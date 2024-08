Encuentran cuerpo de TENS desaparecida hace un mes en Villa Alemana: georreferencia de celulares fue clave

Este jueves, se produjo el hallazgo de un cuerpo de una mujer que corresponde a la técnica en enfermería Rosa Lira Saldías, que se encontraba desaparecida desde hace un mes en la comuna de Villa Alemana, en la Región de Valparaíso.

Cabe recordar que el pasado 25 de julio se interpuso una denuncia por presunta desgracia por la desaparición de la profesional del área de salud, lo que motivó que el Ministerio Público desarrollada distintas diligencias para dar con el paradero de la mujer.

En el sector de Villa Alemana se mantenían distintas diligencias para dar con Lira Saldías y para ello fueron clave las antenas de celular, que permitieron determinar la zona de búsqueda.

El fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, tras el hallazgo, afirmó que “hemos desarrollado distintas líneas de investigación, no habíamos querido hacer uso de la palabra hasta ahora estábamos esperando concretar esta diligencia en particular, que era sumamente relevante para nosotros. Partimos solicitando autorizaciones al tribunal de Garantía para georreferenciar los teléfonos no solo de la víctima, sino de todos aquellos que tuvieron contacto con ella el último día que supimos de su paradero. Luego, esas antenas nos trajeron acá, porque la última señal que dio el teléfono de la víctima fue precisamente acá”.

“Otra cosa que nos pareció sumamente relevante, es que luego de la primera señal que da acá, que es el sector donde cruza hacia su domicilio, la señal se desplazó casi un kilómetro hacia abajo. Eso nos daba a entender entonces que el cuerpo podría haber sido arrastrado por el agua, fue por eso que coordinamos la concurrencia de la brigada canina, también con personal también para hacer búsqueda en pozos de agua, porque presumíamos que el cuerpo podría haber sido arrastrado por el gran caudal que tenía esta quebrada el 21 de junio”, añadió el fiscal Tapia.

En ese sentido, también destacaron el hallazgo de una mochila que pertenecía a la víctima y su teléfono, los que fueron encontrados distantes al cuerpo, debido al arrastre de los restos. En el bolso se encontró la identificación de Lira Saldías y el dispositivo móvil.

El persecutor precisó que la identidad será confirmada de manera oficial a través de pericias de ADN..

El fiscal Tapia detalló que “también vamos a ordenar que el SML realice la autopsia conforme a los protocolos de feminicidio, es decir, vamos a abordar todas las líneas de investigación y realizar todas las pericias de la manera más exhaustiva posible”.

Asimismo, agregó que continúan las diligencias investigativas para determinar si hubo intervención de terceras personas, lo que se podrá dilucidar con un examen tanatológico que se realizará a los restos encontrados.

“Eso nos podría orientar y dar más luces de cuál es la causa precisa de muerte”, agregó.

Las autoridades han realizado entrevistas con distintas personas que se mantienen en calidad de testigos, no encontrándose personas actualmente en calidad de imputados.

“No tenemos ningún antecedente concreto que nos lleve a pensar que alguien tuvo alguna participación en el deceso de esta persona”, añadió el persecutor.

En ese sentido, destacó el trabajo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), “porque se logró ubicar a personas que tuvieron contacto el último día que ella logró comunicarse a través de su teléfono, que indicaron que ella venía desde Valparaíso hasta su casa. También se lograron tener las comunicaciones con su pareja y otros testigos, y eso nos daba cuenta que ella había llegado hasta acá”.

Además, destacó el trabajo que se realizó con un conductor de aplicación a quien se logró ubicar y que había sido el encargado de trasladar a la mujer hasta Villa Alemana el día de su desaparición.

Pese a que hasta ahora no hay personas en calidad de imputados, el fiscal Tapia señaló que “no obstante ello, vamos a seguir realizando diligencias, vamos a seguir desarrollando pericias en distintos domicilios, tendientes a buscar cualquier tipo de evidencia, ya sea biológica u otro tipo de indicios, que pueda orientar la investigación en otro sentido”.