Matthei y últimos hechos de violencia: “Los delincuentes ya se dieron cuenta que las autoridades son débiles”

Tras participar en el lanzamiento del Plan Diciembre Seguro, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, abordó este miércoles dos hechos de violencia que se han registrado en las últimas horas: el hallazgo de un cuerpo a un costado de la Ruta 78 en Talagante y el asesinato de un niño 5 años en la comuna de Padre Hurtado.

Al respecto, la jefa comunal criticó las gestiones de las autoridades en materia de seguridad y aseguró que “los delincuentes se dieron cuenta que las personas que mandan en Chile son débiles”.

“Ya nos tomaron la mano, se ríen de nosotros: los extranjeros saben que pueden entrar por cualquier lado, pueden hacer lo que quieren y no los van a expulsar ni les van a quitar todo lo que han adquirido de mala manera. Saben que cuando van a la cárcel da lo mismo, porque van a seguir operando de allá. Saben que a los gendarmes los pueden amenazar impunemente”, acusó en conversación con el matinal de T13.

Matthei agregó que las personas que cometen delitos en el país, a su juicio, “saben que los jueces de garantía, en general, son súper garantistas, y que la Defensoría Penal Pública, que es gratuita para todos los delincuentes, va a encontrar cualquier fallita que haya tenido la Fiscalía para dejarlos libres”.

En ese sentido, la también exministra de Trabajo -durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera- advirtió que “mientras no cambien las autoridades, mientras no cambie la mano de las autoridades, los delincuentes van a seguir haciendo de las suyas porque ya se dieron cuenta que son débiles, que les da lo mismo (...), pero realmente no están poniendo el alma, el estómago, no están poniendo todo el dinero y la inteligencia en combatir en contra de ellos”.

”Saben que en realidad nadie está comprometido de verdad, ni el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), ni el director de Gendarmería, de Extranjería, y suma y sigue. A todos ellos al final no les importa”, apuntó.

Plan Diciembre Seguro

Durante la mañana, la alcaldesa Matthei participó del lanzamiento del Plan Diciembre Seguro en Providencia, que busca reforzar los equipos de la municipalidad en terreno para hacer frente al comercio ilegal que se encuentra en su mayoría en los barrios comerciales de la comuna.

En detalle, se implementó un equipo de 40 funcionarios municipales adicionales con foco exclusivo en los barrios comerciales, quienes estarán recorriendo a pie distintos sectores, apoyados por los equipos de reacción rápida (motos y móviles de seguridad).

Esto se suma al trabajo de la Dirección de Fiscalización de la Municipalidad, que ha reforzado -junto a la Seremi de Salud- sus fiscalizaciones permanentes al comercio ilegal.

Además, la jefa comunal junto al comisario de Carabineros, Sergio Cabezas, informaron que enero y noviembre han cursado cerca de 1200 multas a comerciantes ambulantes.

También relevaron que, hasta la fecha, van 38 personas multadas por comprar en el comercio ilegal -quienes arriesgan a una sanción de hasta 5 UTM- y que Seguridad Providencia ha logrado detener este año a 854 delincuentes, “superando así las 845 detenciones registradas en todo el 2022″.