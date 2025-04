Camilo Escalona y candidatura presidencial del PS: “Mi posición es respaldar a Paulina Vodanovic”

Primero Mario Marcel, luego Michelle Bachelet y hoy, Paulina Vodanovic. Esos son los candidatos presidenciales por los que ha apostado Camilo Escalona, el secretario general del Partido Socialista (PS), en los últimos años.

Él explica que su postura responde, en parte, a que la senadora por el Maule ha logrado consolidar su liderazgo a nivel nacional. Pero también a que “los partidos que tienen un rol esencial en un país tienen candidato o candidata presidencial”.

Esta semana manifestó apertura a que Vodanovic sea la carta del partido. ¿Qué tan comprometido está con esa idea?

El partido respaldó a la presidenta Vodanovic con una primera mayoría incuestionable. En consecuencia, ella tiene una fuerza en sí misma para presentar su posible, porque ella lo debe decidir, candidatura presidencial. Ha surgido un liderazgo nacional. La presidenta del partido cuenta con todo mi apoyo.

¿Para ser la candidata del partido?

Para la decisión que ella tome. Yo tengo mucha experiencia política, he estado activo en política desde los 15 años. He sido testigo o he estado cerca de muchas definiciones presidenciales. Esta larga experiencia me indica que la decisión personal es fundamental. Así es el PS, en esta organización no se obliga. Mi postura personal se orienta a respaldar la decisión que la presidenta del partido tome.

¿Ve en ella disponibilidad?

No entro en ese juego.

En Grandes Alamedas sospechan de una alianza entre usted y Vodanovic para que el Tercerismo lo apoye en la secretaría general y, a cambio, usted a ella como candidata. ¿Hubo una conversación de este tipo?

Hay un dato de la realidad, del cual las Grandes Alamedas también forman parte: el partido se reanimó con esta mesa. Por eso Vodanovic tuvo la votación que tuvo, por eso yo tuve el respaldo que tuve, la segunda mayoría nacional, muy lejos de las demás. También las Grandes Alamedas recibió parte de ese respaldo.

¿Está convencido de que ella es la mejor carta que puede ofrecer el PS? Usted mismo ha mencionado otras, como el ministro Mario Marcel y Michelle Bachelet.

Las otras figuras socialistas lo descartaron. Cada una tiene su mérito. Muchos piensan hoy que Marcel hubiera sido un gran candidato, pero lo descartó. En el caso de la expresidenta Bachelet, ocurrió lo mismo. Mi posición no es, como malintencionadamente se ha dicho, por interés en seguir siendo secretario general. No. Haber impulsado a Marcel, Bachelet y respaldar la decisión que tome la presidenta Vodanovic se relaciona con mi convicción de que el socialismo es una pieza clave en el escenario chileno actual y que los partidos que tienen un rol esencial en un país tienen candidato o candidata presidencial.

¿No es complejo que haya pasado por tantas opciones? Se podría pensar que Vodanovic no es la primera alternativa, sino la que terminó aceptando.

Lo que pasa es que Vodanovic es una figura en ascenso. Cosa diferente a las dos anteriores. Estoy seguro de que nadie pensó en el partido que iba a sacar la enorme cantidad de votos que sacó en la elección interna. Ha sido parte de un proceso, de manera que no es ni lesivo para los dos anteriores ni tampoco para ella.

¿Se puede decir, entonces, que hoy su carta es Vodanovic? No Marcel.

Mi posición es respaldar a la presidenta del PS, la senadora Vodanovic.

¿Por qué nunca fue una opción para usted Carolina Tohá?

No voy a decir nada contra ella, así que me abstengo de esa pregunta.

¿Pasa por privilegiar que el PS presente un candidato?

Yo soy muy respetuoso de las figuras de otros partidos. Soy demócrata. Lo que yo concibo que es lo mejor es que nuestra candidatura común surja de la primaria.

¿Pesa la relación que han tenido ambos?

Es que nunca hemos tenido ninguna, así que no pesa nada. Ni a favor ni en contra.

¿No ve falencias en su candidatura? En los últimos días desde el PS se han mencionado varias.

No es mi caso.

Que no tiene carisma, por ejemplo. Que no ha hecho gestos hacia el PS...

Esto no es un tema ni de transacciones ni de gestos. El PS tiene un rol en la política nacional. Cuando apoyó a Guillier, que no era militante del socialismo, nuestro rol se desvaneció completamente. Apoyar la tesis de una figura externa fracasó. También fracasamos cuando Insulza retiró su postulación y apoyamos a Frei Ruiz-Tagle en 2009.

¿No teme que la dispersión de votos pueda afectar al Socialismo Democrático? Y que se termine por imponer el Frente Amplio o el PC.

No tengo esos temores yo. Formamos parte de una coalición de gobierno, hemos compartido la responsabilidad de gobernar, no tendría por qué descalificar a los otros partidos.

¿No sería complejo para usted terminar apoyando a Gonzalo Winter?

Si uno participa de una elección, tiene que respetar el resultado.

¿Cómo se ha portado el PPD con ustedes?

Eso que señalaron hoy nuestros compañeros del PPD, de que ellos no están negociando nada, me parece muy bien, porque nosotros tampoco. Este no es un tema de transacción de nada. Nosotros tenemos una cantidad de diputados y diputadas que nos interesa preservar. Y no necesitamos para eso pedir cupo a nadie, ya los tenemos. Yo creo también que el PPD interesadamente omite que tendremos una candidatura única. La mejor manera de tenerla es la primaria.

¿Confía en la competitividad de Vodanovic? Ella nunca ha ganado una elección.

En una elección democrática, el resultado no está amarrado de antemano. Se puede ganar o perder. Uno no puede decir “prefiero que no haya elecciones porque la puedo perder”. Eso es lo que piensan los dictadores.

Pero, de todas formas, confía en la competitividad de Paulina Vodanovic...

Yo creo que ella tiene una vitalidad como figura nacional que le permite perfectamente bien instalarse en la decisión que ella tome.