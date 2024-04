Israel se prepara para eventual orden de detención de Netanyahu por parte de la CPI

En medio de las intensas negociaciones en Riad para conseguir un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, el Ministerio de Justicia y los abogados del Ejército israelíes están trabajando arduamente para evitar que la Corte Penal Internacional (CPI) emita órdenes de arresto contra altos funcionarios del gobierno, entre los que se encuentra el premier Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe del Ejército, Herzl Halevi.

Asi lo dio a conocer el diario israelí Hareetz, que indicó que Netanyahu, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, así como Estados Unidos y otros países occidentales también están tratando de convencer al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de que retrase o impida la emisión de órdenes judiciales.

Los funcionarios israelíes y extranjeros también creen que el tribunal está sopesando órdenes de arresto para líderes de Hamas, indicó el diario The New York Times, que añadió que si el tribunal procede, los funcionarios israelíes podrían ser acusados de impedir la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y de dar una respuesta excesivamente dura a los ataques dirigidos por Hamas contra Israel el 7 de octubre.

Una casa dañada en un ataque israelí luce en ruinas en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 29 de abril de 2024. Foto: Reuters

Los funcionarios israelíes no revelaron a The New York Times la naturaleza de la información que los llevó a preocuparse por una posible acción de la CPI, y el tribunal no hizo comentarios sobre el asunto.

A diferencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ha estado escuchando la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por supuesto genocidio en Gaza, la CPI se ocupa de casos contra individuos. Al igual que Estados Unidos, India, China, Rusia, Irán y la mayoría de los países árabes, Israel reconoce la autoridad de la CIJ, pero no de la Corte Penal Internacional.

“Las órdenes de arresto del tribunal probablemente serían vistas en gran parte del mundo como una humillante reprimenda moral, particularmente para Israel, que durante meses ha enfrentado reacciones internacionales por su conducta en Gaza”, indicó el Times.

Los funcionarios israelíes y extranjeros dijeron al diario estadounidense que no sabían en qué etapa se encontraba el proceso. Cualquier orden judicial requeriría la aprobación de un panel de jueces y no necesariamente resultaría en un juicio o incluso en el arresto inmediato de los objetivos.

Haaretz explicó que si se entregan las órdenes, cada Estado miembro de la CPI (hay 124) está obligado a arrestar y entregar a los acusados a La Haya si ingresan a su territorio. Si bien no hay forma de apelar a una orden de arresto internacional, en teoría cualquier país puede decirle al tribunal que está manejando el caso por sí mismo.

El viernes, Netanyahu dijo en las redes sociales que cualquier intervención de la CPI “sentaría un precedente peligroso que amenaza a los soldados y funcionarios de todas las democracias que luchan contra el terrorismo salvaje y la agresión sin sentido”.

Un palestino se sienta junto al lugar de un ataque israelí contra una casa en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 29 de abril de 2024. Foto: Reuters

Netanyahu no explicó qué motivó su declaración, aunque pudo haber estado respondiendo a especulaciones sobre las órdenes de arresto en la prensa israelí.

También dijo: “Bajo mi liderazgo, Israel nunca aceptará ningún intento de la CPI de socavar su derecho inherente a la autodefensa. La amenaza de capturar a los soldados y funcionarios de la única democracia de Medio Oriente y del único Estado judío del mundo es escandalosa. No nos doblegaremos ante ello”.

Con sede en La Haya, la CPI es el único tribunal internacional permanente del mundo con poder para procesar a personas acusadas de crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. El tribunal no tiene fuerza policial propia. En cambio, depende de sus 124 miembros, que incluyen a la mayoría de los países europeos, pero no a Israel o Estados Unidos, para arrestar a los nombrados en las órdenes de arresto. No puede juzgar a los acusados en ausencia.

Los jueces de la CPI han dictaminado que el tribunal tiene jurisdicción sobre Gaza y Cisjordania, porque los palestinos se han unido al tribunal como Estado de Palestina.

Niños palestinos inspeccionan el lugar de un ataque israelí a una casa en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 27 de abril de 2024. Foto: Reuters

Khan ha dicho que su equipo investigará los incidentes que han ocurrido desde el 7 de octubre y que “observará imparcialmente las pruebas y reivindicará los derechos de las víctimas, ya sea que se encuentren en Israel o Palestina”.

Según el exfiscal general adjunto israelí, Roy Schondorf, la emisión de órdenes de arresto podría dar lugar a medidas contra Israel, como un embargo de armas o sanciones económicas.

“Estas órdenes agruparían a Israel con países que son considerados transgresores del derecho internacional, y se sumarían a todos los demás casos contra Israel”, comentó Schondorf a Haaretz.

Nunca se han emitido órdenes de arresto contra funcionarios israelíes. Pero en marzo de 2023, la CPI lanzó una orden contra el presidente ruso Vladimir Putin como parte de una investigación sobre posibles crímenes de guerra rusos en Ucrania y su presunta participación en el secuestro de niños ucranianos hacia Rusia. Como resultado, Putin no puede visitar países donde cree que podría ser arrestado.

En febrero, el Foro de Familias Desaparecidas y Rehenes también instó a la CPI a procesar a los líderes de Hamas.

Negociaciones

Por otro lado, Israel redujo de 40 a 33 el número de rehenes que aceptará que Hamas libere en la primera fase de un alto el fuego en Gaza, informó el lunes The New York Times, citando a tres funcionarios israelíes.

Según el informe, el cambio se debió en parte al hecho de que Israel ahora cree que algunos de los 40 murieron mientras estaban cautivos de Hamas.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, se reúne con el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, en el Palacio al Yamamah en Riad, el 29 de abril de 2024. Foto: Reuters

La propuesta actual presentada a Hamas consideraba un alto el fuego sostenido de 40 días y la liberación de potencialmente miles de prisioneros palestinos a cambio de la liberación de los rehenes israelíes, dijo el lunes el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron.

“Espero que Hamas acepte este acuerdo y, francamente, toda la presión del mundo y todos los ojos del mundo deberían estar puestos hoy en ellos diciendo ‘Acepten ese acuerdo’”, añadió Cameron en una reunión especial del Foro Económico Mundial celebrada en Riad, calificando la propuesta de “muy generosa”.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, que también habló en la conferencia de Riad, dijo que la propuesta era “extraordinariamente generosa” y que Hamas necesita tomar “la decisión correcta” rápidamente.

Sin embargo, Blinken le comentó al ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, que la negativa de Hamas a aceptar un acuerdo de liberación de rehenes y alto el fuego es responsable de la continuación del conflicto en Gaza.

Según el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, Blinken instó a que se hicieran todos los esfuerzos posibles para convencer a Hamas de que aceptara la actual propuesta de alto el fuego que está sobre la mesa.

Estados Unidos y Arabia Saudita han llevado a cabo un intenso trabajo conjunto durante el último mes sobre la normalización entre Israel y Arabia Saudita, dijo Blinken, y agregó que el trabajo bilateral entre Riad y Washington vinculado a la normalización está muy cerca de completarse.

Blinken también dijo que Estados Unidos aún no ha visto un plan de Israel sobre una ofensiva en Rafah que proteja a los civiles.

Está previsto que Blinken aterrice en Israel el martes por la noche y regrese a Washington al día siguiente.