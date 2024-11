Vinculó a Hezbolá con Chile y criticó la Visa Waiver: quién es Marco Rubio, el secretario de Estado nombrado por Trump

Luego de una estela de rumores cargada con posibles nombres que integrarían el gabinete de Donald Trump para acompañar su llegada a la Casa Blanca, finalmente, el electo Presidente de Estado Unidos anunció este miércoles a Marco Rubio para ocupar uno de los cargos más relevantes en el gobierno: secretario de Estado.

Así, el senador de Florida se convierte en el primer político de ascendencia latina en liderar las relaciones exteriores del país norteamericano, cargo que hasta ahora, bajo la administración de Joe Biden, está en manos de Antony Blinken.

Rubio nació en Miami, Florida, como segundo hijo de los inmigrantes cubanos Mario Rubio y Oria García. Sus padres habían emigrado de Cuba a los Estados Unidos en 1956 y se nacionalizaron como ciudadanos en 1975. Es del ala conservadora del Partido Republicano y en enero de 2000 salió elegido para la Casa de Representantes de Florida y fue entre 2006 y 2010 portavoz del Parlamento.

En su labor en la Cámara Alta, Rubio mostró tajantes posturas respecto a los vínculos con otras naciones, tal como lo manifestó frente a la guerra en Ucrania. Pese a que en un principio se mostró a favor de los auxilios estadounidenses, fue uno de los 15 senadores republicanos que votaron en contra de un paquete de ayuda militar de 95.000 millones de dólares para Ucrania, aprobado en abril.

“Lo más importante aquí es que estas hostilidades terminen y que Ucrania pueda volver a reconstruir su economía y la gente pueda regresar. Millones de personas han tenido que abandonar ese país. Ha sido devastador para ellos. Pero esa negociación dependerá de ellos. Solo quiero que tengan más influencia que Putin”, señaló en entrevista con la NBC.

Y añadió: “No estoy de parte de Rusia, pero por desgracia la realidad es que la guerra en Ucrania va a terminar con un acuerdo negociado”.

El político de padres cubanos también se ha referido al programa Visa Waiver en Chile, que ha levantado harta polvareda. El legislador es una de las principales voces a favor de endurecer los requisitos para obtener el documento, argumentando que en el país hay una fuerte presencia de organizaciones criminales.

“Viajar a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho. Si los gobiernos extranjeros no comparten información crítica con nosotros, entonces sus ciudadanos no deberían poder ingresar al país tan fácilmente. Esto debería ser sentido común. Es hora de cerrar esta laguna de seguridad para que podamos proteger al pueblo estadounidense”, indicó en una de sus intervenciones.

Durante el primer gobierno de Trump, Rubio incluso vinculó a Chile con el grupo Hezbolá en medio de una sesión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

En ese entonces, cuestionó al Presidente Gabriel Boric y criticó: “Chile se ha abstenido de designar a Hezbolá como organización terrorista ¿Creemos que están haciendo lo suficiente para reprimir las operaciones de Hezbolá en el país? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué les estamos comunicando sobre lo que esperamos que hagan?”.

“Hay razones para preocuparse de que no están haciendo lo suficiente para acabar con estas redes financieras desde el lado chileno”, sentenció.