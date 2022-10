El rompecabezas que debe resolver Boric para las embajadas pendientes

Las dos cumbres que tiene a fines de este mes el Presidente Gabriel Boric -Apec y Alianza del Pacífico- y el polarizado balotaje que este domingo tendrá Brasil, son los hitos que marcarán los tiempos de su gobierno para nombrar a los embajadores que -a ocho meses de asumir- aún quedan pendientes.

En el Ejecutivo aseguran que antes de que el Mandatario se embarque a Tailandia para participar de la Apec 2022 el próximo 15 de noviembre -en que China será uno de los invitados estelares- es clave que el trámite del beneplácito para su nueva carta de embajador en ese país, el funcionario de carrera Mauricio Hurtado, esté al menos avanzado.

Sobre todo, porque el nombre del exconsejero de la embajada en China entre 2004 y 2008 y quien luego representó a Chile en Cuba durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, se definió luego de que La Moneda tuviera que retirar el nombre de Andreas Pierotic por denuncias de maltrato, lo que no fue bien visto en el mundo diplomático y levanto una fuerte polémica.

Al volver del foro multilateral, el Mandatario participará -la última semana de noviembre- en la Alianza del Pacífico que tendrá lugar en Ciudad de México. En el país liderado por Andrés Manuel López Obrador, Chile aún no ha nombrado embajador. Por eso, según las mismas fuentes, es que, en ese país, el Mandatario también debe resolver con sentido de urgencia a quién mandará como representante.

Cómo se ordenen las piezas del rompecabezas, además, estará cruzado por otro factor: si se mantiene o no -dependiendo del resultado en Brasil- el nombre del militante de Revolución Democrática Sebastián Depolo, quien a siete meses de enviada la solicitud de beneplácito no ha obtenido respuesta. De ganar Luiz Inácio Lula Da Silva y no Jair Bolsonaro, en el gobierno aseguran que se apostaría por mantener su nominación y esperar que sea ratificada por el líder del Partido de Los Trabajadores. En el escenario contrario, la decisión tendría que repensarse y, dicen en el gobierno, buscar una alternativa.

A las embajadas pendientes también se suman Colombia y Costa Rica, países cuyas relaciones son relevantes para Chile, sobre todo, tras el ascenso de Gustavo Petro en el primero. De hecho, Chile ha decidido mantener su rol de garante del proceso de paz que impulsará el colombiano entre el Estado y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Para asumir en estos cargos, el gobierno tiene nóminas acotadas de candidatos. Entre ellos, por ejemplo, asoman el exsubsecretario de Defensa Fernando Ayala, quien salió en el pasado cambio de gabinete. El militante PPD ya fue embajador de Trinidad y Tobago y desde su partido han hecho gestiones para que sea él quien asuma en alguna de las vacantes.

Lo mismo ocurre con la expresidenta de Revolución Democrática Margarita Portuguez, quien figura en las listas que maneja el Ejecutivo para asumir una embajada.

Y aunque, durante las últimas horas, versiones del gobierno aseguraban que la exministra del Interior Izkia Siches estuvo en las nóminas, desde Presidencia descartaron tajantemente que la exsecretaria de Estado se encuentre en alguna de las ternas y que vaya a ser nombrada como embajadora del Presidente Boric.

En su entorno, de hecho, aseguran que no está interesada en ningún cargo y que su foco ahora está en completar el Período Asistencial Obligatorio en el sistema público de salud, tras haber recibido una beca estatal para desarrollar su especialidad. Tras su salida de Interior, la doctora Siches retornó al policlínico de Infectología del Hospital San Juan de Dios, donde -en jornada completa- atiende a pacientes con enfermedades infecciosas.

Hace algunas semanas, aseguran sus cercanos, también pasó a integrar el equipo de epidemiología.