Diputados de RN lamentan el “tono” de las declaraciones de Sichel sobre cuarto retiro: dicen que “se pasó 8 pueblos”, que las “amenazas no son el camino correcto” y le pidieron que “baje dos cambios”

Diversas reacciones generaron al interior de Chile Vamos los dichos de su candidato presidencial, Sebastián Sichel, respecto al proyecto de cuarto retiro de los fondos de pensiones.

En entrevista con Radio Infinita, el expresidente de BancoEstado advirtió que “voy a hacer el esfuerzo mayor para ayudar a ordenar a los parlamentarios y también voy a estar mirando quienes apoyan o no esto para cuando después pidan apoyos de vuelta en las campañas”.

Palabras que generaron molestia en los legisladores de RN, quienes lamentaron el tono del candidato del sector, asegurando que se “pasó 8 pueblos” y le pidieron que “baje dos cambios”.

“Creo que el candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, se equivoca no en el diagnóstico, sino que en el tono. El tono de las amenazas nunca van a ser el camino correcto, muy por el contrario, en la situación que está hoy Chile Vamos necesita todo lo contrario, un tono de unidad, de cohesión, de coordinación entre los distintos actores del bloque. Creo que el candidato se pasó derechamente 8 pueblos, creo que las amenazas nunca van a ser un buen consejero”, aseguró el RN Camilo Morán.

Su compañero de tienda, Miguel Mellado en una línea similar aseguró que “Lamento el tono del candidato Sichel, parece que no descansó muy bien en sus vacaciones, porque las verdad es que partir toreando a los parlamentarios de Chile Vamos en ese tono, no me parece bien. Le pediría que baje dos cambios o se pasó tres estaciones, pero la verdad es que quiero que nos llevemos bien con nuestro candidato”.

El parlamentario agregó que “espero que el trato sea distinto. Lo llamo a sacar esa cuña de su forma de expresarse, porque a nosotros somos elegidos democráticamente por la gente, nos debemos a las personas, más que un candidato presidencial esté mirando como votamos o no, para que él nos pueda apoyar o no. No sé si vamos a pedir su apoyo en una foto o no. Pero lo que sí queda claro es que somos libres de votar los proyectos de ley en su mérito cuando corresponde y no tenemos por qué sentirnos presionados por un candidato presidencial que nos va a estar mirando”.

Mientras que el también RN Jorge Durán señaló que “es totalmente legítimo que el candidato presidencial de Chile Vamos plantee su visión respecto a los retiros del 10%. Yo soy autor del cuarto retiro, lo que yo busco con esto es generar un debate transparente en el cual quede en evidencia las problemáticas que hoy no se han logrado resolver”.

“Me parece sano que el candidato presidencial plantee su propuesta, pero creo que no es el tono, no contribuye un tono amenazante, un tono de decir ‘voy a estar vigilando’, o ‘con esto yo condiciono los apoyos a campañas’. No sé a qué tipo de apoyos de campaña se refiere (...), pero creo que eso efectivamente no enriquece la discusión. Es legítimo que él tenga su visión, pero el tono creo que no es apropiado. Acá no hay un dueño de la verdad, tal vez yo puedo estar equivocado, pero estoy abierto a debatir, entregar argumentos (...) pero lo que no puede pasar es que actuemos en política a través de amenazas”, complementó.

Posturas diversas en el resto de Chile Vamos

Mientras que otros legisladores de Chile Vamos desdramatizaron los dichos de Sichel y respaldaron el fondo de sus palabras respecto a que el cuarto retiro es una mala política pública.

“Son muy importantes la reflexiones y comentarios de nuestro candidato Sebastián Sichel, creo que son absolutamente coherentes con una parte de lo que nosotros hemos venido diciendo desde el primer retiro. Rescatar, además, que Sebastián Sichel no solamente demuestra sus convicciones, sino que arriesga todo costo político que tiene que ver con esto porque el también va a estar en la papeleta”, dijo el diputado de Evópoli Francisco Undurraga.

Agregó que Sichel “está dando concretamente un signo de coherencia en relación a lo que él piensa y a lo que él señaló durante su campaña, así que bienvenido su comentario y la verdad es que efectivamente toda coalición tiene que actuar en base a convicciones”.

Tomás Fuentes de RN, complementó: “Si a algún parlamentario en proceso eleccionario, donde se conforman coaliciones de gobierno, le incomoda que alguien tome un liderazgo que no ha tomado incluso el Ejecutivo para combatir el populismo y la demagogia, me parece sensato y honesto que transparentemos nuestras posiciones ahora, antes de que nos unamos por conveniencia y no por convicciones”.

El UDI Cristián Labbé, en tanto, afirmó que “hoy quien se ganó el derecho a liderar Chile Vamos efectivamente es Sebastián Sichel. Ahora, la forma y el fondo siempre se puede tener cuidado. Él puede seguir siendo y observando qué es lo que están haciendo los parlamentarios de su sector para con Chile. Pero en definitiva no me cabe duda que el cuarto retiro tiene hoy otro matiz. Hoy el cuarto retiro no es necesario”.

El también gremialista Jorge Alessandri, quien impulsa un proyecto de retiro de la totalidad de los fondos de pensiones, afirmó que “el candidato Sichel dice que estará mirando la votación de los parlamentarios, yo lo invito también aparte de mirar a escuchar y a sentir no solo lo que están haciendo los parlamentarios, si no lo que sientes y ven las personas que nosotros representamos. Él aspira a ser jefe de esta coalición, cuando es el candidato de la coalición debiera ser también el jefe político de esa coalición. Y creo que es bueno que Sichel ponga la pelota al piso y diga que esto es una mala política pública, esto afecta a las personas en sus futuras pensiones, esto debiese ser solucionado de otra manera”.

“Estamos conociendo un poco el estilo Sichel y quizás si lo compara con otros jefes de coalición que hemos tenido que nada decían o que lo único que se limitaban a decir que esto era inconstitucional, me gusta más este estilo de frente donde dice que es una mala política pública, pone la pelota al piso y dice evidentemente que él tiene que ver algo con estos parlamentarios de Chile Vamos”, agregó.