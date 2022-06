Cámara aprueba extensión del estado de excepción en la Macrozona Sur con desmarques oficialistas y apoyos de la oposición

El gobierno del Presidente Gabriel Boric envió al Congreso Nacional una solicitud para extender la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia decretado en la Macrozona Sur.

La medida -que rige desde el 17 de mayo en la Región de La Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, con el fin de resguardar las rutas- vence este miércoles 15 de junio, y como el Ejecutivo ya había decretado una primera prórroga, para esta segunda extensión requiere del consenso del Parlamento.

Ad portas de su vencimiento, a las 10.00 de este martes, la Cámara de Diputados concretó su revisión en una sesión que contó con la presencia de la ministra del Interior, Izkia Siches, de Defensa, Maya Fernández, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, y el titular del Segpres, Giorgio Jackson.

Por 126 votos a favor, 7 en contra y 9 abstenciones, la solicitud fue aprobada por la Cámara Baja. Y si bien La Moneda contó con respaldos tanto oficialistas como de oposición, desde la derecha remarcaron sus críticas al carácter acotado de la medida.

Desde los partidos de gobierno, en tanto, en su mayoría respaldaron la decisión del Ejecutivo, pero también hubo desmarques. Esto, a pesar de que los líderes de las filas oficialistas comprometieran su apoyo durante el comité político de este lunes en La Moneda.

Entre quienes no adhirieron a la postura oficialista están las diputadas María Candelaria Acevedo y Lorena Pizarro, de la bancada Comunista, Federación Regionalista Verde Social e independientes; Emilia Nuyado, del Partido Socialista; Jaime Araya (independiente-PPD); y Clara Sagardía, integrante de la bancada del Frente Amplio, RD, Comunes y Convergencia Social. Además de Félix González (PEV) y Pamela Jiles (PH).

En tanto, a la lista de las abstenciones se suman los miembros de la bancada del FA, RD, Comunes y CS, Jorge Brito, Mercedes Bulnes, Andrés Giordano, Claudia Mix y Marcela Riquelme; del comité Ecologista Verde e independientes Viviana Delgado; Ana María Gazmuri y Tomás Hirsch de la bancada del PC, FRVS e Independientes; y el diputado independiente-PPD, Carlos Bianchi.

Ahora, será el turno del Senado para deliberar en torno a la solicitud presidencial, la cual será revisada a las 16.00 de esta tarde. De aprobarse también en la Cámara Alta, el estado de excepción se extenderá por 15 días más.

Siches afirma que trabajan “activamente” para “no requerir estas medidas excepcionales y complementarias”

Durante la mañana, la jefa de gabinete defendió la aplicación y efectividad del estado de excepción en la Macrozona Sur. Según precisó, “nuestro balance es positivo, creemos que no hay que hacer grandes modificaciones”, y remarcó que “si este es acotado o no acotado, ese es un debate que es espurio”.

En su llegada al Congreso en Valparaíso, en tanto, informó que durante ambas sesiones en el Parlamento darán cuenta de la evaluación que han realizado en torno a los “casi 30 días de estado de excepción” .

“Entendemos y estamos trabajando activamente para no requerir estas medidas que son excepcionales y complementarias, pero en la actualidad la evaluación que hemos hecho en conjunto, tanto con las policías y el Estado Mayor en Conjunto, es que hoy nos permite habilitar las vías y contribuir a la sensación subjetiva y objetiva, como los datos lo demuestran, de mayor seguridad en las vías”, precisó Siches.

Las cifras del Ejecutivo

Entre el 18 de mayo y el 8 de junio del año en curso -según las cifras presentadas por el gobierno- Carabineros ha puesto a disposición a alrededor de 100 efectivos diarios en promedio, mientras que las Fuerzas Armadas 1.321 efectivos.

Junto con ello, las FF.AA. realizan patrullajes en ruta junto a Carabineros, desarrollan check points rotativos, y mantienen Unidades de Reacción Rápida disponibles en el territorio.

En total, se han efectuado 11.237 controles preventivos, 7.116 de carácter vehicular y 4.121 controles de identidad. De estos, el 73% los realiza solamente Carabineros, y el resto en operativos mixtos en conjunto con las FF.AA.

Respecto a la evaluación de los primeros 20 días del estado de excepción en la Macrozona Sur, según indicaron desde La Moneda, entre el 18 de mayo al 6 de junio, los eventos denominados de violencia rural han disminuido un 42%. Esto, respecto a los 20 días inmediatamente anteriores.

Dentro de las provincias donde se implementó la herramienta constitucional, se ha observado una disminución del 38% de los casos de violencia rural. En detalle, estos eventos se concentran en Cañete (30%), Collipulli y Ercilla (11% cada uno), y su disminución se explica, según el gobierno, por la reducción de los desórdenes, daños, atentados y amenazas contra la autoridad y lesiones.

Respecto a los vehículos/maquinarias e inmuebles incendiados, estos han disminuido en un 80% y 53% respectivamente, y no se han registrado camiones quemados en ataques incendiarios. En tanto, los delitos por incendio disminuyeron en un 11%, mientras que los delitos de ruta en un 55%.

Discusión en Sala

Carlos Bianchi (Ind.-PPD): “Con mi voto, con mi firma yo puedo llegar a avalar incluso enfrentamientos y no estoy dispuesto a que el Estado de Chile se siga enfrentando con comunidades, grupos, más allá que algunos vean que son grupos armados, extremistas, que los hay, que existen, la gran mayoría son comunidades pacíficas. Y eso hay que decirlo fuerte y claro. La gran mayoría del pueblo araucano son personas pacíficas”.

Flor Weisse (UDI): “Espero que en este Estado de Excepción dejen de ponerle letra chica y que se aplica en toda su capacidad, consentido de realidad y sensatez. Y como se ha reconocido por parte del gobierno y la ministra Siches, la efectividad de éste que significó una baja del 42% promedio en los atentados, que nos e acote el derecho a seguridad de quienes estamos conviviendo a diario con el miedo y la muerte. Y que no nos acoten el derecho a vivir en paz y recuperar nuestra tranquilidad”.

Marcos Ilabaca (PS): “Yo, a nombre personal y no de la bancada, estudiaría la extensión del Estado de Excepción y dejarlo de ser acotado. En particular creo que es necesario poner mano dura a aquellos grupos que no quieren dialogar y a aquellos grupos que llaman a la guerra. Mano dura a aquellos grupos delincuenciales que están robando madera y utilizando el narcotráfico como herramienta”.

Henry Leal (UDI): “Démosle atribuciones a Carabineros. Si hoy las FF.AA. y Carabineros no actúan es porque están con freno de mano. Hay que modificar los protocolos de uso de la fuerza. Carabineros tiene miedo a actuar, que si sacan su arma serán despedidos, dado de baja, enjuiciados y encarcelados, mientras los delincuentes siguen libre. Ministra, les queremos pedir que nos diga acá hoy, no que saque un libreto escrito, ¿cuál es su plan?, ¿cuál es su estrategia?, ¿qué va a hacer para disminuir los hechos de violencia en La Araucanía ahora? Usted ya lleva 100 días en el gobierno y ha fracasado absolutamente”.

Félix González (PEV): “Los Estados de Excepción de Piñera, y de este gobierno también, fueron una réplica del Comando Jungla, pero ahora con las FF.AA. O sea, llevar fuerza sin inteligencia pone en riesgo también de un nuevo caso Catrillanca y hubo un nuevo caso Catrillanca y se llama Jordan Yempi”.

“Yo no quiero ser responsable de otro caso Catrillanca u otro caso Jordan Yempi. Porque si usted manda mil uniformados a La Araucanía, no alcanza a cubrir todo el territorio y sus patrullajes son bastante poco efectivos, siguen los atentados. Pero basta una persona de gatillo fácil y tenemos gente inocente muerta”, enfatizó.

Miguel Mellado (RN): “La política ha fallado (...), también han fallado las Fuerzas Armadas, claro que han fallado. Desde octubre del año pasado tenemos estado de excepción, interrumpido 15 días por este gobierno, y no han terminado los atentados terroristas”.

“Falta contingente de las FF.AA. Ministra de Defensa, con respeto y cariño, está muda usted en este estado de excepción, usted es la que manda a las FF.AA. y la verdad es que falta contingente. No puede ser que los terrorista dejen en vergüenza a nuestras FF.AA.”, sentenció.

Eric Aedo (DC): “Un llamado al gobierno a actuar sin complejo alguno en la defensa del Estado, en la defensa de los inocentes, ya que un Estado no solo cumple para sus habitantes, declarándose como Estado social y democrático de derecho, sino que cumple también asegurando y brindando seguridad y persiguiendo a los que alientan las vías violentas”.

Emilia Nuyado (PS): “A través de los diversos gobiernos, la forma que han tenido de definir sus políticas ha sido lamentablemente de estigmatización, discriminación y criminalización, y hoy no estoy dispuesta a que se siga militarizando el territorio wallmpau. Llamo aquí a los diputados y diputadas a que tenemos que votar en consciencia”.

“Mi voto va a ser en contra, sé que lo más probable voy a quedar en una ínfima minoría, pero quiero señalar también que lamentablemente es lo que me corresponde hoy definir. Y con fuerza quiero decirles, una vez más, que tienen que insistir en el diálogo las ministras, los ministros y el Presidente Gabriel Boric, para encontrar, de manera definitiva, el entendimiento y la paz. No podemos seguir criminalizando ni persiguiendo ni asesinando a líderes del pueblo macuche que luchan por la restitución territorial y donde aún el Estado no ha tenido respuesta”, señaló.