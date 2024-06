“Era claro que venían por mí y luego irían por él”: Presidente Arce dice que advirtió a Evo Morales del golpe de Estado

El presidente de Bolivia, Luis Arce develó este jueves que luego de conocer que “se venía el golpe de Estado”, llamó al jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), el exmandatario Evo Morales, para advertirle y que tomara sus recaudos ante la insurrección del Ejército de ese país.

En un extenso diálogo con los periodistas en el Palacio Quemado, el gobernante aseguró que a pesar de las diferencias con Morales, como “compañeros” lo llamé para ponerlo al tanto de lo que estaba pasando y que tomara sus recaudos, “pues era claro que venían por mí y luego irían por él”, según el reporte del diario paceño ‘La Razón’.

“Nosotros podemos tener diferencias, la principal es que nosotros creemos que el instrumento político es de las organizaciones sociales y no a una persona en particular; pero eso no quiere decir que, en ese momento que venía un golpe de Estado, instruí que me comunicaran con él y le dije que estaba habiendo un golpe de Estado; porque estaba claro que venían por mí luego irían por Evo Morales. Por eso, como compañeros, al final eso es lo que somos; lo llamé para prevenirle y que tome recaudos”, aseguró Arce.

Asimismo, aseguró que se trató de una conversación de segundos, pues tenía el teléfono ocupado con llamadas de varias autoridades preocupadas por lo que estaba ocurriendo en la plaza Murillo.

La tarde del miércoles, un grupo de militares intentó tomar el Palacio Quemado. El comandante de Ejército Juan José Zúñiga lideró la intentona golpista y horas más tarde fue aprehendido.