha dicho que vivió en el exilio en Venezuela durante el gobierno de la Unidad Popular y se ha atribuido haber hecho una transmisión live de 40 horas para lograr un récord mundial Guinness. Sfeir además tiene un podcast junto a la actriz Catalina Pulido y la conductora Patricia Maldonado que se llama “Las indomables”.

Otro perfil que complica es el de Aldo Sanhueza, quien salió electo en la Región del Biobío. La semana pasada, a días de las elecciones, se supo que fue imputado por el delito de “graves ofensas al pudor”. Los hechos ocurrieron en 2019 y la víctima fue una mujer. Durante un viaje en un bus, Sanhueza habría cometido actos ofensivos contra la víctima. Él mismo lo reconoció en una declaración pública. “Cuando iba rumbo a Concepción en bus, la persona que iba en el asiento contiguo al mío me denunció ante el personal del bus y posteriormente a Carabineros por supuestos actos inapropiados”, dijo en un comunicado.

Sanhueza fue detenido y luego el asunto se vio en el Juzgado de Garantía de Concepción. La causa terminó en una suspensión condicional del procedimiento. La condición que impuso el tribunal fue la de “prohibición absoluta para el imputado de acercarse a víctima en parte alguna y por ningún medio, inclusive medios tecnológicos, durante el período de la suspensión”.

Luego de un año el tribunal acreditó el cumplimiento de la condición y procedió a declarar “extinguida la acción penal” y, por lo tanto, decretó “el sobreseimiento definitivo de la causa”. Desde el partido de Kast comentan que ese hecho no estaba en conocimiento de la colectividad. De hecho, Kast hoy dijo que “no teníamos conocimiento”. Fuentes de la tienda agregan que será algo que deberá ser analizado en las instancias correspondientes.

En el partido, además, transmiten que Diego Vargas, quien salió electo por Arica podría ser un perfil “complejo” debido a su corta edad. Tiene solo 23 años y, por lo mismo, agregan, que deben hacer un buen trabajo de coordinación con él.