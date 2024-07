Por qué una nueva serie de televisión sobre Angela Merkel generó debate en Alemania

Los alemanes quedaron desconcertados por una extraña nueva serie de televisión europea en la que la excanciller Angela Merkel resuelve crímenes tras su retiro de la política. En “Miss Merkel”, producida por el canal de televisión alemán RTL que debutó el año pasado, se muestra a la política viviendo su retiro en Uckermark, cerca de la frontera con Polonia, donde se aburre de no trabajar y decide centrar su atención en resolver misterios.

En su nueva carrera, la detective Merkel investiga misterios de asesinatos acompañada por su marido Joachim, el guardaespaldas Mike y su perro Helmut. Aunque, el cambio de vocación de política a detective fue una decisión que no le agradó ni a su marido ni a su guardaespaldas, según muestra el thriller protagonizado por la actriz y directora de teatro alemana que encarna a Merkel, Katharina Thalbach, famosa por su rol en la película “El Tambor de Hojalata” (1979).

La ficticia Angela Merkel junto a su perro Helmut en la serie alemana. Foto: IMDb

La serie está repleta de chistes políticos. Por ejemplo, su perro Helmut, que es su fiel y flatulento acompañante carlino para resolver los misterios, en la novela original se llama Putin, presumible a raíz del incómodo momento vivido por Merkel cuando el presidente ruso llevó a su perro labrador Koni a una reunión con la entonces gobernante germana en 2007. En la vida real, la excanciller tenía una fobia por los canes, ya que en los años 1995 sufrió una traumática mordedura.

“No era mi intención asustar a Angela Merkel con mi perro” dijo el presidente Putin en 2016, a nueve años del evento, al periódico alemán Bild. Pero el trato que el líder ruso dio a su par germana, que en ese momento llevaba menos de dos años en el cargo, irritó a la prensa alemana, según recuerda CNN. Según un perfil de la excanciller publicado en 2014 por The New Yorker, Merkel respondió a la presencia de Koni bromeando, en ruso: “Después de todo, no se come a los periodistas”.

Putin conversa con Merkel en Sochi, Rusia, junto a su labrador negro, Koni, en 2007. Foto: Archivo

Otra de las bromas políticas en la serie tiene que ver con limpiar las heces de los perros, sobre lo que la detective Merkel afirma: “He limpiado el desastre de otros durante mucho tiempo, puedo manejar esto”. También bromea sobre su estilo, diciendo: “Tengo 50 blazers como estos en mi armario y tengo que usarlos”.

La serie de misterio -o comedia- está inspirada en un libro homónimo publicado hace tres años por el autor David Safier. El breve tráiler, que anuncia el estreno del primer episodio, comienza describiendo al personaje de la señorita Merkel como “irónico, ingenioso y lleno de recursos”. Y muestra a ‘Angela’ vestida con los mismos trajes típicos que caracterizaron su mandato como primera ministra entre 2005 y 2021: elegantes trajes de pantalón, mientras luce un peinado corto muy similar que mucha gente asocia con ella.

En este fotograma de "Miss Merkel", se ve a la actriz alemana Katharina Thalbach protagonizando a la excanciller. Foto: IMDb

Y en el primer capítulo de la serie alemana, se identifican los elementos satíricos del guion: la excanciller aparece disfrutando su nueva libertad en un paseo por el bosque al norte de Berlín, cuando la naturaleza la llama y desaparece detrás de un árbol para orinar. Momentos después, un caballero a caballo casi la atropella. Luego, casi se ahoga con un hueso de cereza. Finalmente, el caballero, un aristócrata local con afición por disfrazarse, es envenenado durante una fiesta familiar, relata el periódico The Irish Times, que vio la producción alemana.

La ficción dista mucho de cómo Merkel, en la vida real, anunció que viviría su retiro. Según dijo cuando renunció en 2021, durante su jubilación ella iba a “dormir y leer”. “Tal vez intentaré leer algo, luego mis ojos comenzarán a cerrarse porque estoy cansada, luego tomaré una pequeña siesta y luego veremos dónde aparezco”, comentó entonces. También abordó la idea de que otra persona haga su trabajo al frente de la nación. “Creo que esto me gustará mucho”, dijo. Según The Economic Times, Merkel recibe actualmente una pensión de unos 15.000 euros al mes.

El nuevo canciller alemán electo Olaf Scholz, a la derecha, y la ex canciller Angela Merkel se ríen juntos durante una ceremonia de traspaso en la cancillería en Berlín, el miércoles 8 de diciembre de 2021. Foto: Reuters

A pesar de sus dichos cuando anuncio su retiro, la verdadera Merkel sí ha avanzado en nuevas direcciones. El mes pasado debutó en un podcast sobre crímenes reales, en el que habló de los dioses sedientos de sangre de las óperas del ciclo “El anillo del Nibelungo” de Richard Wagner y de las diferencias con la Alemania moderna. “Es bueno que la mayoría de los ciudadanos acepten el imperio de la ley”, argumentó, “y no sólo cuando les conviene”.

Los espectadores se volvieron locos por el concepto extraño pero convincente de la serie, dice el periódico The Daily Mail. Una persona escribió: “Las repeticiones de ‘Se ha escrito un crimen’ nos han hecho compañía durante años, finalmente tenemos una versión moderna”. En otro lugar, alguien sugirió que una versión británica del drama que muestra a la exprimera ministra Theresa May resolviendo crímenes también podría tener “resultado”.

En la prensa alemana, surtió el efecto contrario. “La sátira puede ser políticamente mordaz o guiñando el ojo”, señaló el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Esta es más bien del tipo embarazoso”, añadió. El Süddeutsche Zeitung sugirió que la comedia sabía a Beef Bourguignon hecho con carne de Kobe, que el chef olvidó condimentar: “Incluso con los mejores ingredientes, lo soso es soso”, criticó.

A pesar de las críticas mixtas, la comedia fue un éxito entre los espectadores, con alrededor de tres millones de personas viéndola. “Estamos encantados con las buenas valoraciones”, dijo una portavoz de RTL. Por ahora, no se sabe si la verdadera Angela Merkel vio el espectáculo. La semana pasada se informó de que había volado en clase turista para alojarse en un hotel económico en Fuerteventura, en las Islas Canarias.