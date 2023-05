Exdirectora del Sename enfrenta compleja votación en el Senado para ser ratificada como defensora de la Niñez

Este martes, la Comisión de Derechos Humanos del Senado nominó -tras posponer en tres ocasiones la votación- a Rosario Martínez como candidata a dirigir la Defensoría de la Niñez, aunque ahora enfrentará un complejo escenario en sala. Y es que si bien la otrora directora del Sename durante la administración del expresidente Sebastián Piñera contó con el apoyo de la mayoría de la citada instancia, tres votos de oposición, ahora deberá concitar el patrocinio de 2/3 de los miembros de la Cámara Alta, lo que varios ven como “difícil”.

Martínez fue nominada entre los 12 candidatos que postularon al concurso, y desde un inicio la definición estuvo marcada por altibajos. De hecho, pese a que en varias sesiones los parlamentarios intentaron llegar a un nombre de consenso, no lo lograron, pues los representantes oficialistas que integran la comisión se negaron a respaldarla.

Así, la también militante de RN sólo recibió los apoyos de los parlamentarios de derecha: Enrique van Rysselberghe (UDI), Francisco Chahuán (RN) y María José Gatica (RN), quien estaba reemplazando a Carlos Kuschel (RN). Por su parte, Gastón Saavedra (PS) apoyó a la exdiputada Natalia Castillo y la senadora Fabiola Campillai (IND) votó a favor de Anuar Quesille.

El proceso busca designar a la persona que dirigirá la institución que hoy encabeza Patricia Muñoz, quien dejará el cargo el próximo 31 de mayo. Lo anterior, ya que según establece la ley los periodos del defensor(a) de la Niñez duran cinco años.

Un complejo escenario en la sala

Pese a haber contado con una mayoría en la comisión, la socióloga no tendría los apoyos suficientes para lograr los 33 votos que requiere para ser ratificada en el cargo. Esto, porque según señalaron fuentes conocedoras del proceso a La Tercera, varias de sus credenciales no convencen al oficialismo. De hecho, en dichos sectores insisten en que la candidata idónea sería la exdiputada independiente -cerca al Frente Amplio- Natalia Castillo.

Al respecto, el senador Van Rysselberghe sostuvo que si bien lo ideal hubiese sido que se llegara con una carta de concenso, aún espera que sus pares “estudien a fondo los antecedentes de esta propuesta y voten pensando en el bien superior de los niños, niñas y adolescentes, y no es un criterio político partidista”.

Pese a ello, Saavedra recalcó que Martínez “no cuenta con los votos de la bancada socialista, porque creemos que no es la candidata más adecuada para asumir esa dirección, hay otras habilidades que se tienen que analizar. Lamentablemente, en este método juega mucho la pertenencia política, pero habrá que seguir buscando entre los candidatos”.

Pero además de que no la consideran apta para el cargo, la falta de acuerdo -según cercanos al oficialismo- se habría dado también porque los parlamentarios de Chile Vamos habrían pedido apoyarla a cambio de que ellos lo hicieran en las próximas nominaciones que debe realizar el Ejecutivo, por ejemplo, en lo referente a ministros de la Corte Suprema, contralor y fiscal judicial, lo que no gustó en la izquierda y tensionó aún más el ambiente.

De todas maneras, para el senador Matías Walker, la designación de este cargo “no puede obedecer a dinámicas de gobierno y oposición. Es como la designación del fiscal nacional o de un ministro de la Corte Suprema. Hay que pensar en los mejores. Hay muy buenos nombres para el cargo, uno de ellos es Carlos Alvear, que fue alto comisionado de la Infancia del gobierno de la Presidenta Bachelet”. Según sincera, su candidata es Natalia Castillo, aunque reconoce que visará el nombre propuesto por la comisión.

Con todo, Francisco Chahuán, que preside DD.HH., recalcó que “María Rosario Martínez cuenta con todos los requisitos para ser nombrada defensora de la Niñez. Fue directora del Sename y está muy consciente de la vulnerabilidad en que se encuentran nuestros niños, niñas y adolescentes”.

No hay nombre: ¿Se declara desierto concurso?

El proceso para nombrar a la nueva defensora de la Niñez, ante el fin del periodo de Patricia Muñoz, inició a mediados de marzo. Desde entonces, y tras la postulación de 27 candidatos, la Comisión de Derechos Humanos desarrolló una serie de etapas hasta llegar a la votación. Sin embargo, la instancia de este martes había sido postergada en tres ocasiones por falta de acuerdo para encontrar un nombre de consenso, según los mismos parlamentarios expresaron en las sesiones. Algo que tampoco se logró en esta ocasión.

Inicialmente, según fuentes conocedores de las negociaciones, quien lograba mayor apoyo era la jueza de familia Mónica Jeldres, quien habría perdido los apoyos debido a un “excesivo lobby” -según describen- a través de cartas a la comisión o diferentes muestras de apoyos públicos. A lo que se suman los cuestionamientos por el proceso sancionatorio que mantiene abierto en el Poder Judicial.

Sin embargo, a lo largo de todo el proceso no se ha logrado contar con un nombre con los apoyos necesarios. Algo que a juicio del senador Pedro Araya, lo ideal dado el cargo “hubiera sido que existiera un consenso respecto de la persona que debiera ser él o la próxima defensora de la Niñez. Yo, en lo personal, no he decidido mi voto, estoy estudiando los antecedentes y esperamos escuchar la argumentación de la comisión de por qué se dio esta votación”.

Pese a eso, el senador independiente-PPD cree que lo más prudente, si nadie logra los suficientes apoyos, “hubiera sido declarar desierto el concurso y hacer un nuevo llamado, porque no tiene ningún sentido exponer a los candidatos a que no van a tener la mayoría en la sala. En ese sentido, quizás hubiera sido mejor ampliar el concurso, haberles dado la oportunidad a otras personas que no quisieron presentarse en primera instancia”.

Si bien es más que difícil que ese escenario se dé, de acuerdo con la normativa la comisión podría proponer que se declare desierto si estima que no hay candidatos/as idóneos.

¿Quién es la candidata a defensora?

“Desde este 1 de octubre de 2022, Rosario Martínez presentó su renuncia no voluntaria al cargo como directora nacional del Sename”. El mensaje anterior fue publicado a través de Instagram de la cuenta de la entonces funcionaria, a quien a finales de septiembre del año pasado la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, le solicitó la renuncia.

Martínez, quien fuera la primera directora del Sename nombrada a través de Alta Dirección Pública, asumió en octubre del 2020 dicho cargo, en el cual permaneció durante dos años. Durante su periodo a cargo de la institución comenzó a realizarse el traspaso al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, más conocido como Mejor Niñez. Además, creó la Unidad de Derechos Humanos del Sename, así como también implementó la primera política LGBTIQ+ en la institución.

Pese a eso, la socióloga de la Universidad Católica debió enfrentar algunos momentos complejos en el cargo, como cuando dos menores de edad resultaron heridos durante un incidente con funcionarios de Carabineros en el Sename de Talcahuano, en noviembre del 2020.

Martínez, quien también es magíster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, ha desarrollado gran parte de su carrera en programas de prevención de delitos, así como también en la reinserción social de niños, niñas y adolescentes, algo que destacó durante su presentación en la comisión que este martes la nominó.

Previo a dirigir el Sename, la profesional se desempeñó en los departamentos de seguridad de las municipalidades de Lo Barnechea y Providencia, además de haber sido jefa de la División de Programas y Estudios de la Subsecretaría de Prevención del Delito durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Actualmente, es socia de la consultora Espacio Libre.

Para el senador Karin Bianchi (IND), ese es precisamente el pasado de ella que “le genera ruido. “No me parece que alguien que haya dirigido el Sename, que es una muy mala experiencia, hoy esté postulando a la Defensoría de la Niñez. Sin embargo, escucharé el plan que presenta ella al Senado. Yo lamento que esto siempre sea tan político y termine siendo una votación partidaria más que de fondo. Esperare ver su plan, pero su experiencia previa en el Sename no me resulta gratificante”, dijo.

Este miércoles se pondrá en tabla la designación de Rosario Martínez, quien de ser ratificada asumirá la Defensoría de la Niñez el 1 de junio. De lo contrario, la Comisión de Derechos Humanos deberá proponer otro nombre para que la Cámara Alta lo vote. Eso, mientras Patricia Muñoz deja el cargo que ocupó los últimos cinco años al transformarse en la primera defensora de la niñez.