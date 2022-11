Las razones de La Moneda para optar por Beatriz Sánchez en la embajada de México y el flanco que reabrió por las nominaciones en el exterior

El Presidente Gabriel Boric se había autoimpuesto un deadline. Con la próxima visita a la cumbre de la Alianza del Pacífico en Ciudad de México -que, además, se configura como visita de Estado-, el escenario ideal era ya tener designado el o la representante de Chile en dicho país. Así, el diálogo con ese país en el último mes fue constante y fluido.

A fines de septiembre, la embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena, presentó sus cartas credenciales en La Moneda; y hace un par de semanas, Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente de México, Andrés López Obrador, encabezó un homenaje a Gabriela Mistral donde compartió con Boric y la coordinadora sociocultural de La Moneda, Irina Karamanos.

Y tan solo hace una semana, el Mandatario de México reveló haber sostenido una conversación con Boric, confirmando la visita de Estado. Allegados a La Moneda afirman que en ese diálogo se selló el agreement para la periodista, excandidata presidencial del Frente Amplio y exconvencial Beatriz Sánchez Muñoz. Una definición que la dirigenta comunicó a sus más cercanos este martes.

La información, confirmada por Cancillería durante la noche de este miércoles, generó inmediatas reacciones en el mundo político.

Y es que el gobierno no ha estado exento de críticas por algunas designaciones en el servicio exterior, como la de Javier Velasco, cercano al Presidente Boric y hoy embajador en España, quien no ha pasado desapercibido por sus comentarios o actuaciones que incluso le valieron una reprimenda desde el Ejecutivo; o el prolongado stand-by de la aceptación de Sebastián Depolo en Brasil.

En el frente opositor, uno de los primeros en reaccionar fue el excandidato presidencial José Antonio Kast, quien calificó el nombramiento como “una vergüenza”.

“Ya no hay excusas ni justificaciones, simplemente usaron las embajadas como premios de consuelo, pitutos y amiguismo. ¡Una burla!”, twitteó.

“Nos dijeron que no habrían premios de consuelo. ¿Qué le ha pasado a Beatriz Sánchez últimamente? Derrotada en la elección presidencial, derrotada con su proyecto de nueva Constitución, el gobierno la premia representándonos a todos”, agregó el jefe de bancada de diputados UDI, Jorge Alessandri.

Sánchez, un perfil más político

Más allá del nombre de Sánchez -que ha concitado un mayoritario respaldo en la alianza de gobierno, tanto de personeros de Apruebo Dignidad como el Socialismo Democrático-, sí hubo reparos al timing del anuncio, horas antes de la visita de Boric a la zona roja del conflicto mapuche, donde se vio obligado a referirse a la reciente designación de la exconvencional. “No hay nadie en el gobierno que esté producto de relaciones personales”, respondió tajante el Jefe de Estado.

Frente a ello, fuentes de gobierno señalan que ante la premura del viaje de Sánchez -que debería concretarse en los próximos días- con el fin de alistar la llegada de Boric el próximo 22 de noviembre a México, no tenía sentido que la comunicación de esta definición continuara dilatándose. Las mismas fuentes recalcan que las credenciales de Sánchez son “indiscutidas”, considerando que el perfil de la designación en México -con un gobierno de izquierda, afín a Boric- toma un ribete más político al ser un aliado relevante en la región. En La Moneda ven con distancia la idea de que la nominación de Sánchez haya tenido un efecto en la gira que sostiene Boric en La Araucanía.

Sin embargo, y luego de que se diera a conocer el nombramiento, sí hubo gestiones de La Moneda con dirigentes oficialistas para dar cierta “bajada” en las apariciones públicas. La idea “fuerza” -aseguran- es validar el nombramiento de la comunicadora, haciendo referencia a su currículum. Durante esta tarde, el Presidente Boric dio retweet a un comentario que relevaba las aptitudes de la exconvencional para asumir el cargo.

También salió al paso de las críticas el hermano menor del Presidente, Tomás Boric, quien en su cuenta personal de Instagram escribió: “Duda genuina. ¿Esta designación tiene algo de malo?”.

“Considerando que fue candidata presidencial, saco tercer lugar con muchos votos, fue de las constituyentes más votadas, tiene harta trayectoria periodística etc... (sic). ¿Qué hace a una embajadora capacitada si no es eso? ¿Además que son cargos de confianza? ¿Existe pituto cuando excede con creces las aptitudes para el cargo? Considerando además que en el Estado deben estar los mejores de los mejores en teoría”, remató.

Incluso, el senador PS Fidel Espinoza, de las voces oficialistas más críticas, dio su respaldo a la designación. “El nombre de Beatriz Sánchez es un buen nombre porque tiene una validación social tremendamente importante en el país. Nadie puede desconocer el tremendo respaldo ciudadano cuando fue candidata presidencial y eso para mí constituye un mérito que la hace acreedora de tener las capacidades profesionales y de validación ciudadana para asumir en un país tan importante como México”, mencionó.

El también senador PS José Miguel Insulza, avecindado en México durante su exilio y posteriormente secretario general de la OEA, calificó el nombramiento de Sánchez como “excelente, con una personalidad política muy capaz, con un vinculo muy estrecho con el Presidente, algo que en México se valora especialmente”.

Conocedores del mundo diplomático aseguran que las autoridades mexicanas “valoran” cuando se designa un nombre con historia política o cultural en su país de origen.

De todas formas, sí hay ciertos reparos a los nombramientos en cargos de gobierno a exconstituyentes. Así lo explicó el senador Juan Luis Castro (PS), quien asegura que no tiene una aprensión particular al nombre de Sánchez. “La nominación de Beatriz Sánchez si bien en general a mi me parece que no es aún el momento de hacer premios a los exconstituyentes, sin embargo, es una mujer de solidez, de capacidad, experiencia política y sensatez. No tengo ningún reparo sobre ella. En general, sí, yo preferiría que no se entregaran estas distinciones ni el gobierno ni en otras reparticiones a quienes han sido constituyentes a tan poco tiempo del fracaso del plebiscito de salida”.

Sobre eso mismo, el integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Tomás de Rementería dijo que “a algunos les ha parecido no tan estético, pero ella cumple las condiciones para ser muy buena representante de Chile en México (...). Tiene una trayectoria importante en el Frente Amplio, participó de la Convención Constitucional y no fue de las voces más ‘vociferantes’”.

De todas formas, el timonel de Comunes Marco Velarde planteó un matiz a los respaldos cerrados a Sánchez. No precisamente contra ella, pero sí recalcó que el gobierno “debería avanzar a criterios de mayor profesionalismo en la designación diplomática”.

Hace algunas semanas, algunas versiones del gobierno aseguraban que la exministra del Interior Izkia Siches estuvo en las nóminas para ser designada en México, aunque desde Presidencia descartaron tajantemente que la exsecretaria de Estado se encuentre en alguna de las ternas y que vaya a ser nombrada como embajadora del Presidente Boric.