¡Lo prometido es deuda!: Shakira confirma el sorteo de su Lamborghini y publica las reglas oficiales

El otro día te contamos que Shakira había sorprendido a todos sus fans, con el anuncio de que regalaría a uno de ellos su Lamborghini Urus personalizado. Se trata del ejemplar de color púrpura, cuya reciente aparición en el videoclip de “Soltera”, causó gran revuelo en las redes sociales.

“Lo voy a regalar, se lo voy a dar a un fan. Quiero que alguien lo tenga, alguien que sea feliz aquí en este auto, que se acuerde de mí cuando maneje”, aseguró la artista colombiana en un breve video a través de Instagram.

Tras este anuncio, hoy la intérprete de 47 años confirma la noticia y da algunas directrices de cómo será el sorteo:

“Lo prometido es deuda! Confirmo! Voy a regalar mi carro a alguien que de verdad lo quiera tener y disfrute de nuevos momentos inolvidables con las personas que más ame!”, publica en Instagram.

“No es necesaria ninguna compra. Abierto solo para residentes de EE.UU. mayores de 18 años. Finaliza: 29/11/24. El ganador será anunciado en vivo en Despierta América el 6 de diciembre. Para instrucciones y reglas oficiales, visita elcarrodeshakira.com”, puntualiza la barranquillera.

Por otro lado, en sus stories, Shakira publicó la historia de su Lamboghini Urus, respecto del cual señaló lo siguiente:

EN ESTE CARRO QUE HE DECIDIDO REGALAR, VIVÍ MOMENTOS DIFÍCILES Y ALEGRES, REFLEXIONÉ, REUNÍ FUERZAS, CANTÉ CANCIONES CON MIS HIJOS Y CELEBRÉ LA AMISTAD.

CUANDO ME LO COMPRÉ, LO HICE COMO UN REGALO PARA CONSENTIRME A MÍ MISMA AL COMENZAR MI ETAPA DE SOLTERA.

PRONTO DESCUBRÍ QUE LO ÚNICO QUE NOS AYUDA SON LOS VÍNCULOS HUMANOS.

EL CARRO, LA ROPA, LAS COSAS MATERIALES... NO NOS TRANSFORMAN; LOS VÍNCULOS, SÍ. LA FAMILIA, LOS AMIGOS, LOS VECINOS. ESTE CARRO AHORA QUIERO REGALARLO A ALGUIEN QUE LO DISFRUTE COMO LO DISFRUTÉ YO. ES MI FORMA DE AGRADECER TANTO AMOR Y ACOMPAÑAMIENTO Y DE RECORDAR QUE NO FUE LO MATERIAL LO QUE ME AYUDÓ, SINO ESAS PERSONAS QUE AMO.

¡SIGAMOS BAILANDO QUE NOS HACE BIEN! ¡ COMPARTAN SUS BAILES Y SUS VÍDEOS MÁS CREATIVOS, QUE LOS VOY A VER TODOS!

LOS QUIERO Y ESTOY AQUÍ

SHAK.