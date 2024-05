Códigos Azules: gobierno dispone de 40 albergues en el país y aspira a bordear los 100 ante olas de frío

El gobierno activó desde este lunes hasta el jueves el segundo Código Azul del año para comunas de cinco regiones de la zona centro-sur del país debido a las bajas temperaturas que se están dando esta semana, medida que forma parte del Plan Protege Calle del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso), cuyo objetivo es resguardar a las personas en situación de calle frente a condiciones meteorológicas adversas. Para este miércoles, de hecho, se espera que la Región Metropolitana tenga su día más frío del año, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica, que dice que podría promediar dos grados, pero llegando a sectores de 1°C.

En respuesta a esta situación las autoridades han dispuesto 32 albergues permanentes en 16 regiones del país, además de habilitar ocho albergues de emergencia en seis regiones adicionales para atender la alta demanda, especialmente en zonas complejas como la Región Metropolitana, Valparaíso, el Maule, Ñuble y el Biobío, algunas de las cuales presentan la mayor cantidad de personas en situación de calle del país. Asimismo, las autoridades trabajan en nuevos recursos y apoyos para asegurar más albergues de cara a la parte más dura del invierno y que todas las personas vulnerables puedan acceder a un refugio seguro.

El Código Azul busca fortalecer el sistema de atención en calle a través de operativos móviles, comprometiendo para esto a actores públicos y privados. En los operativos, por ejemplo, se hace entrega de prestaciones básicas de alimentación, higiene y abrigo, además de información respecto de las alternativas de hospedaje y la eventual derivación a centros de atención de salud si fuese pertinente.

“Hemos estado efectivamente con un sistema frontal con bajas temperaturas, con precipitaciones que sin duda nos han ocupado durante estas semanas porque el gobierno en esto no ha improvisado. Durante semanas nos hemos preparado con las distintas instituciones y fortalecido la red Protege Calle, que es una iniciativa y que son programas de carácter permanente para apoyar a las personas en situación de calle”, dijo al activar el segundo Código Azul del año la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, cuya repartición lidera el Plan Protege Calle.

Según la información entregada por el Mideso, en la Región Metropolitana se dispondrá de nueve albergues permanentes en las comunas de Santiago, La Florida, San Bernardo, Melipilla, Isla de Maipo, Estación Central, La Cisterna, Peñalolén y Recoleta. Asimismo, habrá otros cinco albergues de emergencia en comunas con mayor demanda, como Isla de Maipo, Estación Central, Peñalolén y La Cisterna.

En la Región de Valparaíso, en tanto, se dispone de un total de cuatro albergues en las comunas de Quilpué, Valparaíso y San Felipe, con uno de ellos de emergencia. La iniciativa también se activará en Talca, Curicó y Maule de la Región del Maule, además de Chillán en la Región de Ñuble y Los Ángeles en la Región del Biobío. Asimismo, desde la repartición estatal, indican que se dará apertura desde la segunda quincena de mayo a otros 52 albergues en todo el país y otros más desde junio, con la participación de ejecutores privados, llegando así a bordear los 100 para los días más fríos del invierno que se viene.

Cabe recordar que el de este lunes fue el segundo Código Azul del año. Y que para el primero, decretado el 7 de mayo recién pasado, según el gobierno ya se contaban con más dispositivos operativos respecto de la misma época de 2023: si el año pasado había 220 camas, ahora eran 640. A esto, además, se sumó una red de albergues municipales, los cuales, en todo caso, iniciaban su funcionamiento posterior a ellos, entre el 10 y el 30 de mayo.

Asimismo, el 11 de abril (el año pasado fue en marzo) se lanzó el primer concurso de albergues del Plan Protege Calle, destinado a que participen de esa convocatoria personas jurídicas sin fines de lucro y entidades públicas, que tengan presencia nacional, regional, provincial o comunal.

Pero el hecho de que no hayan estado todos los albergues disponibles desde las lluvias y el frío desde la semana pasada ya le valió al gobierno críticas de algunas autoridades. Uno de ellos fue el gobernador de la RM, Claudio Orrego, quien indicó que “se ha activado el Código Azul, pero no están todos los albergues que deberíamos tener disponibles. Esto es una responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social. Entiendo que recién hace una o dos semanas se hizo la licitación, en consecuencia nos vamos a demorar algunas semanas en tener la plena capacidad de los albergues y como verán no sólo la lluvia, sino que el frío que viene después va a ser muy complicado para la gente que vive en situación de calle, así que ojalá se agilice rápido esa licitación para estar mejor preparados”, se extendió en Contigo en la mañana el martes pasado.