Comisión para La Paz y el Entendimiento a casi un año de su creación: “Hay un malestar histórico que hay que administrar”

El secretario general de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, Víctor Ramos, se refirió este martes a cómo ha ido avanzando el trabajo de la instancia que lidera, a casi un año de su creación, en junio del 2023. Ésta fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric el 11 de noviembre de 2022, quien ese día afirmó que tenía por finalidad saldar la demanda de tierras de las comunidades mapuche.

Tras entregar sus “más sinceras condolencias” a las familias de los tres carabineros asesinados en Cañete, Región del Biobío, Ramos señaló que el grupo “tiene una tarea bien difícil que ha estado desarrollando desde el primer minuto, junio del 2023, que es poder construir un camino de Estado, entregarle al presidente y al Congreso Nacional una solución que pueda ser respetada y a la cual puedan ceñirse los distintos gobiernos en largo plazo”.

“Es la manera en los que se resuelven los problemas de larga data como los que hemos vivido en la zona sur, en particular, la reparación del pueblo mapuche en cuanto a tierras, en temas de reconocimiento y también lo mal que lo han pasado todos los habitantes de esa zona, incluidas las víctimas de todos los sectores”, agregó en diálogo con Radio ADN.

Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.

El psicólogo y militante de Convergencia Social (CS) destacó la transversalidad de la instancia, en un esfuerzo que calificó “un poco inédito”: la comisión fue respaldada con la firma de los timoneles de todos los partidos políticos con representación en el Congreso. Además, está encabezada por el exministro de Sebastián Piñera Alfredo Moreno y el senador DC Francisco Huenchumilla, junto a los comisionados Carmen Gloria Aravena (REP), Sebastián Naveillán, Adolfo Millabur, Emilia Nuyado (PS), Juan Pablo Leonelli y Gloria Callupe.

“La gente se sorprenderá, muchas veces, cuando te escucha decir 19 partidos políticos con representación parlamentaria (lo suscribieron). Pensemos que al inicio de la transición podrían haber sido seis firmas. Hoy día la política es mucho más compleja, es mucho más difícil llegar a acuerdos, pero hemos logrado tener ese respaldo inicial porque hay una conciencia de que ningún gobierno por sí solo puede abordar materias tan difíciles y de largo plazo”, relevó.

En la primera reunión del grupo, acordaron volver a encontrarse todos los jueves hasta terminar sus funciones a fines de 2024.

“Su composición le permite sobrellevar la coyuntura”

Consultado respecto a si la agenda de la comisión podría ser alterada por sucesos como el triple homicidio de carabineros en Cañete, Ramos apuntó a que su composición “le permite sobrellevar la coyuntura”.

De izquierda a derecha: Misael Magdiel Vidal Cid, Sergio Antonio Arévalo Lobo y Carlos José Cisterna Navarro.

“Ayer uno de los copresidentes, Francisco Huenchumilla, señalaba que esta comisión no se regía por lo que iba pasando en la contingencia. El otro copresidente, el exministro Alfredo Moreno, también señalaba el cómo tenemos que seguir sosteniendo con mayor dedicación que nunca un camino de diálogo. Y es que la composición no es casual, son personas que están asociadas a esfuerzos previos, hay personas de todos los lugares y las diferentes regiones de esta zona. Mapuche, no mapuche, de Santiago, pero sobre todo personas que tienen mucho coraje para abordar tareas difíciles”, aseguró.

Luego agregó: “El espacio donde ha trabajado la comisión nunca ha sido un lugar tranquilo, nunca ha sido un lugar fácil, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que detener. Al contrario, la motivación que hay dentro de todo el equipo de la comisión y de los propios comisionados es continuar y redoblar nuestros esfuerzos por sacar el diálogo adelante”.

En cuanto a las demandas mapuche, el secretario ejecutivo del organismo insistió en que “hay un malestar histórico que hay que administrar, porque tenemos que ir despejando elementos que no pueden seguir eternamente ahí, pendientes, y que le puedan dar algún tipo de excusa a cualquier grupo o persona que se quiera aprovechar de estos elementos”.

“Nosotros consideramos que para eso hay que mantener firmes los pocos caminos de Estado que hemos constituido. Y este es uno de los pocos caminos de Estado que está vigente. Debemos ser capaces de resguardarlo, estamos todos comprometidos en eso, y creemos que lo mejor que podemos dejar para el futuro de estas regiones es unas propuestas que le den tranquilidad a todas las partes y que les pueda hacer más predecible su futuro en cuanto se resuelven estos problemas históricos”, subrayó.