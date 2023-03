“Fue un dolor enorme, un fracaso para mí”: Beatriz Sánchez aborda en México el triunfo del Rechazo

Con una cita y el rostro de Salvador Allende por detrás de ella, la actual embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez, encabezó el sábado el conversatorio A 50 años del golpe, ¿cuál es la situación política en Chile?, organizado por el Ayuntamiento de Manzanillo, ciudad portuaria del país norteamericano que a ella le recuerda a San Antonio.

El objetivo de la participación de la exconvencional y exabanderada presidencial del Frente Amplio fue abordar la situación política chilena ad portas del cumplimiento de medio siglo desde el golpe de Estado liderado por el dictador Augusto Pinochet.

Para comenzar con la actividad, que se enmarcó en la feria del libro de Manzanillo, la embajadora dejó claro a su audiencia que actualmente Chile desarrolla un proceso constituyente. “Estamos intentando cambiar la Constitución. Y la estamos tratando de cambiar porque la (...) que tenemos la heredamos de la dictadura”, dijo.

La periodista, que llegó a vivir a México en noviembre del año pasado, planteó que siempre le ha parecido curioso que en América Latina se haya visto a Chile como un “país ejemplo, este país ordenado, que no hacía mucho ruido”. En esta línea, contó que en 2019 ocurrió el estallido social.

Beatriz Sánchez en un conversatorio sobre el golpe militar en Manzanillo, México.

“La gente salió a las calles y dijo: ‘no quiero más’. Chile de lejos se veía súper bien (...), pero cuando uno se acercaba, es un país que vive muchas desigualdades. Si bien no hay una pobreza extrema, la gente vive siempre endeudada y eso va provocando algo en la sociedad. Eso terminó provocando un estallido social, que tiene que ver con un modelo”, explicó.

Sánchez dijo que, como periodista, descubrió que “la dictadura se había instalado no solamente para derrocar (...) el socialismo, sino que se había instalado para instaurar un modelo”. En esta línea, sostuvo que “Chile fue un laboratorio de un experimento neoliberal, y eso lo vivimos hasta hoy día”.

“Chile cambió radicalmente en tres años, entre el 79, el 80 y el 81 (...). La dictadura cambia el modelo en esos tres años (...): se privatiza la educación, la salud, el agua, la minería, el negocio forestal y los bosques, cambia el código del trabajo. Entonces, los trabajadores pierden todos sus derechos, cambia la vida de las y los chilenos y se instaura un sistema y se cierra todo ese proceso con una Constitución en 1981 (...). Todavía tenemos esa Constitución que se hizo en dictadura (...)”, explicó.

“Fue un fracaso para mí”: los análisis del proceso constituyente

En relación al debate constitucional, Sánchez mencionó que ella fue una de los 155 convencionales electos en el proceso anterior. La exconstituyente valoró que “por primera vez, (elegimos a) mucha gente que venía de la calle, de su casa, que no eran políticos o políticas de partidos (...)”.

“Si ustedes me preguntan si fue fácil, no, fue súper difícil (...), porque todas y todos tenemos miradas distintas que tienen que ver con nuestras propias vivencias. Pero finalmente propusimos un texto y en un plebiscito este texto fue rechazado el 4 de septiembre, lo que fue para mí un dolor enorme (...). Fue un fracaso para mí (...)”, agregó.

Sánchez descartó que existiese un solo motivo para explicar el triunfo del Rechazo. Eso sí, mencionó que uno de los “mayores problemas” que debió enfrentar en la Convención fue que “a las personas se les decía que con la nueva Constitución iban a perder casas, lo que era mentira. Que iban a perder la casa, el auto, la segunda vivienda, muchas mentiras”.

Asimismo, dijo que el estallido también tuvo muchas razones. “Fue un grupo de voluntades individuales que estallaron, no un cambio colectivo. Cada persona estalló por su propio caso, ‘yo peleaba por mi problema’. Pero el problema del de al lado a mí no me interesaba. No fue un estallido colectivo (...)”, manifestó.

La exconvencional atribuye al sistema neoliberal que el estallido haya sido de esa forma. “El sistema neoliberal no es un sistema solo político y económico, es un sistema cultural: las personas se han vuelto neoliberales (...), se ha vuelto un modo de vida. Entonces, si bien hubo un estallido porque este mismo modelo tiene a Chile atorado (...), las mismas personas han ido acostumbrándose a una forma de vida en que temen cambiar. Desconocen lo que viene”.

En esta línea, sostuvo que para “hacer un cambio más radical en sociedades que están muy neoliberalizadas, están en una escritura mental con un sistema determinado, no basta con una Constitución que traiga un cambio. Hay que ir buscando un relato que haga que las personas también busquen ese cambio”.

“Creo que fuimos muy ingenuas, muy ingenuos en pensar que este estallido generaba la fractura definitiva para echar abajo el modelo. Haber vivido 30 años con un modelo no se echa abajo con una Constitución, ni con un estallido”, concluyó.

Beatriz Sánchez en la votación del informe de la comisión de Formas de Estado de la Convención Constitucional.

Críticas a los medios de comunicación

La periodista -quien ha trabajado en Radio ADN, Radio Biobío y el canal La Red- también tuvo críticas hacia los medios masivos de comunicación. “Hoy día en muchas partes del mundo, y yo lo veo aquí en México, pero también en Chile, son herramientas de utilización política, muy claramente”, acusó.

“En Chile tenemos los medios más concentrados en propiedad de toda América Latina (...), de todas las maneras posibles. Territorialmente, porque están todos en Santiago. Económicamente, porque pertenecen todos a grandes conglomerados económicos. Y también de manera vertical: son dueños de radios y al mismo tiempo de diarios (...), canales de televisión (...)”, sostuvo.

Y en particular sobre los diarios dijo que, si bien “la gente casi no los compra”, “siguen marcando la agenda, por lo menos en Chile”. “El gran titular del diario, aunque nadie ojee ese diario, nadie lo compre, sigue siendo el titular sobre el cual se comentan todos los programas de radio, todos los programas de tele, que rebotan en los programas de internet y redes sociales”, señaló.