Gobierno entrega 22 nuevos vehículos a Carabineros en la Región de Valparaíso

Hasta Viña del Mar viajó hoy el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

El viaje de la autoridad de gobierno tuvo la finalidad de actuar de “ministro de fe” en la firma de un convenio de colaboración entre la Delegación Presidencial regional, encabeza por Sofía González, y la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso en materia de seguridad.

En las instancia, Monsalve dio cuenta de la entrega de 22 nuevos vehículos para Carabineros de Chile. De acuerdo a cifras de gobierno, en dos años se han hecho entrega de 140 vehículo a la policía uniformada. “Cuando llegamos como gobierno el 65% de los municipios tenían vehículos para patrullar. Hoy día el 98%. El 98% de los municipios tienen vehículos para patrullar”, dijo el subsecretario.

“Estos 22 vehículos que entregamos hoy día son parte de un plan nacional que está comprando 1.054 vehículos por año para Carabineros de Chile para que puedan prestar los servicios de seguridad que la población requiere”, agregó.

Asimismo, Monsalve se refirió a los eventos masivos que ocurren en esa región, por ejemplo la la peregrinación a los Vázquez que parte este jueves por la noche. Se estima que un millón de personas van a venir a la peregrinación. “Se van a disponer cerca de 500 carabineros para el servicio de seguridad en torno a la peregrinación a los Vázquez”.

Por otro lado, respecto a la época estival, dijo que se espera que un millón de personas acudan a dicha región para vacacionar. “Durante el mes de diciembre vamos a lanzar el Plan Verano Seguro. Y a esta región va a llegar un refuerzo en materia de dotación de Carabineros”.

Por su parte, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, valoró los nuevos vehículos para su región. “Nosotros como municipio ya partimos un 2021 y 2022 con un nuevo sistema de cámaras de televigilancia y con un nuevo sistema de patrullaje. Además, con un convenio con Carabineros, 24 dispositivos de seguridad por todo el territorio de Viña del Mar. Pero eso se nos queda corto y todos lo sabemos, por lo tanto hoy día llegan nuevos dispositivos por parte del municipio que son más de seis motocicletas que jamás había tenido Viña del Mar a propósito de sus condiciones geográficas y de lo que necesitamos justamente en época estival”.

Por su parte, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, señaló: “Nosotros hemos hecho un llamado el día como alcaldía y alcaldesa. La delincuencia no distingue colores políticos y lo que necesitamos acá es ponernos de acuerdo en acciones como esta. Así que el trabajo del convenio OS14 con municipios da buenos resultados, pero esto no prospera si no tenemos los acuerdos que estamos encargados como autoridades o como parte de la política y del Estado”.

“Todos estamos convencidos que el trabajo colaborativo es el que funciona. Y en eso, como carabinero, yo me siento muy tranquilo porque veo la objetividad de cómo estamos abordando los problemas. Queremos hacer más, claro que queremos hacer más”, sostuvo, en tanto, el general de Carabineros Edgar Jofré.