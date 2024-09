Edmundo González y decisión de trasladarse a España: “Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela”

Esta jornada y mediante un comunicado publicado en la red social X, el líder opositor venezolano Edmundo González se refirió sobre su llegada a España para solicitar asilo político a raíz del exilio forzado desde su país.

“¡Queridos Venezolanos! He decidido salir de Venezuela y trasladarme a España a cuyo gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos, igualmente agradezco a la Embajada de los Países Bajos en Venezuela”, comienza su misiva.

La decisión de abandonar el país, explicó, “la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela”.

“Saben que siempre he defendido los valores democráticos de paz y libertad. Mi compromiso no se basa en una ambición personal, está decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido”, afirmó.

En esta misma línea, señaló: “Soy incompatible con el resentimiento. Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido”.

“Pienso ante todo en las personas privadas de libertad que me han apoyado. Su libertad es para mi la gran prioridad, una exigencia irrenunciable. Quiero expresar mi gratitud infinita a quienes me han apoyado en Venezuela y en el mundo y especialmente a mi familia”.

Junto con esto, también agradeció el trabajo y esfuerzo de María Corina Machado “quien lideró este proceso electoral y de la Plataforma Unitaria por su trabajo y empeño”.

El traslado de González a España se produce luego de que el pasado lunes la Fiscalía General de Venezuela dictara una orden de captura contra el candidato presidencial opositor, acusándolo de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas, asociación (delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo).