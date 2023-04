“Vulneró sus DD.HH.”: jueza de familia que postula a ser defensora de la niñez fue sancionada por filtrar audio de causa que afectaba a una adolescente

hace 7 minutos Tiempo de lectura: 7 minutos

Mónica Jeldres en la sesión del Senado donde analizan el informe de la ONU sobre vulneración de los derechos humanos infantiles. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

Mónica Jeldres Salazar es una de las aspirantes a suceder a la abogada Patricia Muñoz en el cargo, en un proceso que está en su recta final y donde compite con otros 11 postulantes. Hasta hoy había una situación que estaba en reserva y que no fue expuesta por la magistrada ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado: fue amonestada por la Corte de Santiago tras haber expuesto la situación de una adolescente en una causa reservada y en la que había expresa orden de no informar para no revictimizar a la joven.