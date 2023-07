“Hay que entender la relación entre tecnología y educación como una alianza que llegó para quedarse, pero sin perder el foco en que el objetivo es la enseñanza para que las y los estudiantes puedan desarrollar sus talentos”. Esta es una de las conclusiones que entrega Jessica Bastías, académica de la Facultad de Educación de la Universidad San Sebastián (USS), en este nuevo episodio de La Jornada Podcast: Cómo la Inteligencia Artificial puede ser un aliado en la Educación.

Bastías ha sido testigo de los cambios tecnológicos que han impactado en las últimas décadas. “La tecnología ha sido un proceso que me ha ido acompañando en mi vida, así que he sido testigo de los avances y las innovaciones, pasando por la masificación de los computadores, los teléfonos móviles, luego los smartphones y ahora con la inteligencia artificial y sus recientes aplicaciones masivas”, afirma, y agrega que “en mi carrera de académica he profundizado en estos avances y los he ido incorporando a mi vida diaria y a la enseñanza”.

Jessica Bastías, académica de la Facultad de Educación USS.

Respecto de la aplicación práctica de las nuevas tecnologías en el aula universitaria, Jessica Bastías afirma que en la USS se están llevando a cabo varios procesos: “Empezamos con capacitaciones al cuerpo académico y de investigadores para el uso de las nuevas tecnologías en el proceso educativo”.

Añade que en la Facultad de Educación USS se implementa un modelo formativo con un currículum innovador y articulado que incorpora la Hiperaula y los espacios de aprendizaje virtual para responder a los nuevos desafíos educativos del siglo XXI. Se trata de la primera experiencia en Latinoamérica que ya opera en su sede de Santiago y que próximamente estará presente en Concepción, Valdivia y Puerto Montt. “Cambiar modelos de enseñanza toma tiempo, pero sabemos que vamos por el camino correcto”, sostiene la académica.

Asimismo, Bastías forma a las y los futuros educadores diferenciales, la carrera que más ha crecido en cuanto a postulaciones en los procesos de postulación a las universidades, fenómeno que expresa el empuje solidario de las nuevas generaciones. En este ámbito de la educación, la académica destaca los avances tecnológicos que han llegado de la mano de la inteligencia artificial, que permiten ganar autonomía a las personas con discapacidad. “Por ejemplo, a las personas ciegas la tecnología les permite mediante una aplicación en el celular ubicarse en un espacio nuevo que no conocen; y también, con la ayuda de inteligencia artificial, pueden escanear objetos que tienen frente y saber si se trata de una persona alta que le está sonriendo y que usa un abrigo rojo”, sostiene.