Gobierno ingresa orden de no innovar para evitar libertad condicional de Celestino Córdova

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó esta tarde que el gobierno, durante esta jornada, presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones en contra del fallo del propio tribunal de alzada que ordena tramitar la libertad condicional de Celestino Córdova.

Asimismo, informó que durante esta noche ingresará una orden de no innovar luego de que la Comisión de Libertad Condicional -tras el fallo de la Corte de Apelaciones- decidiera otorgar el beneficio al machi, quien cumple una pena de 18 años de presidio como coautor del delito consumado de incendio con resultado de muerte por el caso del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivian Mackay.

“El gobierno no está de acuerdo con la resolución de la Corte de Apelaciones que ha considerado que el señor Celestino Córdova cumple con los requisitos para obtener el beneficio de la libertad condicional”, indicó Monsalve este miércoles desde el Congreso.

La autoridad agregó que “nosotros vamos a ocupar todos los recursos legales que están a nuestro alcance como gobierno para revertir esa decisión, por eso es que el gobierno ha ingresado ya, durante el transcurso del día, una apelación a la Corte de Apelaciones y en estos momentos, seguramente en los minutos que siguen, se va a ingresar una solicitud de orden de no innovar”.

En este sentido, explicó que la orden de no innovar busca que el machi se mantenga en prisión mientras la Corte de Apelaciones resuelve sobre el fondo del recurso presentado por el Ejecutivo.

Sin embargo, Monsalve destacó que la Comisión de Libertad Condicional resolvió que Córdova quede en libertad a partir de las 0.00 horas de este jueves, y que depende solamente del Poder Judicial acoger los recursos presentados por el Ejecutivo antes de que se cumpla tal plazo.

“Al gobierno le corresponde seguir adelante con sus convicciones, en este caso con la apelación y la orden de no innovar, pero el gobierno siempre va a respetar los fallos del Poder Judicial”, sostuvo al respecto.

Monsalve insistió en que “el Poder Judicial es un poder autónomo. Nosotros no fijamos los tiempos en que ellos resuelven las apelaciones o las órdenes de no innovar y por lo tanto eso tendrá que determinarlo la Corte de Apelaciones”.

Consultado por qué el Ejecutivo no presentó la orden de no innovar junto con el recurso de apelación, el subsecretario del Interior destacó que “la apelación se presenta en base al fallo de la Corte de Apelaciones, (mientras que) la orden de no innovar se presenta una vez que se conoce la decisión del comité de libertad condicional”.

El fallo de la Corte y lo decidido por la comisión

Esta tarde, el Juzgado de Garantía de Temuco ordenó otorgar la libertad condicional a Córdova, luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco acogiera el martes un recurso de amparo que presentó la defensa de Córdova, dejando sin efecto la resolución de la Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción de La Araucanía que le denegó el beneficio.

El juzgado indicó que la nueva decisión de la Comisión de Libertad Condicional fue adoptada en una sesión extraordinaria, tras conocer la resolución del tribunal de alzada.

“Atendido lo resuelto por la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco en la sentencia a que se ha hecho mención, y lo dispuesto en el Decreto Ley N°321, la Comisión acordó de forma unánime lo siguiente: Conceder la libertad condicional al condenado Celestino Cerafín Córdova Tránsito, actualmente recluido en el Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún”, sostiene la resolución del juzgado.

“Comuníquese lo resuelto a la Unidad Penal citada a fin de dar cumplimiento a lo ordenado, como también comuníquese esta resolución a la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, y al tribunal encargado del cumplimiento de la condena, sirviendo la presente resolución como suficiente oficio remisor”, continúa el escrito, que además instruye a comunicar lo resuelto al director Regional de Gendarmería de La Araucanía, para que adopte las medidas respectivas.