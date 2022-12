Los contactos de Boric con el oficialismo por una lista única para el Consejo Constitucional y su apuesta por la unidad del sector

La señal de parte del Socialismo Democrático -particularmente del PPD- sobre su preferencia para competir en dos listas oficialistas al Consejo Constitucional no ha sido sorpresiva para sus otros socios del bloque, particularmente para los socialistas. Antes, incluso, de la cita de ayer en la sede PS -donde además del PPD, el PL y el PR también transparentaron que se inclinan por dicha fórmula electoral- la idea ya había sido transmitida a la colectividad liderada por Paulina Vodanovic en un desayuno hace algunos días atrás.

Sin embargo, la reunión de este jueves sirvió para sincerar posturas. Entre quienes prefieren dicha opción, además del cálculo de cupos -que podría perjudicar a los partidos más pequeños-, hay otro factor sobre la mesa: la identidad de cada coalición. En esos partidos transmiten que es importante volver a hablarle al público votante de la ex Concertación, que no encuentra resonancia política en la unidad con Apruebo Dignidad. Esto, con el objetivo de no ceder espacio a nuevos proyectos como Amarillos y Demócratas que podrían captar parte de su electorado.

El debate, de hecho, no ha quedado fuera de la óptica presidencial. No pocos personeros oficialistas admiten haber hablado con el Presidente Gabriel Boric -en llamadas telefónicas, o la aplicación de mensajería, Signal- sobre el tema. En esos diálogos ha transmitido ser un defensor de la idea de la lista única en una alianza de gobierno que recién se afianza tras el cónclave en Cerro Castillo, y luego de la negociación por el acuerdo constitucional. “Boric ha sido muy explícito en que lo ideal es ir en una lista única”, defiende un dirigente del Socialismo Democrático.

En el primer anillo político del Presidente, Apruebo Dignidad, señalan que el Mandatario ha hablado de que dos listas sería una “mala estrategia” para la representación del sector en el Consejo Constitucional y que es conocida su predilección por toda fórmula que implique la “mayor unidad del sector”.

Que el Jefe de Estado aborde los temas políticos de la alianza no es nuevo. Para la campaña del plebiscito de salida, existió una fuerte presión desde La Moneda a los partidos para contar con una campaña y comando único por el Apruebo, aunque esa pretensión no se cumplió en un 100%, sino que derivó en comando “unitario” (pero no único) y con dos voceros de cada coalición, Vlado Mirosevic (PL) y Karol Cariola (PC).

En el PS, la idea promovida por el resto de los partidos del Socialismo Democrático genera distancia. De hecho, durante el encuentro de ayer en la sede socialista, el secretario general, Camilo Escalona, puso énfasis en que una lista única con toda la alianza de gobierno es una definición institucional del PS.

En teoría, y bajo los cálculos del PS, si el oficialismo opta por ir en dos listas, sería ventajoso para la derecha, quienes podrían lograr 3/5 del Consejo Constitucional.

Luego de que La Tercera diera a conocer el dilema electoral del Socialismo Democrático y los reparos de Vodanovic, la timonel se refirió al tema en T13 Noche. La dirigenta si bien apuntó a sostener la idea de la unidad del sector, desdramatizó si la negociación oficialista no deriva en ello.

“Esta elección es de tal importancia para el país que tenemos que lograr una unidad lo más amplia posible de todos los sectores progresistas. Aquí no nos estamos jugando el devenir de un partido político o del otro, o de medir fuerzas particulares. Lo que estamos buscando es representar de mejor manera y con el mayor número de personas posibles la visión progresista de la sociedad que nosotros representamos. De manera tal que la política de alianza y la forma específica de que vayamos a la elección se va a determinar en una discusión interna nuestra. La voluntad que hemos manifestado es de la máxima unidad, teniendo en cuenta que son pocos los cupos. Puede que cueste mucho, pero hay que buscar la fórmula. Y si no lográramos esa fórmula, tampoco hay que dramatizar si fuéramos en dos listas. Ya lo hicimos la vez anterior en la campaña constituyente (...) y pudimos tener una visión única, comando unitario pero no único”.

Desde Apruebo Dignidad, el senador y timonel de RD, Juan Ignacio Latorre, detalló que “nuestra disposición es a seguir fortaleciendo la alianza de gobierno y enfrentar los desafíos políticos desde la unidad. Es parte de las conclusiones del cónclave oficialista de noviembre y lo que se ha estado trabajando en la mesa de secretarios generales desde entonces. Tensionar o desconocer ello, debilita el compromiso con construir un bloque de izquierda progresista amplio y contundente. Los únicos ganadores en caso de que el oficialismo vaya en dos listas, es la derecha y los sectores conservadores que no quieren cambios para Chile”.

En medio del reconocimiento de las posturas, el pasado martes, los dirigentes del PPD visitaron la sede de la Democracia Cristiana (DC) instancia en que se abordó una eventual alianza electoral para los comicios de consejeros constitucionales. Si bien en la decé aún no tienen nada decidido, distintos personeros de la colectividad han manifestado que ven con buenos ojos priorizar una lista con el Socialismo Democrático, lo que implicaría que el oficialismo se divida en dos listas.

Tras esa cita, se han desarrollado una serie de encuentros y conversaciones con la DC. El más reciente ocurrió esta tarde, en la sede del PS, donde parte de la directiva encabezada por el diputado Alberto Undurraga se reunió con Vodanovic y Escalona.

El encuentro no sorprende, pues el propio Undurraga ha señalado que volver a “aliarse” con sus antiguos socios del PS y del PPD es uno de los objetivos de su gestión como presidente del partido. Asimismo, la directiva de la DC también fijó una reunión con la mesa del Partido Radical (PR) para la próxima semana.

Los partidos, en todo caso, aún tienen tiempo para las negociaciones debido a que el entramado electoral debe resolverse antes de 7 de febrero, día en que se inscribirán las listas.