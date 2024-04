Triple homicidio de carabineros: delegada de Biobío dice que hay “indicios bastante fuertes” que permitirían detenciones pronto

“Efectivamente, como lo dije, el trabajo ha sido sin descanso por parte de los equipos investigativos , y la verdad es que hay indicios bastante fuertes. En ese sentido, yo espero que eso sea así”.

De esta manera, este martes la delegada presidencial de la Región del Biobío, Daniela Dresdner, se refirió a la eventualidad de lograr en las próximas jornadas las detenciones de los responsables del triple homicidios de los carabineros Misael Vidal, Sergio Arévalo y Carlos Cisternas -todos ascendidos de manera póstuma al rango de suboficial mayor-, ocurrido la madrugada del sábado en la comuna de Cañete.

En diálogo con Radio Universo, la autoridad de gobierno se sumó a las declaraciones que este lunes emitió el delegado provincial de Arauco, Humberto Toro, quien apuntó que se está tras el paradero de los autores para ser puestos a disposición de la justicia lo antes posible. “Yo espero que así sea”, dijo Dresdner.

De acuerdo a la delegada presidencial en Biobío, luego de tres días desde ocurrido los hechos, en que los tres uniformados fueron atacados con armas de fuego y quemados en el carro policial en que se movilizaban, existen muchas más certezas respecto a cómo sucedió la emboscada.

“Se ha avanzado en líneas investigativas que están tomando mucha más fuerza. Yo no puedo contar acerca de esas líneas de investigación, porque no queremos darle ninguna pista a quienes son los que se están escondiendo de esto, a los autores de este crimen. No queremos darles ninguna pista de cuál es el rastro que estamos siguiendo”, enfatizó.

Y luego añadió: “Pero sí decir que está investigación ha avanzado bastante y que tenemos bastante claro cuáles son las líneas en este momento”.

Dresdner dijo que las preguntas principales de la investigación son “quiénes y por qué”: “Sin duda, eso es parte esencial del avance. Acá se han hecho muchos levantamientos de información: el reporte del Servicio Médico Legal, el trabajo de Labocar en la zona, pero también se han entrevistado muchos testigos, se han hecho allanamientos”.

En ese sentido, reiteró que se trata de una investigación que está avanzando, “se tiene mucha más información que al principio y se tiene más claridad de cuáles fueron las motivaciones”.