Estado de excepción en Macrozona Sur: La Moneda pide unidad a partidos ante eventuales desmarques oficialistas

“¿Están los votos?”, preguntó uno de los dirigentes del oficialismo durante el comité político ampliado de este lunes, en el cual La Moneda les pidió unidad a los partidos. El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, respondió que sí.

Sin embargo, a pesar de que el gobierno este martes contará con los apoyos (sumando votos de la derecha y de fuerzas aliadas) para renovar el estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur que decretó el 17 de mayo, el trámite en el Congreso no será sencillo.

El eventual desmarque de parlamentarios oficialistas, en especial del PC, motivará un despliegue reforzado de ministros. Además de Jackson, la titular del Interior, Izkia Siches, y la vocera, Camila Vallejo, también acudirán este martes al Congreso.

No obstante, desde el Ejecutivo argumentan que la medida -que el gobierno acotó solo a rutas y caminos tras una negociación con representantes de camioneros- se ha traducido en números positivos y, hasta ahora, no se han registrado enfrentamientos entre civiles y militares, que se mantienen en funciones más bien disuasivas.

Las cifras fueron remarcadas este lunes a los jefes de partido en la reunión en La Moneda, y fueron parte de la evaluación con que el Ejecutivo acompañó la solicitud de votación de prórroga que envió al Congreso. Según este documento, “las Fuerzas Armadas realizan patrullajes en ruta junto a Carabineros de Chile, desarrollan check points rotativos, y mantienen Unidades de Reacción Rápida disponibles en el territorio”. Las FF.AA., agrega, “despliegan diariamente un promedio de 1.321 efectivos. Finalmente, se han efectuado 11.237 controles preventivos, 7.116 de carácter vehicular y 4.121 controles de identidad. El 73% de los controles los realiza solamente Carabineros de Chile y el resto en conjunto con las FF.AA.”.

Además, según planteó el gobierno a los partidos y al Congreso, “entre el 18 de mayo al 06 de junio, los eventos denominados de violencia rural han disminuido un 42%, respecto a los 20 días inmediatamente anteriores dentro de la Macrozona Sur (regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos). Más aún, dentro de las provincias donde se implementó el EEC se ha observado una disminución del 38% de los casos de violencia rural una vez entrada en vigencia la medida constitucional”.

Asimismo, según un documento elaborado por Interior para los partidos, el próximo 16 de junio se realizará la primera restitución de tierras a comunidades mapuche.

Los argumentos de La Moneda, eso sí, no han sido lo suficientemente persuasivos para alinear a algunos diputados que ya se han manifestado contrarios a la idea.

Hasta el lunes en la tarde la bancada que mantenía los mayores reparos era la conformada por el PC, el Frevs e independientes afines. En el pasado, frente a otras solicitudes de estados de excepción, las diputadas comunistas Lorena Pizarro y María Candelaria Acevedo, ambas víctimas de violaciones a los derechos humanos en dictadura, habían sido las principales opositoras. De hecho, el PC adoptó como política liberarlas de votar acciones en las que ellas moralmente tengan reparos.

Sin embargo, en esta ocasión también se mantenían en duda Marisela Santibáñez (PC) y Ana María Gazmuri (independiente integrante de la misma bancada).

Otro caso especial en el PS es el de la diputada Emilia Nuyado. “Como diputada mapuche seguiré insistiendo en que el único camino es el diálogo, y sigo creyendo que militarizar el wallmapu solo dificulta este diálogo, por eso votaré en contra de la renovación del estado de excepción”, dijo hace unos días.

En tanto, el senador de RD, Juan Ignacio Latorre, si bien expresó su disposición favorable, puso un matiz para el futuro. “Nosotros queremos ir evaluando y monitoreando este estado de excepción. Recién es la primera prórroga y hay que ir evaluando la efectividad de estas medidas... La arista penal es una parte del problema, pero hay otro problema de fondo que es político”.

Pero como esta discusión tensiona a todo el espectro político, también hay quienes tampoco respaldarán la medida, pero por razones totalmente opuestas.

Es el caso del diputado Jaime Araya (Ind. pro PPD), quien está por ampliar la acción militar más allá de las rutas.

“Como bancada PPD-independientes no hemos tomado una decisión, y no me corresponde a mí comunicarla. A título estrictamente personal, si va a ser un estado de excepción acotado mi voto no está disponible. Han pasado hechos graves durante la aplicación de este estado acotado: murió una persona, hay seis o siete alcaldes amenazados de muerte y hay fiscales que están haciendo cursos de autodefensa (...). Me parece que es un sinsentido seguir en esta lógica de las cosas acotadas. O las cosas se hacen bien o mejor no se hacen”, dijo Araya, cuya postura a pesar de haber sido expresada a título personal tiene eco en otros legisladores independientes-PPD.

Esas disidencias, no obstante, no son suficientes para que la prórroga del estado de excepción corra peligro. De hecho, diputados de fuerzas que no son parte del gobierno como del Partido Republicano, la UDI, RN, Evópoli, el PDG y la DC votarán a favor, pero remarcando sus críticas al carácter acotado de la medida y a los giros que ha tenido la administración de Gabriel Boric en este tema.