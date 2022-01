Futuro de la coalición y defensa del “legado”: los temas que inquietan a Piñera y que abordará en cita con Chile Vamos

Quienes han hablado con el Presidente Sebastián Piñera en estos últimos días transmiten que está preocupado por el futuro de la coalición de Chile Vamos y por el “legado” de su gobierno. El mandatario teme, agregan, que una vez que Gabriel Boric llegue a La Moneda en marzo próximo, se comience a cuestionar su administración.

Para hablar de estas materias y lo que viene una vez que concluya su mandato es que el Jefe de Estado convocó para este jueves, a las 19.00, a un encuentro a los principales dirigentes de los partidos de Chile Vamos (presidentes, secretarios generales y jefes de bancada) a un encuentro en su casa, ubicada en Camino a la Viña, en Las Condes.

Ahí, el Mandatario quiere abordar el futuro del sector: espera que se mantenga la coalición unida y ésta defienda lo que ha hecho su gobierno. Según cuentan en el sector, Piñera ha mirado con inquietud algunas voces críticas del propio oficialismo respecto de su administración. Por ejemplo, la diputada Paulina Núñez (RN), quien en marzo asumirá como senadora, dijo en una entrevista el pasado 26 de diciembre, entre otras cosas, que el gobierno fue “mochila llena de ladrillos”.

Así, el Presidente, dicen en La Moneda, está convencido de que si el sector busca volver a gobernar, debe estar alineado en defender su gestión como coalición. De lo contrario, eso se pone cuesta arriba. En privado, el Mandatario ha dicho que la coalición debiera evaluar mirar a otros sectores, como el Partido Republicano o las nuevas fuerzas que emergieron en el Congreso.

La cita será la primera más extendida que se da entre Piñera y los dirigentes del bloque luego de la derrota presidencial del sector el pasado 19 de diciembre. Previamente habían conversado brevemente en el marco del comité político de los lunes en La Moneda.

El encuentro, además, se dará en un contexto en que el Presidente se encuentra cerrando su mandato, para lo cual ha iniciado un ciclo de reuniones con diferentes instituciones, por ejemplo, con la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, entre otros.

En esa misma línea, tiene planeado realizar una gira por distintas regiones del país con miras a inaugurar ciertas cosas y hacer balances, que puedan servir para la construcción del relato de su “legado”, el cual ya está en marcha y para lo cual se han enviado distintos documentos a los ministerios.

Para Piñera también es relevante dejar cerrados algunos temas legislativos. En Evópoli, por ejemplo, esperan plantearle al Presidente algunos temas legislativos relevantes para la colectividad, como la situación de la violencia en La Araucanía y también la agenda de infancia con proyectos pendientes, como la sala cuna universal o el kinder obligatorio. Las propuestas del partido en materia de transparencia también son un tópico que interesa.

En el oficialismo también están atentos a cuál podría ser el rol de Piñera después de que deje el gobierno el 11 de marzo. Así, algunos personeros de Chile Vamos creen que lo mejor que puede hacer es salir de la primera línea y mantenerse en un rol como ex Presidente.

De todas maneras, fuentes de gobierno sostienen que el Mandatario tiene pensado reactivar la Fundación Avanza Chile para que actúe como un centro de pensamiento y que sea una plataforma en la que pueda “defender” su gestión.

Si bien lo que está claro, dicen en Palacio, es que el Jefe de Estado no tiene intenciones de volver a postular a La Moneda, no quiere pasar a la irrelevancia y, por lo mismo, si bien no tiene pensado estar en “la primera línea”, sí quiere tener un rol activo.

Así, también le han surgido otras alternativas como invitaciones a universidades para ser profesor visitante y profesor investigador, además de otros ofrecimientos relativos a proyectos de medio ambiente. Volver al mundo empresarial está descartado, dicen en su entorno.

Sobre el rol de Piñera, el ministro de la Segegob, Jaime Bellolio, dijo hace unas semanas en entrevista con La Tercera, que ”el Presidente Piñera ha sido el único líder de centroderecha que ha ganado dos veces y eso es muy valioso para el futuro”.

“Debiera apoyar a los partidos sobre la base de su experiencia y conocimiento, pero ya desde una segunda línea de la política. Él cumplió un importante rol al ser elegido dos veces Presidente de la República. Ya quedó en la historia de Chile. Por lo mismo, uno esperaría que aportara a la formación de jóvenes que vayan más allá de querer ocupar puestos o cargos de gobierno o de elección popular”, dice el presidente del PRI, Rodrigo Caramori, sobre el rol que debería tener Piñera en el futuro.

En medio de las conversaciones por la reconfiguración del oficialismo, es que en RN están promoviendo el lunes juntarse como coalición para debatir sobre el futuro del bloque y el rol del Partido Republicano en éste. La idea es que este encuentro se haga antes o después de los tradicionales comités políticos ampliados que se hacen siempre a inicios de semana.

“Lo primero que debe hacer Chile Vamos es reflexionar respecto a los cuatro años que pasaron y a la casi nula interacción que hubo ante el gobierno de Sebastián Piñera. También debemos reformular los procesos internos de diálogos y acuerdos. Y acá cabe hacer una crítica muy clara: ningún partido puede pretender tener la hegemonía del conglomerado. Todas las colectividades, más allá del tamaño y representación, pueden aportar desde sus tiendas y visión de mundo. Ahí es evidente que nos faltó inteligencia, estrategia y finalmente acción. Estamos muy al debe”, agrega Caramori.