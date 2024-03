La reconciliación de Sichel con Chile Vamos

“Voy a estar mirando quienes apoyan esto para cuando después pidan apoyos de vuelta en las campañas”. Era julio de 2021 y en el Congreso se estaba discutiendo el cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales cuando, con esas palabras, el en ese entonces candidato presidencial de Chile Podemos Más (Chile Vamos), Sebastián Sichel (Ind.), amenazó a los parlamentarios de la coalición que pensaban aprobar la medida.

Desde ese momento, las relaciones con la coalición empezaron a quebrarse.

Las palabras del excandidato presidencial le provocaron las primeras críticas públicas dentro del sector y marcaron el tono de su fallida carrera a La Moneda. En ese camino, manteniéndose en el cuarto lugar de las encuestas, sufrió algunos descuelgues dentro de la coalición, lo que lo llevó a pedir libertad de acción en esos partidos.

Tras perder en primera vuelta, el candidato se distanció aún más de Chile Podemos Más. No garantizó respaldar a José Antonio Kast en el balotaje y le puso condiciones para sumarse a su candidatura. Desde ahí, congeló su relación con la coalición y anunció su decisión de “dar un paso al costado en mi vida pública”.

Sin embargo, hoy tras más de dos años ligado a sus estudios, la academia y fuera de la primera línea, el también exministro de Desarrollo Social ha empezado a reconstruir sus vínculos con Chile Vamos.

Según cercanos a Sichel, los primeros acercamientos se formalizaron en agosto de 2023 cuando el fallecido exmandatario, Sebastián Piñera, lo invitó a su casa en Las Condes, encuentros que se habrían repetido en otras tres o cuatro ocasiones. De ahí en adelante, ha sostenido conversaciones principalmente con la UDI y Renovación Nacional (RN).

De hecho, fuentes de ese último partido indican que desde enero de este año la secretaria general, Andrea Balladares, y el timonel, Rodrigo Galilea, han sostenido varias conversaciones con el excandidato. Según mencionan, el responsable de gestionar estos acercamientos ha sido el exdiputado del partido, Tomás Fuentes, quien fue parte del equipo político de Sichel durante la campaña presidencial.

Al mismo tiempo, a fines del año pasado, el exministro sostuvo una reunión con el timonel de la UDI, Javier Macaya. Lo que se volvió a repetir hace cerca de tres semanas, ocasión en la que habrían conversado la posibilidad de llevar una candidatura municipal a Santiago o Valparaíso. Pese a esto, desde el entorno de Sichel indican que al menos la última opción la habría descartado, al no conocer bien la zona.

La semana pasada, en entrevista con CNN, si bien el exministro reconoció que le han solicitado ser candidato a comunas como Providencia y Santiago, dijo estar “en una situación personal en que lo miro con distancia, no negativamente, sino que estoy terminando un doctorado, estoy metido en este tiempo en mi investigación académica, vengo saliendo de una campaña presidencial. Entonces, es algo que he evaluado razonablemente, pero me parece algo lejano en estos días como una decisión a tomar”.

Ahora bien, cercanos al exsecretario de Estado reconocen que todavía no tiene su futuro definido, por lo que no descarta una eventual candidatura, siempre y cuando Chile Vamos se ordene y también resuelva cómo van a comportarse con el mundo independiente. En esta línea, aseguran que no está disponible para ir a disputar primarias para las municipales, esto para evitar enfrentarse con otros candidatos de la coalición.

“Creo que los partidos tienen sus propios candidatos. Yo tengo la ventaja y desventaja de ser independiente, entonces esto significa irse a pelear con partidos que también ya tienen sus figuras instaladas (...) yo no estoy en la posición de entrar a pelear con nadie”, señaló Sichel a CNN.

En su entorno, eso sí, también mencionan que una de las opciones que le atrae sería asumir una candidatura senatorial en las parlamentarias del próximo año, algo que también discutió en la reunión con el timonel de la UDI.

En Evópoli, por su parte, -partido desde donde indican que siempre se ha mantenido un contacto cercano con Sichel- señalan que no se ha discutido respecto a una posible candidatura y que las conversaciones que han sostenido se han dado de forma más bien informal y sobre política en general.

En esa línea, reconocen que hace poco menos de un año sostuvieron una reunión con él, a la que asistieron la presidenta del partido, Gloria Hutt, y el secretario general, Juan Carlos González, instancia donde se abordó la contingencia política del momento.

A diferencia de Evópoli, en la UDI y RN las relaciones se retomaron hace unos meses. Y es que fue particularmente en esos dos partidos donde más parlamentarios se descolgaron de su candidatura, tanto así que -sin avisar al gremialismo- Sichel los emplazó a definirse entre su proyecto y el de Kast.

“Siempre creí que un independiente podía ser parte de una coalición, nos hemos dado cuenta de que algunos quieren volver al pasado y apoyar una antigua derecha”, señaló en esa ocasión, lo que tensó aún más las relaciones con la coalición, sobre todo porque ya venían generando incomodidad la estrategia con la que buscaba diferenciarse de Kast.

Lo que llegó a su punto culmine con el petitorio de nueve condiciones con el que puso en duda su respaldo al candidato republicano en segunda vuelta. En esa ocasión, Sichel se molestó por los emplazamientos públicos que recibió por parte de algunos parlamentarios del sector.

“Es necesario que tome una definición, y sería importante que la haga pública, cuando él estime pertinente, pero ojalá lo antes posible”, dijo el en ese entonces secretario general de RN, Diego Schalper (RN).