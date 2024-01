Paolo Boggioni adelanta el Dakar como copiloto de Patricia Pita: “Es una mujer con una determinación impresionante”

Uno de los nueve chilenos que estarán en el Dakar 2024 será Paolo Boggioni. El mecánico nacional disputará nuevamente el rally más exigente del planeta como copiloto, aunque ahora de Patricia Pita, reconocida corredora uruguaya.

De esa nueva alianza y de su presencia en el Astara Team, uno de los equipos más sustentables del evento, conversó con La Tercera antes de viajar a Medio Oriente. Da las claves de su trabajo y cuenta detalles de cómo ha ido forjando su experiencia en el mundo tuerca.

¿Cómo es Astara Team por dentro?

El equipo es algo a lo que todos los que estamos en este mundo tuerca aspiramos. Es un equipo que tiene mucha experiencia, entonces ya saben cómo hacer todas las cosas. Tienen todo pensado, entonces lo único a lo que yo me dedico es hacer lo que ellos me dicen. Me preguntan cómo van los entrenamientos, los nutricionistas, la alimentación, el peso, qué vamos a hacer en el Dakar. El equipo tiene más de 30 personas trabajando.

¿Y su llegada al equipo por dónde se da?

Todo va por Patricia (Pita). Vino este año a Atacama a correr un rally y no tenía navegante, entonces le recomendaron que me llamara, que hablara conmigo. Yo no quería navegar más la verdad, me había fabricado un vehículo para empezar a correr yo, pero me pareció interesante acompañar a Patricia, porque la sigo desde el Dakar pasado. En esos cinco días nos afianzamos y nos complementamos muy bien.

¿Qué le aporta a Patricia?

Le ayudé mucho con el tema de la conducción en dunas, obviamente como es el patio de mi casa yo voy prácticamente todos los fines de semana. Ella se sintió muy cómoda, también aprendiendo un poco de la mecánica y de cómo ir pasando dunas sin tener una traza, eso es lo más difícil en esta superficie. No hay una huella o un camino marcado, uno tiene que seguir un rumbo por varios kilómetros y de repente es difícil seguir esa línea imaginaria. También tuvimos un problema mecánico grave y pudimos solucionarlo. Ahí ella fue cuando me dijo “estoy convencida de que quiero ir contigo al Dakar porque logramos salir, siendo que el auto ya tenía algo roto y en otras circunstancias ni siquiera hubiese podido terminar el día”.

¿Se sienten afiatados para el Dakar?

Me siento tranquilo con la conducción que tiene ella porque es una mujer con una determinación impresionante. Como yo tengo vehículos acá para poder correr, ella ha venido a Chile a entrenar. Ha trabajado conmigo en el taller, hacemos la mecánica juntos a los vehículos. Se viene de Uruguay a entrenar a Copiapó y eso yo lo valoro demasiado.

Una de las particularidades del vehículo que usarán es el combustible sintético...

Es el combustible del futuro, así lo veo yo. Obviamente en algún momento vamos a tener problemas con el combustible fósil, pero ya tenemos la solución, que es este combustible, que además contamina mucho menos, yo diría que ya llegando a un porcentaje mínimo. El vehículo se conduce tal cual, como un motor bencinero común, no hay diferencia,

¿Está emocionado por lo que se viene?

Me da mucho orgullo participar en el Dakar, es un sueño de niño. Estar en este equipo también es algo impensado. El auto tiene todas las características necesarias para poder ir en punta, además el equipo tiene de todo para poder completar el Dakar e ir avanzando rápido y fuerte, no tenemos que ir cuidando tanto como cuando vas en un vehículo más chico, en un equipo más pequeño

¿Tiene buena relación con los otros chilenos que estarán en Arabia Saudita?

Tengo muy buena relación con todos, una gran amistad con algunos. Yo soy el novato, estoy recién entrando en este tema, pero me da mucha tranquilidad poder contar con ellos y poder estar cerca de ellos. Apenas supieron que yo iba al Dakar me mandaron mensajes, estaban felices, me empezaron a dar tips inmediatamente, consejos. Quieren que yo les pregunte y vaya todos los días a hablar con ellos allá para ver cómo se van dando las etapas.