Un segundo temporal de lluvias torrenciales amenaza a Valencia y Málaga

Valencia aún no se recuperaba de las lluvias del 29 de octubre cuando este miércoles la Aemet, la agencia meteorológica de España, activó la alerta roja en la ciudad, a causa de una nueva dana que trae lluvias muy intensas. Esta vez, el fenómeno también tocará a Tarragona, al sur de Barcelona, y a Málaga, en la comunidad de Andalucía.

En este contexto, se ha tenido que desalojar a 3 mil personas anoche, y se han desalojado más en la provincia de Málaga, donde al igual que en Valencia, el aviso rojo anuncia “peligro para la vida”. Este nivel de alerta se mantendrá hasta la medianoche en ambos territorios.

En la ciudad andaluza, el Hospital Clínico y muchas calles están inundadas, y el gobierno central llama a los trabajadores a quedarse en sus casas, frente al riesgo de las lluvias. En tanto, otras zonas de Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana están bajo aviso naranja, y la Generalitat valenciana restringió hasta mañana el tráfico de autos privados en los municipios de la ciudad. Felizmente, hasta el momento no se registran víctimas mortales, en lo que la prensa española relaciona con la anticipación y los avisos previos que se dieron a partir de ayer martes.

El río La Saleta en la localidad de Aldaia, Valencia. Foto: Reuters.

El término DANA es una sigla que significa Depresión Aislada en Niveles Altos, y que en España se usa desde hace décadas para diferenciar este fenómeno de la tradicional “gota fría”, que suele usarse en general cuando hay lluvias intensas. La dana sigue teniendo estas lluvias, pero se caracteriza además por la presencia de una masa de aire polar en altitudes elevadas.

La Aemet señala que, en las zonas con alerta roja (zonas litorales de Valencia, de Málaga y el sur de Tarragona), ya se pasó el umbral de 180 litros caídos en 12 horas, que es lo que hace que la alerta pase a máxima. De todas maneras, eso no detiene la caída del agua, y se espera que muchos más litros caigan en lo que corre del día. Así mismo, las mayores acumulaciones se darán en zonas costera, y podrían caer en el corto lapso de cuatro o cinco horas.

También se emitieron avisos de nivel naranja por lluvias intensas para 14 provincias españolas, siendo las regiones más afectadas Andalucía y la Comunidad Valenciana. En Andalucía, las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla están en aviso naranja por lluvias, mientras que Málaga lo está por lluvias y tormentas. En la Comunidad Valenciana, Valencia se encuentra en alerta naranja por lluvias.

Los datos de la Aemet sugieren que las lluvias más fuertes afectarán especialmente a la región del Bajo Aragón y los Puertos de Beceite, en el límite con Cataluña, donde se ha emitido un aviso rojo por intensas lluvias en la provincia de Tarragona, especialmente en la desembocadura del río Ebro.

En la comarca de la Axarquía, una de las nueve comarcas de Málaga, el río Benamargosa se desbordó y está haciendo estragos en la localidad homónima, en la que viven 1.500 habitantes. En la zona se desbordó la pequeña presa de Solano, que es la que protegía el lugar. “Os recomendamos que permanezcáis en vuestras casas. En las zonas de riesgo de inundación se recomienda que subáis a las plantas superiores. No os acerquéis al cauce del río”, indicaron desde el Ayuntamiento de Benamargosa.

Trabajadores limpiando un sistema de drenaje bloqueado por barro, esperando la lluvia en Paiporta, Valencia. Foto: Reuters.

En la provincia de Málaga, se trata de las peores inundaciones vividas desde hace 35 años, lo que ha forzado al cierre de todos los recintos educativos, la reducción a actividad mínima en centros médicos y el corte de los transportes urbanos. A causa de las lluvias y el peligro del desborde de ríos, se ha tenido que desalojar a cerca de 3 mil personas, como en la citada Benamargosa.

Ya se están tomando medidas para que este fenómeno meteorológico no haga tanto daño como la vez pasada, y desde un principio, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pidió a la gente de las zonas en alerta roja que no acudan a sus puestos de trabajo. “Estamos en alerta roja y, por tanto, no tienen que correr riesgos, no hay que ir a trabajar”, aseveró Díaz en un mensaje en los pasillos del Congreso, recordando que la ley ampara a quien decida faltar ese día.

Al igual que en la vez anterior, pero esta vez con Málaga, se perdió la conexión ferroviaria con Madrid. Esto, después de que a eso de las dos de la tarde se cortara el AVE (tren de alta velocidad) que conecta ambas ciudades. Así mismo, el ayuntamiento malagueño suspendió el servicio de autobuses, y el aeropuerto local canceló 15 vuelos.

En tanto, en la localidad de Cala de Mijas, provincia de Málaga, un tornado se llevó la terraza de una gasolinera, además de causar daños en los tejados de varias viviendas cercanas. Felizmente no hay que lamentar víctimas fatales, según explicó una empleada de la gasolinera en una entrevista con El País.

Otra noticia que ha entristecido a España en medio de este fenómeno climático es el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos niños pequeños, Izan y Rubén, que estaban desaparecidos desde el pasado 29 de octubre, cuando ocurrió la primera dana, en la localidad de Torrent, Valencia. Los niños tenían 5 y 3 años, respectivamente, según contó la Guardia Civil a la prensa española.

Las fuentes indican que los cuerpos fueron encontrados “hace unos días” y “separados” en distintos lugares, dentro del municipio de Catarroja, a 13 kilómetros del lugar desde donde desaparecieron. Ya desde el 30 de octubre, equipos de voluntarios con hasta 100 personas habían estado organizándose para encontrar a ambos niños.