¿Se abre la opción en Chile para la llegada de autos eléctricos chinos más baratos?

Una medida que busca democratizar la industria automotriz y equiparar las exigencias que se les hacen a los diferentes mercados desde donde se importan vehículos anunció el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones al anunciar una actualización del Decreto 26, lo que hará más sencilla y expedita la homologación de vehículos eléctricos del mercado chino.

Hasta ahora, los vehículos eléctricos provenientes del gigante asiático que se comercializan en Chile desde 2020 debían homologar según estándares europeos, japoneses o norteamericanos sus dispositivos de seguridad y tecnología, lo que derivaba en mayores costos para los fabricantes. De paso, impedía a algunos modelos que se comercializan en China ser importados a nuestro país por el solo hecho de no contar con la validación de otros mercados.

Según el ajuste del Decreto 26, esa diferencia que se establecía con los vehículos de origen chino quedará en el pasado, por lo que bastará la certificación local para que pueda ser homologada en el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) del MTT, siempre y cuando cumpla con las exigencias de seguridad que rigen en Chile.

Para el subsecretario de Transportes, Cristóbal Pineda, esta decisión se tomó “tras una exhaustiva revisión de los estándares existentes en China, y que se desarrolló durante el año 2021, demostrando que los elementos de seguridad vehicular de dicho origen cumplen con niveles comparables a otros mercados ya autorizados en nuestro país como el europeo”.

El subsecretario agregó que la medida “representa el compromiso que tenemos como Gobierno para acelerar la electromovilidad en el país más allá del transporte público, a través de una agenda que busca facilitar el recambio a vehículos cero emisiones”.

¿Autos eléctricos chinos más baratos a Chile?

La medida que anunció el Gobierno pone justicia en el mercado, permitiendo que todos los vehículos se midan con la misma vara. De esta manera, se abre la opción, por ejemplo, para el arribo de modelos como el Wuling HongGuang, el eléctrico más vendido de China y que ha sacado al mercado local más de un millón de unidades desde su estreno en 2020. En su país tiene un precio cercano a los 3,5 millones de pesos y, si cumpliera con las exigencias de seguridad (doble airbag, ABS, ESP), ahora podría ser ofrecido en Chile sin tener que buscar homologación en otros países.

“Lo que hizo el Ministerio de Transporte es actualizar la normativa de seguridad y de elementos obligatorios de seguridad mínimos exigidos para cualquier origen y dentro de las normativas que se aceptan ahora se permiten las normativas de origen chino -se conoce como GB- y sin duda que es una buena noticia”, precisó Diego Mendoza, secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile.

Respecto de la opción que abre a la llegada de modelos eléctricos más asequibles a la ciudadanía, el ejecutivo precisó que “efectivamente podría significar la llegada de más productos chinos, los que antes no podían ingresar por no poder homologarse y que ahora sí lo van a poder hacer porque quedan en igualdad de condiciones con productos de otros orígenes. Pero ¿serán más baratos? Creemos que no necesariamente, porque la normativa también incorpora más elementos de seguridad en un plazo de 24 meses, o sea, en sólo 2 años, para que todos los vehículos livianos y también los comerciales tengan mayores elementos de seguridad. Entonces, si van a subir o bajar de precio los vehículos dependerá de la decisión que tome la fábrica. Ahora, creemos que puede inducir a error pensar que sí o sí llegarán vehículos más baratos, porque no es necesariamente eso, el anuncio es para informar que ahora se homologarán vehículos que antes no se podían hacer exitosamente”.

De las palabras de Diego Mendoza se entiende que se debe ver en cada caso y no alimentar a primeras ideas de precios más económicos, de hecho, aclara que debe verse como algo similar a lo que ocurrió cuando llegaron los primeros autos chinos, los cuales no arribaron con los valores ultra económicos que muchos usuarios esperaban, salvo contadas excepciones, entre ellas el Chery iQ, que alcanzó a tener un precio bajo los $ 5 millones.

Una visión diferente tiene Andrés Vergara, CEO y fundador de Voltera, empresa chilena dedicada a la electromovilidad que el año pasado vendió 181 modelos recargables en nuestro país, entre vehículos de pasajeros y camionetas eléctricas.

Para el ejecutivo, el anuncio es una gran noticia y debería ampliar la oferta con productos bastante más económicos. “Habrá una serie de vehículos que podremos vender en Chile con el cambio de normativa. La diferencia en precio, creemos, puede ser de un 20 o un 30%. Quizás será un 10% en algunos modelos que tienen poca demanda, pero un poco más en otros, donde exista mayor interés. Pero en ese rango, podrían ser entre 5 a 10 millones menos”.

Eso sí, Vergara reconoce que, si bien la medida abrirá opciones a nuevos modelos, los que deberían verse más beneficiados son las empresas, en desmedro de los particulares.

“Creemos que es más atractivo por ahora para las empresas que para las personas, debido a que las empresas usan más los autos que las personas. Cuando en una empresa se compra un vehículo, se compra porque lo tienen que usar, ya sea en distribución logística, para mover personal, etc. Y mientras más uses el auto eléctrico termina siendo más barato, considerando que el combustible es carísimo en comparación con una recarga eléctrica. Pero si tú no lo usas mucho, como en el uso normal de un particular, conviene menos. Es por eso que el mercado natural y el 90% de lo que hemos hecho ha sido a flotas”.

Por último, sobre lo que se viene a Voltera con el anuncio, Vergara precisó que “nosotros trajimos diez autos antes de que se aprobara la norma para, precisamente, mostrárselo al Ministerio, para que los vieran, los probaran, se dieran cuenta que son seguros. Hicimos proyecto experimentales y llevamos dos años trabajando. Nosotros invertimos en vehículos que no se podían homologar para mostrarle al mercado chileno, a las empresas y al Ministerio de Transporte que son autos seguros, eficientes, económicos. Entonces, ahora tenemos al menos cinco autos que están a la espera en el proceso de homologación para salir al mercado prontamente”.

Sigue en MTOnline