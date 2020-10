Correos Minsal: Ministro Paris asegura que no hay “desacato” o “maniobra dilatoria” y que entregarán los mensajes una vez la Suprema defina los criterios

El ministro de Salud, Enrique Paris, descartó esta jornada que exista alguna “maniobra dilatoria” o “desacato” de su parte respecto a la solicitud que ingresó a la Suprema para que defina la fórmula para que se entreguen por parte de la cartera a la Fiscalía los correos del exministro de la cartera, Jaime Mañalich y los susbsecretarios, Arturo Zúñiga y Paula Daza.

Si bien el Máximo Tribunal determinó que el Ministerio Público podía acceder de forma parcial a dichas comunicaciones no señaló nada respecto a cómo se definirían los correos a los cuales podría tener acceso y a cuales no. Esto generó una disputa que llevó a ambas partes involucradas, el Minsal y el Ministerio Público a una nueva disputa frente la Suprema.

“Nosotros hemos dicho que vamos a responder a la Justicia y solicitamos que la misma Corte Suprema defina los criterios y estamos a la espera de ese pronunciamiento. Lo que pasa es que no tenemos claro cuáles son los correos que ellos solicitan, en este caso me refiero al juzgado", dijo Paris.

Esto a raíz de que ayer el 7mo Juzgado de Garantía capitalino confirmó el procedimiento de acceso a dichos e-mail, lo que consiste en que el Ministerio Público se quedaría con una copia de todos los correos —"en calidad de comunicaciones retenidas (...) como ‘copia testigo’, bajo cadena de custodia y sin poder acceder a ella"— y solo accedería a los mensajes “singularizados” por el ministro Enrique Paris. El resto quedaría fuera de su alcance".

"Por eso hemos enviado un segundo escrito a la Suprema para que ellos definan los criterios y una vez que esos criterios estén hemos decidido que remitiremos la información cumpliendo las indicaciones y mandatos de la Suprema”, agregó Paris.

“Yo no he recibido los correos que ellos quieren que enviemos. Si se clarifican esa situación obviamente que los enviaremos. No hay desacato, porque si tu no sabes lo que te están pidiendo, cómo se va a considerar eso un desacato”, insistió el ministro.

El titular del Minsal recalcó que “nadie nos ha dicho qué correos, cuáles correos, qué palabras clave, qué fechas, qué temas. Entonces esperamos más claridad para responder”.

Consultado sobre si había en su actuar una maniobra dilatoria de cara a lo que será la declaración del exministro Jaime Mañalich, Paris lo descartó de plano.

“Desde mi parte no hay ninguna maniobra dilatoria. Yo tengo un equipo jurídico que responde los requerimientos de la Justicia y los asesores son abogados y en base a lo que ellos redactan se responde a la Justicia”, cerró.